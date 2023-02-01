Con gái bị chê hát dở, Duy Mạnh 'nổi đóa', dùng ngôn ngữ nhạy cảm đáp trả cư dân mạng

Hậu trường 01/02/2023 20:08

Dưới một bình luận tiêu cực về giọng hát của con gái rượu, nam ca sĩ Duy Mạnh đã đáp trả khá sâu cay.

Mới đây, nam ca sĩ Duy Mạnh đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip đi hát của con gái mình - Nữ ca sĩ trẻ Cầm. Có ba là một nam ca sĩ nổi tiếng, nên việc cô nàng theo nghiệp ca sĩ đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Con gái bị chê hát dở, Duy Mạnh 'nổi đóa', dùng ngôn ngữ nhạy cảm đáp trả cư dân mạng - Ảnh 1

Tuy nhiên, dưới đoạn clip mà Duy Mạnh đăng tải, một khán giả đã vào bình luận chê bai Cầm hát dở. Ngay lập tức, Duy Mạnh đã "nổi đóa" và đáp trả lại bằng một bình luận cực kỳ gay gắt.

Hành động của Duy Mạnh nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng việc nam ca sĩ phản ứng mạnh như vậy là điều có thể hiểu khi con gái của mình bị chê bai với những lời lẽ khá khó nghe thay vì đóng góp.

Con gái bị chê hát dở, Duy Mạnh 'nổi đóa', dùng ngôn ngữ nhạy cảm đáp trả cư dân mạng - Ảnh 2

Duy Mạnh thật sự thành công sau các bài hát do chính anh sáng tác như: Hãy Về Đây Bên Anh, Kiếp Đỏ Đen, Ta Đâu Có Say, Tình Em Là Đại Dương, Biết Tìm đâu, Dĩ Vãng Cuộc Tình... Giữa năm 2022, cô con gái Cầm của nam ca sĩ đã chính thức debut trở thành ca sĩ với Biết Đâu Ai Ngờ và đạt được những thành công nhất định.

Con gái bị chê hát dở, Duy Mạnh 'nổi đóa', dùng ngôn ngữ nhạy cảm đáp trả cư dân mạng - Ảnh 3Con gái bị chê hát dở, Duy Mạnh 'nổi đóa', dùng ngôn ngữ nhạy cảm đáp trả cư dân mạng - Ảnh 4

Chia sẻ về việc debut với danh xưng "con gái Duy Mạnh, nữ ca sĩ sinh năm 2000 tâm sự: "Tôi tự hào chứ. Nhưng tôi muốn chứng tỏ năng lực của tôi đến từ bản thân, không phải từ bố tôi. Tôi nghĩ trong tương lai, tôi sẽ dần cho mọi người thấy tôi là Cầm thông qua những sản phẩm âm nhạc.

Bố nói với tôi rằng cứ làm đi, bố sẽ ủng hộ. Bố cũng bảo rằng tôi cứ làm hết mình là được, không cần phải chạy đua với ai. Thậm chí, bố còn nói sẽ dựa theo style để viết nhạc cho tôi. Tôi rất vui vì điều này. Bố chỉ chê tôi về màu tóc thôi".

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