Tuấn Hưng cho biết hành động của kẻ mạo danh là làm liều và có tính toán trước.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng đã bất ngờ đăng đàn cảnh báo chuyện bị mạo danh đến khán giả. Theo đó, khi anh đang lưu diễn tại Mỹ thì thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên poster ở một sự kiện khác tại Việt Nam. Khi anh đang lưu diễn tại Mỹ thì thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên poster ở một sự kiện khác tại Việt Nam - Ảnh: Internet Nam ca sĩ bức xúc viết: "Đang lưu diễn bên Mỹ mà khán giả cứ hỏi anh sắp hát chưa? Em đợi mãi… Ủa anh đang ở Mỹ mà. Ôi thế ạ! Em thấy quảng cáo hội chợ có tên anh. Rồi… khán giả lại bị lừa rồi. Khổ quá!".

Tuấn Hưng bức xúc trước việc bị mạo danh - Ảnh: Chụp màn hình Tuấn Hưng cho biết đây là làm liều và có tính toán trước: "Không hiểu ông nào tổ chức ca nhạc ở hội chợ quảng cáo lung tung lừa bà con thế này? Làm liều chắc có tính toán trước, cùng lắm xin lỗi, phạt hành chính là xong. Nhưng rồi sau này người khác tổ chức chương trình nếu có Tuấn Hưng đến hát thật thì mọi người sẽ bảo là không tin. Chắc ông tổ chức chương trình này quen biết rộng và không sợ ai hết rồi". Tuấn Hưng còn đòi mách Duy Mạnh xử lý - Ảnh: Internet Đáng chú ý, ở cuối bài viết, ca sĩ Tuấn Hưng còn bất ngờ réo tên Duy Mạnh nhưng lại nói 1 câu khiến dân mạng không nhịn được cười. Nam ca sĩ hài hước trêu sẽ mách đàn anh về vụ việc bị mạo danh này: "Không biết tối nay còn diễn không nhỉ? Để mách anh Duy Mạnh xử lý".

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng tỏ ra bức xúc chuyện Tuấn Hưng bị mạo danh để trục lợi - Ảnh: Internet Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng tỏ ra bức xúc chuyện Tuấn Hưng bị mạo danh để trục lợi. Đồng thời, một số người cũng mong nam ca sĩ sẽ liên hệ phía ban tổ chức để làm rõ việc lấy hình ảnh của mình để quảng cáo.

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