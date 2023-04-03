Bỗng dưng bị Duy Mạnh kéo vào drama 'cà khịa' vụ nghệ sĩ khóc lóc, Tuấn Hưng liền có hành động 'quay xe' tránh vạ lây gây chú ý!

Hậu trường 03/04/2023 13:45

Tuấn Hưng có động thái gây chú ý khi bị nhắc đến drama khóc lóc của Trấn Thành.

Duy Mạnh không ít lần gây sốt mạng xã hội với những phát ngôn thẳng thắn không tư một người nào trong showbiz Việt. Đặc biệt là mới đây, nam ca sĩ "Kiếp đỏ đen" còn có phát ngôn xoay quanh câu chuyện Trấn Thành khóc lóc kể khổ rằng "đời nghệ sĩ khó nuốt".

Bỗng dưng bị Duy Mạnh kéo vào drama 'cà khịa' vụ nghệ sĩ khóc lóc, Tuấn Hưng liền có hành động 'quay xe' tránh vạ lây gây chú ý! - Ảnh 1
Vừa qua, nam ca sĩ "Kiếp đỏ đen" có phát ngôn gây chú ý xoay quanh câu chuyện Trấn Thành khóc lóc kể khổ rằng "đời nghệ sĩ khó nuốt" - Ảnh: Internet

Giữa tâm bão ồn ào về phát ngôn của Trấn Thành chưa kịp lắng xuống, Duy Mạnh lại tiếp tục khiến dân tình xôn xao khi để lại một bình luận ẩn ý "cà khịa" nam MC. Cụ thể, trong một bài chia sẻ của ca sĩ Tuấn Hưng, bên dưới bình luận, Duy Mạnh đã để lại một bình luận rằng: 

"Ai vào đây ăn nói vui vẻ thì không sao mà cứ ăn nói lung tung xúc phạm gia đình, con cái em trai là không yên đâu. Em trai tôi dù có khóc nhè thì vẫn tin là khóc thật chứ không phải khóc kiểu ăn vạ như mấy người showbiz rồi đổ vạ cho khán giả".

Bỗng dưng bị Duy Mạnh kéo vào drama 'cà khịa' vụ nghệ sĩ khóc lóc, Tuấn Hưng liền có hành động 'quay xe' tránh vạ lây gây chú ý! - Ảnh 2
Bình luận 'cà khịa' của Duy Mạnh dưới bài viết của Tuấn Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời bình luận dí dỏm của Duy Mạnh, Tuấn Hưng liền đáp lời đàn anh: "Mắng người khác lại vẫn lôi thằng em vào mới chịu cơ". Tuy nhiên, ngay sau đó, Tuấn Hưng đã nhanh chóng xóa dòng bình luận trên.

Động thái xóa bình luận của Tuần Hưng làm khán giả nghĩ rằng đang né "vạ lây", mích lòng người khác. Một khán giả cũng nhanh chóng "mách lẻo" với Duy Mạnh về hành động kì lạ cúa Tuấn Hưng: "Hủy kết bạn đi chú có cái bình luận mà cũng xóa".

Bỗng dưng bị Duy Mạnh kéo vào drama 'cà khịa' vụ nghệ sĩ khóc lóc, Tuấn Hưng liền có hành động 'quay xe' tránh vạ lây gây chú ý! - Ảnh 3
Ngay sau đó, dân mạng phát hiện Tuấn Hưng đã xóa bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, ca sĩ Duy Mạnh cho biết: "Chú khen em trai là khóc thật chứ không giả tạo như showbiz. Chắc em trai sợ liên lụy nên xóa bình luận, hóa ra em trai nhát gan lắm. Nhát thế này chắc anh mà có việc gì thì em chạy mất dép, mặc kệ anh".

Bỗng dưng bị Duy Mạnh kéo vào drama 'cà khịa' vụ nghệ sĩ khóc lóc, Tuấn Hưng liền có hành động 'quay xe' tránh vạ lây gây chú ý! - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng hành động của Tuấn Hưng đang tránh bị 'vạ lây' vào drama - Ảnh: Internet

Trước đó, không chỉ riêng vụ khóc lóc của Trấn Thành, Duy Mạnh từng không ít lần thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân về những góc khuất trong showbiz gây chú ý trên mạng xã hội. 

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