Nghi vấn đang mang thai, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc đời thường siêu mặn mà

Dù không trang điểm, nhan sắc hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn vô cùng "đỉnh", gương mặt xinh xắn, ngọt ngào không chút tì vết.

Mới đây, một người bạn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ hình ảnh nàng Hậu trong buổi tụ tập nhóm chị em.

Trong ảnh nàng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gần như không trang điểm, chỉ tô chút son nhẹ nhàng. Làn da hồng hào, mịn màng khiến nàng Hậu càng trở nên tươi tắn hơn.

Dường như người đẹp sinh năm 1996 có chút bầu bĩnh hơn trước nhưng vẫn rất xinh xắn, ngọt ngào.

Trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng rời khỏi sân vận động Hàng Đẫy sau trận đấu. Theo đó, nhiều người phát hiện người đẹp mặc trang phục kín đáo để che vòng 2.

Trước đó vài tháng, hoa hậu 9x bị cộng đồng mạng "soi" vòng 2 tăng kích thước khi mặc đồ trắng. Dù được dư luận quan tâm, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh chưa lên tiếng xác nhận tin đồn.

Thời gian gần đây cô nàng cũng hay đi giày bệt

Đỗ Mỹ Linh đã về chung một nhà với ông xã Đỗ Vinh Quang được 5 tháng. Sau khi kết hôn, nàng Hậu hạn chế hoạt động trong giới giải trí mà chỉ tập trung cho công việc biên tập viên truyền hình.

Khán giả cũng thường xuyên thấy cô xuất hiện trên khán đài bóng đá cùng ông xã để cổ vũ cho đội bóng của gia đình.

Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh mới, xinh xắn nhưng lộ chi tiết đang là mẹ bầu Hình ảnh phản chiếu trong gương dễ dàng nhận ra Đỗ Mỹ Linh chọn chiếc váy rộng rãi, khuôn mặt trông tròn trịa hơn và phần trước bụng cũng lùm lùm.

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