Diễn xuất đỉnh cao của "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa: Tự tát 40 mình cái khiến cả trường quay lặng người

Theo trailer chính thức, ông Xỉn (Thái Hòa) đã cho Nhót (Thu Trang) "bạt tai" vì cô ngoan cố không nghe lời. Thế nhưng sau đó, ông Xỉn cũng tự cho mình nhiều cái tát liên tiếp tự trách vô cùng đau đớn và xót xa.

Hiện tại sự trở lại màn ảnh rộng của Thái Hòa đang được khán giả vô cùng trông chờ. Đóng Con Nhót Mót Chồng, Thái Hòa có mối quan hệ cha con với nữ chính Thu Trang , song đã mang đến một màn trình diễn diễn xuất chất lượng, gây bất ngờ.

Ở hậu trường , đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chăm chú xem và phải bất ngờ với cách diễn của Thái Hòa. Anh tiết lộ đây là tình tiết được chính Thái Hòa sáng tạo dựa theo cảm xúc của ông Xỉn, hoàn toàn không hề có trong kịch bản.

Chính Thu Trang cũng không khỏi ngạc nhiên và hoang mang với hành động này. Tuy nhiên, Thu Trang cũng đã kết hợp đầy ăn ý với bạn diễn để tạo ra những cú nổ về mặt cảm xúc và giúp sự bất lực của ông Xỉn được khắc họa một cách rõ nét hơn.

Chia sẻ về cảnh quay này, Thái Hòa trải lòng: “Thật ra, cảm xúc lúc đó với tôi là bất lực. Đặt mình vào ông Xỉn, tôi chỉ biết tự trách bản thân vì không bảo vệ được con gái. Những cái tát đó thể hiện sự bất lực và bế tắc trong mối quan hệ cha con. Tôi không nhớ đã tự tát bao nhiêu cái, chỉ nhớ phải quay hơn 7, 8 lần. Có thể là 40 cái hoặc hơn”.

Trong khi đó, Thu Trang cho biết bản thân khá bất ngờ với hành động của Thái Hòa vì việc ông Xỉn tự tát không hề có trong kịch bản. Tuy nhiên, cô tiết lộ: “Cảm xúc lúc đó thực sự rất mạnh, mọi người cứ bị cuốn theo, những cái tát là thật và những giọt nước mắt bất lực lúc đó cũng là thật. Bản thân Trang cũng đã nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật Nhót. Nên dù rất ngạc nhiên nhưng Trang vẫn hiểu và bắt nhịp với anh Hòa. Ở anh Hòa luôn có sự sáng tạo để tình tiết ở các phân cảnh cao trào như vậy sẽ bộc lộ rõ hơn tính cách của các nhân vật”.

Con Nhót Mót Chồng xoay quanh câu chuyện của ông Xỉn (Thái Hòa). Vào một ngày đẹp trời, ông tá hoả nhận ra con gái của mình đã đến tuổi lấy chồng nên vội vàng lập mưu tìm rể. Ngược lại với sự sốt sắng của ba, Nhót (Thu Trang) luôn thể hiện thái độ thờ ơ và bất cần đời nên càng khiến ông Xỉn đứng ngồi không yên.

Với khán giả Việt, Thái Hòa là cái tên "bảo chứng" cho chất lượng phim, cũng như sở hữu nhiều dự án đạt doanh thu phòng vé khủng. Một số siêu phẩm như Tiệc Trăng Máu, Để Mai Tính 2 của anh đều vượt mốc trăm tỷ, hay các phim như Tèo Em, Quả Tim Máu... cũng được đánh giá cao về chất lượng. Ở mảng truyền hình, Thái Hòa vừa qua đã tham gia Mẹ Rơm, phim từng đạt tỷ suất người xem cao nhất cả nước.