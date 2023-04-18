Hoa hậu Tiểu Vy trổ tài ca hát trong đám cưới người quen, cư dân mạng không khỏi trầm trồ với giọng hát "Siêu khủng"

Hoa hậu Tiểu Vy được biết đến với nhiều danh xưng, nổi bật nhất là cái tên "Mỹ nhân ngàn năm có một". Tuy nhiên, nhan sắc của cô lại có "tỷ lệ nghịch" với giọng hát của mình.

Sau khi đăng quang Hoa hậu trong cuộc thi Miss World Vietnam 2018 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2018), Tiểu Vy trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón. Bởi nhan sắc gần như đạt tỷ lệ vàng, cô được mọi người nhắc đến với danh xưng "Mỹ nhân ngàn năm có một" và đạt được nhiều giải thưởng nhan sắc. Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet Ngoài việc sở hữu nhan sắc vạn người mê, Hoa hậu Tiểu Vy còn là một trong những gương mặt hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong năm 2022 ở nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên, người mẫu đến giám khảo các cuộc thi nhan sắc.

Tiểu Vy nhận giải thưởng "Mỹ nhân của năm 2022" - Ảnh: Internet Dù đã trải qua gần 5 năm kể từ ngày đăng quang nhưng sức hút của cô hoa hậu này vẫn không hạ nhiệt mà thậm chí còn tăng lên. Những chiếc clip dí dỏm, dễ thương của cô trên mạng xã hội khiến không ít khán giả thích thú. Có thể nói, hoa hậu Tiểu Vy là mỹ nhân có nhan sắc nổi bật nhất từ trước đến nay của nhà Sen Vàng. Thế nhưng, ông trời không cho ai tất cả. Trái ngược với nhan sắc xinh đẹp đó là một giọng hát "Siêu khủng".

Nhan sắc của "gà" nhà Sen Vàng - Ảnh: Internet Mặc dù hát không hay nhưng nàng hoa hậu này vẫn rất tự tin khi phô diễn chất giọng của mình trong nhiều clip tiktok của mình. Đã theo dõi Tiểu Vy thì không ai không biết đến chất giọng "đặc biệt" này. Mới đây nhất, Tiểu Vy khiến nhiều người không ngừng thích thú khi cover ca khúc Flower của Jisoo với phiên bản... lời Việt từng được Tiểu Vy cho lên sóng cách đây không lâu. Mặc dù ca từ của bài hát không hợp với hoàn cảnh đám cưới cho lắm nhưng cộng đồng mạng vẫn dành nhiều lời khen cho sự nhiệt tình của Tiểu Vy khi góp vui để thay đổi không khí đêm tiệc. Xứng danh "thánh phá hit" thế hệ mới, Tiểu Vy đã khiến dàn khách mời có mặt "cười ngất" trước giọng hát khi thì chênh phô, lúc thì bị oét giọng. Giọng hát của Tiểu Vy "Tỷ lệ nghịch" với nhan sắc - Ảnh: Internet Bình luận dưới chiếc clip được đăng tải, cộng đồng mạng đánh giá cao tinh thần dám thể hiện trước đám đông của cô nàng. Tuy nhiên, chắc hẳn hoa hậu Tiểu Vy của chúng ta cũng cần có thời gian trau dồi thêm, nhiều ý kiến con thẳng thắn cho rằng giọng ca của cô Hoa hậu Việt Nam 2018 "tỷ lệ nghịch" với nhan sắc của cô nàng. Ngoài ra, do quá ham vui, hoa hậu Tiểu Vy vô tình làm lộ nội y khiến bản thân bị "mất điểm" trong lòng công chúng. Tiểu Vy trổ tài ca hát trong đám cưới nhưng không may lộ nội y - Ảnh: Internet Hoa hậu Việt Nam 2018 tâm sự, cô thay đổi nhiều về phong cách và không ngừng hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn kỳ vọng vào Trần Tiểu Vy nhưng thực tế lại làm họ chưa hài lòng. Nhiều ý kiến cho rằng Trần Tiểu Vy còn nhạt, chưa đột phá.

Bị 'chê' kém duyên khi mặc váy hớ hênh để lộ cả nội y, hoa hậu Tiểu Vy nói gì? Đoạn clip quay lại cảnh hoa hậu Tiểu Vy "quẩy" cực sung gây sự chú ý. Ngoài giọng hát không thể lầy lội hơn thì khán giả dành sự chú ý đặc biệt đến trang phục của nàng hậu.

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