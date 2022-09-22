Giữa tâm bão nhiều người đẹp bán dâm, ca sĩ Duy Mạnh có phát ngôn khiến dân tình bất ngờ: 'Phụ nữ ai cũng có nỗi khổ riêng'

Hậu trường 22/09/2022 10:30

Giọng ca ''Kiếp Đỏ Đen'' vừa có những phát ngôn gây bão trong thời gian gần đây.

Thời gian gần đây, công chúng vô cùng xôn xao trước thông tin hai người đẹp từng đạt thứ hạng cao trong một số cuộc thi sắc đẹp bị bắt quả tang khi đang bán dâm. Điều này khiến cho người dân thêm lần nữa tỏ ra nghi ngại về những cuộc thi hoa hậu giờ đây chỉ là sân chơi nhằm phục vụ cho những con người có ý đồ xấu xa. 

Giữa tâm bão nhiều người đẹp bán dâm, ca sĩ Duy Mạnh có phát ngôn khiến dân tình bất ngờ: 'Phụ nữ ai cũng có nỗi khổ riêng' - Ảnh 1
Nam ca sĩ Duy Mạnh - Ảnh: Internet 

Không chỉ có người dân mà vấn đề này cũng được rất nhiều người nổi tiếng bàn tán xôn xao và nam ca sĩ Duy Mạnh cũng là một trong số đó. Mới đây trong buổi trò chuyện tại một chương trình, giọng ca Kiếp Đỏ Đen đã bày tỏ quan điểm của bản thân của mình về vấn đề trên như sau.

"Khi các cuộc thi hoa hậu nở rộ, các người đẹp trở nên nổi tiếng và bước chân vào showbiz sẽ dễ bị cám dỗ, quan trọng các bạn ấy có thể vượt qua hay không. Vì khi đã có danh tiếng sự sĩ diện sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Nếu bạn cố gắng và gặp người yêu mình thật sự, người ta tặng ô tô thì mình đi thôi. Sợ nhất người ta tặng cho mình, người ta yêu mình xong dăm ba bữa lại bỏ thì thật sự rất khó".

Giữa tâm bão nhiều người đẹp bán dâm, ca sĩ Duy Mạnh có phát ngôn khiến dân tình bất ngờ: 'Phụ nữ ai cũng có nỗi khổ riêng' - Ảnh 2
Phát ngôn của Duy Mạnh khiến nhiều người bày tỏ đồng quan điểm - Ảnh: Internet 

Anh chia sẻ khi đạt giải cao các bóng hồng sẽ gặp áp lực rất lớn: "Tôi nghĩ xây dựng hình ảnh là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng xã hội bây giờ rất nhiều vấn đề tiêu cực. Nói chung là phụ nữ cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng khi đã vướng vào pháp luật, cái thiệt thòi mình phải chấp nhận. Tôi nghĩ người phụ nữ khi đoạt giải cũng có cái sướng, nhưng lại rất khổ vì gặp áp lực rất lớn".

Hiện những lời chia sẻ của Duy Mạnh vẫn đang là chủ đề được rất nhiều người bàn tán và hầu hết mọi người đều đồng ý với cách nhìn nhận của nam ca sĩ này.

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