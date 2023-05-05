Sau tin đồn cặp kè với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, hoa hậu Trần Tiểu Vy bất ngờ hé lộ tiêu chí chọn bạn trai!

Mới đây, hoa hậu Trần Tiểu Vy đã lên tiếng đính chính về tin đồn cặp kè ông Đặng Lê Nguyên Vũ và hé lộ gu người yêu gây sự chú ý.

Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000) nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra tại Trung Quốc. Hoa hậu Trần Tiểu Vy - Ảnh: Internet Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội liên tục đồn đoán hoa hậu Tiểu Vy hẹn hò với một đại gia nổi tiếng trong nước và người này được cho là chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend, ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Sự việc bị đi quá xa nên nàng hậu cũng đã nhanh chóng đính chính với người hâm mộ.

Tiểu Vy bị cho là hẹn hò với ông chủ cà phê Trung Nguyên - Ảnh: Internet Cô nàng cho biết những hình ảnh mà mọi người đang bàn tán đều là những hình ảnh đang làm việc trong vai trò người mẫu quảng cáo, khách mời quảng bá cho các event của tập đoàn thuộc sở hữu từ vị đại gia này. Cô mong cộng đồng mạng và giới truyền thông ngừng đưa tin sai sự thật vì đây là hành vi ''trái với đạo đức''. Song song đó, nàng hậu cũng mong rằng các nhà sáng tạo nội dung hãy tạo ra những nội dung uy tín, mang tính xác thực cao và có giá trị ý nghĩa cho cộng đồng. Trần Tiểu Vy có những chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình. Được biết đây không phải lần đầu tiên nàng hậu bị đồn yêu đương với một người khác, trước đó Tiểu Vy từng bị đồn thổi nhiều mối quan hệ ''mập mờ'' với ca sĩ Quân AP. rapper HIEUTHUHAI, vận động viên bóng chuyền Trần Đình Hiếu,... Sau những vụ lùm xùm không đáng có nói trên người đẹp gốc Quảng Nam vốn kín tiếng chuyện tình cảm lần đầu chia sẻ về gu người yêu lý tưởng của mình với công chúng.

Trần Tiểu Vy hăng hái và tích cực trong các sự kiện - Ảnh: Internet Nhan sắc thuần khiết, nhẹ nhàng của Tiểu Vy - Ảnh: Internet Cô nàng cho biết hiện tại mình vẫn là gái độc thân và khi tìm được một nửa phù hợp sẽ công bố với tất cả mọi người. Đề cập đến hình mẫu bạn trai lý tưởng có thể chinh phục trái tim Hoa hậu Trần Tiểu Vy, người đẹp chia sẻ với truyền thông: "Chắc tôi là một người hơi "tham lam" khi đặt ra hình mẫu lý tưởng của mình phải hội đủ những yếu tố như một "soái ca". Tuy nhiên, để chinh phục được trái tim của tôi thì chắc chắn phải là người chân thành, biết quan tâm và sẻ chia vui buồn cùng mình. Đẹp trai là một điểm cộng nhé!". Tiểu Vy hiện đang độc thân, thời gian gần đây cô bận rộn hơn vì lấn sân sang điện ảnh - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tin-don-cap-ke-voi-ong-dang-le-nguyen-vu-hoa-hau-tran-tieu-vy-bat-ngo-he-lo-tieu-chi-chon-ban-trai-578587.html