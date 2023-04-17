Rộ tin ca sĩ Quân A.P công khai người yêu đồng giới, thực hư ra sao?

Sao Việt 17/04/2023 17:10

Tin đồn Quân A.P công khai người yêu đồng giới đã hút sự quan tâm của dư luận, netizen bàn tán không ngớt lời.

Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội đăng tải hình ảnh Quân A.P nắm tay một bạn nam. Tài khoản này chia sẻ: 'Quân A.P công khai người yêu phải không, còn nhớ năm đó anh nổi lên là một hot boy hát trên xe ô tô làm bao chị em liêu xiêu, mà giờ anh đã thành 'bạn trai' của người ta rồi'.

Rộ tin ca sĩ Quân A.P công khai người yêu đồng giới, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Khoảnh khắc Quân A.P nắm tay một bạn nam đang được lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: Internet

Thông tin, Khoảnh khắc Quân A.P nắm tay một bạn nam đang được lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội khiến dân tình xôn xao. Chỉ vài phút đăng tải, bức hình trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, netizen bàn tán không ngớt. Ngay sau đó, dưới bài viết phía nam ca sĩ đã lên tiếng đính chính. 

Người này cho biết, bạn nam trong hình chụp ảnh nắm tay Quân A.P thực chất chỉ là fan trong FC của nam ca sĩ mà thôi: 'Bạn này là B.Đ.H FC Quân nha mọi người ơi. Chuyện là bạn này hay đu trend idol nên lần này Quân cũng chiều fan thế thôi chứ không phải người yêu đâu'. Thông tin đính chính trên khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm.

Rộ tin ca sĩ Quân A.P công khai người yêu đồng giới, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Bạn nam trong hình chụp ảnh nắm tay Quân A.P thực chất chỉ là fan trong FC của nam ca sĩ mà thôi - Ảnh: Internet

Quân A.P là một trong những ca sĩ sở hữu ngoại hình điển trai cùng giọng hát đặc biệt của Vbiz khiến các fan girl 'say như điếu đổ'. Sở hữu chất giọng trầm khàn đầy nam tính cùng với loạt ca khúc hit ấn tượng như: 'Ai là người thương em', 'Còn gì đau hơn chữ đã từng', 'Bông hoa đẹp nhất'…, giọng ca gốc Hà Thành đang ngày càng khẳng định mình trong "bản đồ âm nhạc".

Rộ tin ca sĩ Quân A.P công khai người yêu đồng giới, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Quân A.P - Ảnh: FBNV
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