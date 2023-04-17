Vợ Tuấn Hưng tiết lộ tính cách của con gái: 'Cá tính, năng động và mỏng manh'

Mới đây trên trang cá nhân, Hương Baby đã tâm sự về cô con gái thứ hai trong nhà. Cô cho biết nhóc tỳ không ăn ảnh giống mẹ, và sở hữu lối trò chuyện lớn hơn tuổi.

Tuấn Hưng kết hôn với hot girl Hương Baby từ năm 2014, đến nay đã gần 10 năm. Hiện nam ca sĩ có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp và 3 con "đủ nếp đủ tẻ".

Sau khi ngắm nhìn loạt ảnh của nhóc tỳ, nhiều bạn bè thân thiết của vợ chồng Tuấn Hưng cho rằng sau này cô bé lớn lên có thể sẽ trở thành Hoa hậu: "Em xinh lắm em! Hoa hậu tương lai", "Son xinh quá thể. Trộm vía lấy cả nét đẹp của bố Hưng lẫn mẹ Hương cơ", "Con gái xinh quá. Chúc gia đình nhỏ mãi hạnh phúc nhé ạ"....

Cụ thể vợ Tuấn Hưng cho biết: "Em yêu của bố mẹ nhìn như thiếu nữ ý, nhưng mà khi em nói chuyện thì cũng không khác gì người lớn thật đâu em ạ, sắc sảo và như bà già ý. Em rất cá tính và năng động lắm, nhưng những khi cần hình ảnh nữ tính thì em cũng mong manh ghê ý. Mà em cũng không ăn hình đâu nha, cái này em giống hệt mẹ Thỏ của em nè!".

Vì là con gái duy nhất trong gia đình nên Sol cũng được bố mẹ vô cùng chiều chuộng, thường xuyên dành những lời yêu thương và tình cảm cho con gái. Cô bé cũng được xuất hiện với tần suất nhiều hơn hẳn anh Su Hào và em Sâm của mình. Tuấn Hưng còn khẳng định đây là người con gái duy nhất anh được ôm, hôn tới tấp mà bà xã không thể nào ghen.

Bà xã Tuấn Hưng tiết lộ: "Em yêu của bố mẹ nhìn như thiếu nữ ý, nhưng mà khi em nói chuyện thì cũng không khác gì người lớn thật đâu em ạ, sắc sảo và như bà già ý". - Ảnh: Internet

Đông đảo người hâm mộ nhận xét con gái Tuấn Hưng đã được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ - Ảnh: Internet

Hầu hết bình luận đều trầm trồ, cho rằng con gái Tuấn Hưng thừa hưởng hết nét xinh đẹp của mẹ, giống mẹ nhiều hơn bố - Ảnh: Internet

Mọi người đều nhận ra quan điểm giáo dục của gia đình Tuấn Hưng là chiều chuộng con gái còn nghiêm khắc hơn với con trai. Điều này cũng nhận được sự đồng tình của mọi người bởi con gái nên được nuôi bằng tình yêu thương, nhẹ nhàng và đầy đủ để sau này có đủ chính kiến không bị cám dỗ.

Hiện tại sau một thời gian lui về ở ẩn để chăm sóc gia đình, Tuấn Hưng đã bắt đầu đi biểu diễn trở lại. Tại những sân khấu, sự kiện nam ca sĩ có mặt anh đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng.

Trước đó khi quay lại biểu diễn ở một phòng trà, nam ca sĩ từng nghẹn ngào chia sẻ: "Mình may mắn sống được về đam mê với nghề cũng 25 năm, một quãng thời gian dài và nhiểu kỷ niệm đẹp. Thế nhưng cứ lo những cơn sóng sau xô cơn sóng trước nên suy nghĩ thôi thì nghỉ sớm cho chắc ăn kẻo lại làm người thừa trong đôi mắt và trái tim của khán giả. Đêm qua đánh dấu 3 năm chính thức quay lại phòng trà. Mình mới thấy mình vẫn còn được khán giả thương, yêu và chờ đợi. Hơn 2 tiếng trên sân khấu, khán giả đáng yêu vô cùng. Hát cùng, vỗ tay không ngớt và cũng không thấy ai bỏ mình về trước".

Hương Babay vốn là con gái của một gia đình giàu có ở Hà Nội - Ảnh: Internet

Tự chủ động về kinh tế, bà xã Tuấn Hưng cũng là một tấm gương để nhiều chị em phụ nữ nhìn vào lấy động lực - Ảnh: Internet

Hương Baby kiếm tiền giỏi không thua kém chồng - Ảnh: Internet

Bà xã Tuấn Hưng là chủ của chuỗi cửa hàng làm đẹp, ăn uống, có mỹ phẩm mang thương hiệu riêng... Nếu trong gia đình, Thu Hương là một người vợ đảm đang, hiểu biết và khéo léo, người mẹ yêu chiều các con thì trên thương trường, cô lại là một phụ nữ bản lĩnh.

Hương Babay vốn là con gái của một gia đình giàu có ở Hà Nội, tuy nhiên điều đáng ngưỡng mộ là ngay từ khi còn rất trẻ thì cô đã tự kinh doanh và làm giàu bằng chính khả năng của mình.

Sự thành công trong kinh doanh giống như một câu trả lời của Thu Hương với những lời dị nghị “dựa hơi” chồng để gây chú ý. Tự chủ động về kinh tế, bà xã Tuấn Hưng cũng là một tấm gương để nhiều chị em phụ nữ nhìn vào lấy động lực.

Khi trở thành vợ của Tuấn Hưng, Hương Baby còn được chồng tư vấn và giúp đỡ rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần trong việc kinh doanh.

"Anh Hưng là hậu phương quan trọng, giúp tôi theo đuổi đam mê kinh doanh. Tôi học được ở chồng sự chăm chỉ, tháo vát và tinh thần của một chiến binh, không bỏ cuộc trước khó khăn. Những dự định tôi ấp ủ, chồng vừa ủng hộ tinh thần, vừa giúp đỡ về kinh tế. Anh Hưng luôn hậu thuẫn, trợ giúp nên tôi yên tâm dành 100% năng lượng cho công việc", Hương Baby bộc bạch.