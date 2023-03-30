Hé lộ chân dung người vợ tào khang, kín tiếng của 'thợ hát' Duy Mạnh: Xinh đẹp, đầy lòng vị tha khiến anh nể trọng

Được biết, vợ Duy Mạnh có tên Huyền Cầm. Cô kết hôn với nam ca sĩ khi vừa tốt nghiệp cấp ba, thời anh còn là chàng ca sĩ nghèo.

Những năm trở lại đây, anh còn trở thành một trong những cái tên được chú ý trên mạng xã hội vì thẳng thắn bày tỏ quan điểm, không ngại đụng chạm đến những người nổi tiếng khác. Những năm trở lại đây, ca sĩ Duy Mạnh rất hạn chế để cô xuất hiện tại các sự kiện. Mặc dù vui vẻ trên mạng xã hội là thế nhưng chuyện đời tư cá nhân của nam ca sĩ đều khá kín tiếng. Đặc biệt là thông tin hiếm hoi về bà xã của mình. Thậm chí lấy nhau hơn hai chục năm trời nhưng lần xuất hiện của cô cùng chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính ca sĩ Duy Mạnh cũng chia sẻ, anh không muốn vợ còn xuất hiện nhiều bởi không muốn cuộc sống họ bị xáo trộn

Mặc dù vui vẻ trên mạng xã hội là thế nhưng chuyện đời tư cá nhân của nam ca sĩ đều khá kín tiếng. Đặc biệt là thông tin hiếm hoi về bà xã của mình - Ảnh: Internet Được biết, vợ Duy Mạnh có tên Huyền Cầm. Cô kết hôn với nam ca sĩ khi vừa tốt nghiệp cấp ba, thời anh còn là chàng ca sĩ nghèo. Theo lời kể của Duy Mạnh, đây chính là người phụ nữ đã gắn bó với anh từ khi còn lang bạt khắp nơi ở quán bar, phòng trà Sài Gòn để đánh đàn và hát kiếm sống. Theo đó, năm 1988 Duy Mạnh mở một quán cà phê âm nhạc ở Hải Phòng và Huyền Cầm chính là khách ruột của quán. Sau một tuần âm thầm để ý cô khách ruột xinh đẹp, Duy Mạnh tới làm quen và tìm cách theo đuổi. Suốt một năm liền, tối nào anh cũng tranh thủ 15 phút giải lao khi chơi nhạc để phóng xe tới nhà Huyền Cầm tặng cô 1 gói sô cô la.

Vợ Duy Mạnh có tên Huyền Cầm. Cô kết hôn với nam ca sĩ khi vừa tốt nghiệp cấp ba, thời anh còn là chàng ca sĩ nghèo - Ảnh: Internet Bị chàng nhạc sĩ đa tài chinh phục, Huyền Cầm vừa tốt nghiệp cấp 3 đã quyết định theo Duy Mạnh vào Sài Gòn. Cô mang thai lúc sự nghiệp của Duy Mạnh vẫn chưa đâu vào đâu. Mỗi tháng chỉ kiếm được 3 triệu đồng, trả tiền nhà tiền ăn đã hết sạch. Thế rồi sau khi tổ chức đám cưới, Duy Mạnh ở lại Sài Gòn còn Huyền Cầm về Hải Phòng để sinh con. Giọng ca Kiếp đỏ đen từng thừa nhận trong thời gian xa cách vợ, nhiều lần anh đã lầm đường lạc lối. Sau khi tổ chức đám cưới, Duy Mạnh ở lại Sài Gòn còn Huyền Cầm về Hải Phòng để sinh con - Ảnh: Internet Mãi đến năm 2015, Duy Mạnh mới đón vợ con vào Sài Gòn. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục duy trì các cuộc vui ở bar, vũ trường. Duy Mạnh từng kể, thời điểm vợ mang bầu nhưng tối anh vẫn đi chơi khuya. Gọi điện cho chồng không được, Huyền Cầm trùm chăn ngồi trước sân đợi. Nhìn hình ảnh đó của Huyền Cầm khiến Duy Mạnh hối hận vô cùng. Hơn 20 năm chung sống bên nhau, hiện tại tổ ấm của Duy Mạnh và Huyền Cầm đã có đủ trai đủ gái. Cô con gái lớn tên Thu Cầm (23 tuổi) và đang theo đuổi con đường âm nhạc giống bố. Cậu con trai thứ tên Mạnh Cầm cũng bộc lộ khả năng chơi nhạc được thừa hưởng năng khiếu từ bố.

Hơn 20 năm chung sống bên nhau, hiện tại tổ ấm của Duy Mạnh và Huyền Cầm đã có đủ trai đủ gái - Ảnh: Internet Nhắc đến Duy Mạnh, khán giả sẽ nhớ đến loạt bản hit đình đám một thời như: Hãy Về Đây Bên Anh, Kiếp Đỏ Đen, Ta Đâu Có Say, Tình Em Là Đại Dương, Biết Tìm đâu, Dĩ Vãng Cuộc Tình, Lời Xin Lỗi Của Một Dân Chơi,…

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