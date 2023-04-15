Sau ồn ào công khai người yêu đồng giới, Thiện Nhân bất ngờ xuất hiện với gương mặt lạ lẫm, nghi 'can thiệp dao kéo'?

Những hình ảnh của Thiện Nhân hiện tại khiến không ít người hâm mộ nghi ngờ cô đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Thiện Nhân là một hiện tượng âm nhạc, cô nổi tiếng và được nhiều người biết đến khi đoạt giải quán quân The Voice Kids năm 2014. Thiện Nhân được đánh giá là có phong thái trình diễn, ca hát tự tin và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, giọng ca Thiện Nhân gần như vắng bóng, không ra sản phẩm mới trong những năm gần đây. Thiện Nhân bước ra từ cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí - Ảnh: Internet Thiện Nhân đoạt giải quán quân The Voice Kids năm 2014- Ảnh: Internet Bẵng đi một thời gian, Thiện Nhân trở thành cái tên ồn ào trên mạng xã hội khi công khai chuyện tình cảm đồng giới và mâu thuẫn với gia đình. Khi đó, 'giọng ca nhí' đã cắt đứt liên lạc không còn sống cùng với gia đình.

Thiện Nhân công khai chuyện tình cảm đồng giới và mâu thuẫn với gia đình - Ảnh: Cắt từ clip Vào ngày 13/4 mới đây, Thiện Nhân xuất hiện trở lại trên trang cá nhân với ngoại hình khác lạ. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người yêu đồng giới Ngân Trác ôm ấp cô. Nữ ca sĩ cười rạng rỡ như đang cảm thấy hạnh phúc với người yêu hiện tại. Bỏ qua vấn đề tình cảm, nhiều khán giả chú ý đến vẻ ngoài khác lạ của nữ ca sĩ. Đoạn clip tình cảm giữa cô và người yêu đồng giới - Ảnh: Cắt từ clip Thiện Nhân đã thay đổi nhiều đường nét trên gương mặt như cằm nhọn hơn, phần sóng mũi cao hơn so với trước đây. Gương mặt trở nên thanh tú hơn hẳn khi xưa của Thiện Nhân đã khiến cô bị nghi ngờ về chuyện can thiệp thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cũng có những suy đoán cho rằng nữ ca sĩ chỉ đang dùng filter trên điện thoại.

Thiện Nhân bị nghi ngờ can thiệp thẩm mỹ vì gương mặt khác lạ - Ảnh: Cắt từ clip Hình ảnh mới đây nhất của cô khiến cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ - Ảnh: Cắt từ clip Gần đây, Thiện Nhân đã bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại. Đầu năm 2023, nữ ca sĩ thông báo trên trang cá nhân rằng cô sẽ trở lại công việc ca hát: "Nhìn lại chặng đường vừa qua… cùng đón chào năm mới 2023 với thật nhiều kế hoạch mới, thành công hơn và luôn vui vẻ, hạnh phúc. 'Hãy yêu những điều mình đã chọn thì mới làm nên những điều tuyệt vời bạn nhé!’ Và Thiện Nhân sẽ chọn quay lại con đường nghệ thuật, ca hát từ hôm nay". Ca sĩ Thiện Nhân thông báo đi hát trở lại sau ồn ào với gia đình - Ảnh: Internet

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