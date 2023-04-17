Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh được chồng thiếu gia chụp, nhan sắc thế nào mà dân tình 'chắc nịch' chuyện bầu bí?

Đỗ Mỹ Linh và ông xã vẫn giữ im lặng giữa nghi vấn đã có 'tin vui' sau nửa năm về chung một nhà.

Tháng 10/2022 vừa qua, 'đám cưới cổ tích' của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang diễn ra tại Hà Nội đã thu hút nhiều sự quan tâm. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức trong không gian riêng tư, kín đáo với sự tham gia của người thân, gia đình và bạn bè của hai bên. 'Đám cưới cổ tích' của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang diễn ra tại Hà Nội - Ảnh: Internet Mới đây nhất, trên Facebook cá nhân, Đỗ Mỹ Linh hài hước chia sẻ loạt ảnh kèm dòng trạng thái trao bằng "tốt nghiệp" chụp ảnh cho chồng thiếu gia: 'Sau quãng thời gian vất vả và khổ luyện thì chồng em cũng tốt nghiệp được khoá chụp hình cho vợ'. Có thể rõ qua những hình ảnh đăng tải, visual của nàng hậu vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ sau nửa năm hôn nhân.

Đỗ Mỹ Linh khoe loạt ảnh được chồng thiếu gia chụp - Ảnh: FBNV Nàng hậu chọn thiết kế suông dài, khéo léo che chắn vòng 2 giữa tin đồn đang mang thai nhóc tỳ đầu lòng - Ảnh: FBNV Dễ dàng nhận thấy, mỹ nhân 9x có phần tròn trịa hơn so với trước - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, cách chọn trang phục và tạo dáng của nàng hậu trong lần xuất hiện này đã khiến nhiều người chú ý. Theo đó, cô chọn một thiết kế rộng, che chắn kĩ vòng hai. Đây không phải là lần đầu bà xã Đỗ Vinh Quang để lộ dấu hiệu đang mang thai nhóc tỳ đầu lòng. Thế nhưng, đến nay, cặp đôi chưa từng lên tiếng xác nhận việc đang có 'tin vui' khiến nhiều người không khỏi tò mò. Trước đó không lâu, Đỗ Mỹ Linh khiến các fan sắc đẹp Việt thích thú khi đăng tải hình ảnh thân mật với ông xã kèm lời chúc ngọt ngào. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật bạn trong hình, chúc bạn tuổi mới bớt khó tính, luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công mới. Cùng nhau đón chờ những điều tuyệt vời phía trước. Yêu anh".

Cô thường xuyên diện váy rộng - Ảnh: FBNV Sau khi kết hôn, 'Hoa hậu Việt Nam 2016' hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện, thay vào đó nàng hậu thường xuyên đến tham dự các trận đấu bóng đá với gia đình chồng. Đỗ Mỹ Linh còn cùng ông xã hào hứng xuống sân chụp ảnh, ăn mừng mỗi khi câu lạc bộ bóng đá Hà Nội giành chiến thắng. Có thể thấy, từng hành động và cử chỉ của vợ chồng Hoa hậu Việt Nam 2016 đều nhận được sự chú ý của công chúng. Trước đó, Đỗ Mỹ Linh vướng nghi vấn mang thai khi để lộ bụng lùm lùm trong lúc xuống sân cùng chồng cổ vũ đội bóng - Ảnh: Cắt từ clip Trong một vài bức ảnh được chia sẻ, nhiều người đoán Đỗ Mỹ Linh đã mang thai được khoảng 4 - 5 tháng - Ảnh: Internet Hiện tại, cặp đôi vẫn giữ im lặng giữa nghi vấn đã có "tin vui" sau nửa năm về chung một nhà - Ảnh: FBNV

Giữa nghi vấn mang thai, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đi du lịch, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc Mới đây hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ những khoảnh khắc siêu mặn nồng giữa hai vợ chồng trong chuyến du lịch Cần Thơ.

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