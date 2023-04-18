Bị 'chê' kém duyên khi mặc váy hớ hênh để lộ cả nội y, hoa hậu Tiểu Vy nói gì?

Hậu trường 18/04/2023 08:44

Đoạn clip quay lại cảnh hoa hậu Tiểu Vy "quẩy" cực sung gây sự chú ý. Ngoài giọng hát không thể lầy lội hơn thì khán giả dành sự chú ý đặc biệt đến trang phục của nàng hậu.

Mới đây, một đoạn clip trên mạng xã hội gây xôn xao khi quay lại cảnh hoa hậu Tiểu Vy "quẩy" cực sung trên nền nhạc sôi động. Ngoài giọng hát không thể lầy lội hơn của Hoa hậu Việt Nam 2018 thì khán giả dành sự chú ý đặc biệt đến trang phục.

Bị 'chê' kém duyên khi mặc váy hớ hênh để lộ cả nội y, hoa hậu Tiểu Vy nói gì? - Ảnh 1
Ngoài giọng hát không thể lầy lội hơn của Hoa hậu Việt Nam 2018 thì khán giả dành sự chú ý đặc biệt đến trang phục - Ảnh: Internet

Theo đó, nhiều người cho rằng Tiểu Vy đã hớ hênh đến mức để chiếc váy tuột quá đà, làm lộ nội y rõ mồn một. Một số netizen khác lại tranh cãi rằng đây là thiết kế chuẩn của chiếc váy thương hiệu mà thôi. Vì thế, dân tình chia ra 2 luồng ý kiến tranh cãi về chiếc váy của nàng hậu.

Nói về ồn ào này, chia sẻ với Thể thao và văn hóa, phía Tiểu Vy cho biết đây không phải sự cố hớ hênh, trang phục của nàng hậu mặc đích thị là mẫu váy đến từ một nhà mốt nổi tiếng.

Bị 'chê' kém duyên khi mặc váy hớ hênh để lộ cả nội y, hoa hậu Tiểu Vy nói gì? - Ảnh 2
Phía Tiểu Vy cho biết đây không phải sự cố hớ hênh, trang phục của nàng hậu mặc đích thị là mẫu váy đến từ một nhà mốt nổi tiếng - Ảnh: Internet

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi chỉ mới 18 tuổi, Tiểu Vy nhận được nhiều người ủng hộ vì gương mặt xinh đẹp sắc sảo toát lên phong thái kiêu sa, sang trọng cùng sự nhạy bén, thông minh.

Bị 'chê' kém duyên khi mặc váy hớ hênh để lộ cả nội y, hoa hậu Tiểu Vy nói gì? - Ảnh 3
Đã gần nửa thập kỷ trôi qua, nàng hậu gốc Quảng Nam vẫn giữ vững chỗ đứng trong làng giải trí - Ảnh: Internet

Đến nay, đã gần nửa thập kỷ trôi qua, nàng hậu gốc Quảng Nam vẫn giữ vững chỗ đứng trong làng giải trí. Bên cạnh việc tiếp tục những hoạt động thiện nguyện thì Tiểu Vy còn ghi nhiều dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh. Nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam cũng thăng hạng vượt bậc.

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