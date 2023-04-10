Mỹ nhân Việt khó khăn trong việc có con nhưng cuối cùng vẫn gặt hái được trái ngọt sau hành trình đầy gian nan

Vân Hugo đã từng tuyệt vọng vì trông đợi mãi mà không thể tiếp tục có con với ông xã hiện tại. Cô tiết lộ: "Từ lâu vợ chồng tôi luôn mong ngóng, đi khám nhiều lần và thậm chí đã nghĩ đến việc phải làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Cuối cùng, may mắn bất ngờ đến khiến chúng tôi vỡ òa. Em bé là món quà vô giá ông Trời dành tặng. Tôi nhớ mãi cảm giác như mơ khi nhìn chiếc que thử thai lần đầu và khóc nức nở, y hệt 13 năm trước khi có bầu bé Bin".

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, giờ đây Vân Hugo đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng và tận hưởng cuộc sống bình yên bên hai con. Vân Hugo cho biết rằng bản thân đang rất hạnh phúc khi tin vui bất ngờ ập đến sau hai nằm chờ đợi mòn mỏi tin vui. Được biết, con gái Vân Hugo có biệt danh là Vừng. Cô đặt tên con là Vừng để nhắc nhở bản thân rằng cánh cửa yêu thương sẽ mở ra khi gieo những hạt giống thiện lành.

Pha Lê

Giọng ca chuyên hát nhạc Pháp cũng từng nhận rất nhiều lời chúc mừng của khán giả và đồng nghiệp khi cô khoe khung ảnh mình có mang bé gái đầu lòng. Bởi lẽ, ít ai biết được rằng Pha Lê từng trải qua việc sảy thai 3 lần trong 1 năm. Đó là nỗi đau khó mà quên được của cô.

Chưa hết, khi nghe người quen trải qua việc sảy thai, nữ ca sĩ tiết lộ mình có tổng thể đến 10 lần trong đợi không giữ được em bé trong bụng mẹ. "Báo chí mới chỉ đăng mình bị hỏng 3 lần vì mình chỉ chia sẻ có vậy, thật ra mình bị hỏng 3 lần trong 1 năm, còn cộng tổng lại là hơn 10 lần trong cuộc đời. Nghe sợ chứ đúng không? 1 lần sảy bằng 7 lần sinh, nát hết người chứ còn gì nữa", Pha Lê tâm sự.

Hiện tại, cô đã trở thành mẹ của Ốc - một bé gái bụ bẫm. Trộm vía con cưng của nữ ca sĩ rất kháu khỉnh và đáng yêu. Tìm đến trang mạng xã hội của cô, hầu hết các bài đăng đều về cô công chúa "độc nhất vô nhị".

Trương Mỹ Nhân

Trong một bài phỏng vấn, nữ người mẫu xinh đẹp bước ra từ chương trình The Face tiết lộ mình được chẩn đoán mắc hội chứng đa nang buồng trứng bẩm sinh. Mỹ Nhân chia sẻ những người mắc khi mắc phải hội chứng này có tỉ lệ thụ thai rất thấp vì trứng không rụng đúng chu kỳ và có khả năng vô sinh rất cao.

Mỹ Nhân khiến nhiều người xúc động khi tiết lộ: "Vì mắc căn bệnh gây hiếm muộn cao nên mình khao khát được làm mẹ trong tương lai. Nụ cười hạnh phúc nhất của mình là khi được vui đùa cùng đứa cháu nhỏ..."

Vào năm 2022, nữ người mẫu bất ngờ công khai con gái đầu lòng 2 tuổi trước giới truyền thông. Theo tìm hiểu, cô con gái của Trương Mỹ Nhân có tên thân mật là Bona, sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu và nhận được không ít lời khen từ Netizen.

Minh Hằng

Minh Hằng tâm sự trước đây chuyện lấy chồng sinh con là chướng ngại tâm lý. Nữ ca sĩ thấy mình là người của công việc, luôn giữ quan điểm “muốn đạt được thứ gì đó thì phải hy sinh". Chính vì thế, diễn viên Chị chị em em 2 chấp nhận tập trung cho sự nghiệp, còn về chuyện kết hôn thì “có cũng được, không có cũng không sao".

Để bước vào hành trình làm mẹ như hiện tại, Minh Hằng đã đặt hai phôi trong lần mang thai này. Cô bày tỏ: “Việc có con từ thụ tinh trong ống nghiệm IVF là sự lựa chọn của tôi. Trước đây, mọi người quan niệm IVF dành cho những đối tượng hiếm muộn. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế. Tôi quyết định dùng IVF chỉ vì kỹ thuật này tiên tiến và còn thể hiện được sự chủ động của người phụ nữ hiện đại”.