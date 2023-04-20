Hoa hậu Việt Nam được khen có phong thái 'phu nhân hào môn', sở hữu cơ ngơi bạc tỷ, làm bà chủ trước cả khi lên xe hoa

Tới nay, Hoa hậu Việt Nam sinh năm 1995 vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì câu chuyện hôn nhân viên mãn bên con trai bầu Hiển. Từ khi về chung 1 nhà với Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, nàng hậu 9x ngày càng ra dáng con dâu hào môn.

Thời gian trước, hôn lễ của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã “làm mưa làm gió” khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Cặp đôi Hoa hậu - doanh nhân khiến bao người ủng hộ khi quyết định về chung 1 nhà sau 1 thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau.

Đỗ Mỹ Linh chỉ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cá nhân, ảnh chụp cùng ông xã lên trang cá nhân chứng minh hôn nhân viên mãn và ngập tràn hạnh phúc. Mới đây nhất, khi đăng tải loạt ảnh do chính chồng chụp, Hoa hậu 9x vướng tin đồn đang mang thai em bé đầu lòng.

Là người sống khá kín đáo và không có thói quen khoe mẽ, phô trương, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ít chia sẻ về cuộc sống đời tư. Làm dâu gia đình hào môn nhưng cô cũng không hề phô diễn cuộc sống giàu sang và “đậm màu hồng” của mình lên mạng xã hội.

Hoa hậu 9x vướng tin đồn đang mang thai em bé đầu lòng - Ảnh: FBNV

Nhiều người cho rằng Đỗ Mỹ Linh “có da có thịt” hơn trước, lại thêm phần bụng “lùm lùm” nên nghi vấn mang thai nhóc tỳ đầu lòng cũng là điều dễ hiểu. Cô cũng mặc toàn thiết kế rộng rãi, khéo che đi vóc dáng cơ thể. Điều đáng chú ý trong loạt ảnh mới của bà xã Chủ tịch còn nằm ở khí chất, thần thái chuẩn “phu nhân hào môn”.

Đỗ Mỹ Linh được nhận xét ngày càng có gu ăn mặc thanh lịch, nhã nhặn mà vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, quyền quý. Làm dâu gia đình hào môn, Đỗ Mỹ Linh thích nghi nhanh chóng, ra dáng “phu nhân” đầy thanh lịch. Chính vẻ ngoài kín đáo cùng phong thái chuẩn dâu hào môn đã giúp Đỗ Mỹ Linh nổi bật trong ống kính, gây ấn tượng với đông đảo người dùng mạng.

Nàng hậu khiêm tốn, giản dị, giỏi kiếm tiền

Nàng hậu được khen là khiêm tốn, giản dị - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang luôn được ủng hộ bởi sự môn đăng hộ đối. Không chỉ xét tới hoàn cảnh 2 bên gia đình, bản thân Đỗ Mỹ Linh và ông xã đều là những người trẻ tuổi giỏi giang, làm nên cơ đồ.

Nếu như ông xã trở thành Chủ tịch 1 CLB bóng đá từ khi mới ngoài 20 tuổi thì Đỗ Mỹ Linh cũng chứng minh tài sắc, nhân cách vàng qua cuộc thi Hoa hậu. Sau khi đăng quang, nàng hậu 9x vẫn luôn được yêu mến bởi đời tư trong sạch, không chút thị phi.

Cuộc hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang luôn được ủng hộ bởi sự môn đăng hộ đối - Ảnh: FBNV

Đỗ Mỹ Linh cũng nổi tiếng là Hoa hậu giản dị, khiêm tốn nhất nhì làng giải trí Việt. Cô không phô trương thanh thế hay bất kì điều gì mà chỉ tự chứng minh năng lực của bản thân.

Hoa hậu 9x rất đa năng trong lĩnh vực nghệ thuật khi vừa làm Hoa hậu vừa có thể tham gia đóng MV, làm MC truyền hình. Sau nhiều năm cống hiến trên sân khấu, sự kiện, thu nhập mà nàng hậu mang về mỗi năm là không hề nhỏ. Mỹ Linh đi lên bằng thực lực, được yêu thương bởi những nỗ lực thực sự nhằm chứng minh bản thân mình.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật năng nổ và nghiêm túc, “phu nhân hào môn” này đã kiếm được nguồn thu nhập ấn tượng. Từ khi chưa kết hôn, Mỹ Linh đã nổi tiếng giàu có với khối tài sản không phải dạng vừa.

Mỹ Linh đã nổi tiếng giàu có với khối tài sản không phải dạng vừa - Ảnh: FBNV

Đỗ Mỹ Linh rất hài lòng với khoản đầu tư vì cô thực sự yêu không gian tươi đẹp, nên thơ nơi đây- Ảnh: FBNV

Đầu tiên có lẽ phải kể tới căn biệt thự đắt giá tại tại NovaHills Mui Ne Resort & Villas. “Phải lòng” bất động sản này vì địa thế “đồi - vịnh - biển” độc lạ, Hoa hậu sinh năm 1995 nhanh chóng đầu tư. Đỗ Mỹ Linh rất hài lòng với khoản đầu tư này bởi cô thực sự yêu không gian tươi đẹp, nên thơ nơi đây.

Đỗ Mỹ Linh luôn phát triển bản thân từng ngày để thêm ưu tú và giỏi giang - Ảnh: FBNV

Không chỉ “mát tay” trong khoản đầu tư bất động sản, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn gây ấn tượng khi tự thành lập 1 thương hiệu thời trang của riêng mình mang tên Corentin. Dù đây là lĩnh vực hoàn toàn mới nhưng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn can đảm thử sức để thỏa mãn đam mê thời trang.

Đây không phải là 1 nàng hậu sống an phận thủ thường, ngược lại Đỗ Mỹ Linh luôn phát triển bản thân từng ngày để thêm ưu tú và giỏi giang. Hiện tại tần suất người đẹp dát lên mình các thiết kế thời trang đắt giá cũng ngày càng nhiều lên. Những bộ trang phục giá trăm triệu đồng, phụ kiện thời trang “đắt xắt ra miếng” được nàng hậu áp dụng triệt để toát lên vẻ đẹp sang trọng, giàu có.