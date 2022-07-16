Trước khi 'mất liên lạc' với gia đình, Thiện Nhân từng công khai loạt khoảnh khắc 'tình tứ' bên người yêu!

Hậu trường 16/07/2022 08:54

Trước khi gia đình mất liên lạc, Thiện Nhân từng có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên người yêu.

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin gia đình của quán quân The Voice Kids Nguyễn Thiện Nhân lên tiếng "cầu cứu" khi mất liên lạc với nữ ca sĩ. Theo như thông tin gia đình đăng tải trên trang Fanpage, được biết, Thiện Nhân đã dọn ra ở riêng cùng một người bạn tên là Ngân Trác từ khoảng đầu năm 2022 và không cho gia đình cụ thể địa chỉ. Không chỉ vậy, người tên Ngân Trác này cũng từng được Thiện Nhân dẫn về ra mắt gia đình.

Trước khi 'mất liên lạc' với gia đình, Thiện Nhân từng công khai loạt khoảnh khắc 'tình tứ' bên người yêu! - Ảnh 1
Gia đình Thiện Nhân 'cầu cứu' vì mất liên lạc với cô suốt thời gian qua - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa lúc ồn ào "mất tích" gây bão, phía Thiện Nhân lại bất ngờ cập nhật những hình ảnh mới có liên quan tới người tên Ngân Trác. Theo đó, giọng ca 19 tuổi không ngần ngại công khai nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cả 2 lên trang cá nhân. Đáng chú ý, Thiện Nhân và 'tình tin đồn' còn sở hữu cặp nhẫn đôi khiến netizens càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.

 

Trước đó, gia đình Thiện Nhân từng cho biết Ngân Trác từng là một người chị yêu thích giọng hát của Thiện Nhân. Vì thế, gia đình đã không cảnh giác và cho phép nữ ca sĩ đi uống nước cùng. Sau đó, gia đình không rõ Ngân Trác đã làm gì khiến Thiện Nhân đột ngột chuyển ra ngoài ở cùng và chỉ cho phép liên lạc với gia đình một tuần một lần. Được biết, Ngân Trác là Tổng giám đốc công ty về du lịch mà Thiện Nhân đang nắm giữ vị trí giám đốc. Theo như thông tin mới đây mà gia đình Thiện Nhân chia sẻ trên trang cá nhân của cô thì quán quân The Voice Kids chưa từng học hay tiếp xúc các công việc liên quan đến ngành du lịch nên gia đình không rõ thực hư và cũng khá bất ngờ khi biết thông tin này.

Trước khi 'mất liên lạc' với gia đình, Thiện Nhân từng công khai loạt khoảnh khắc 'tình tứ' bên người yêu! - Ảnh 2
Thiện Nhân từng công khai nhẫn đôi với người yêu trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

 

Giữa lúc thông tin mất tích gây ồn ào mạng xã hội, trao đổi với Dân Trí, Thiện Nhân đã nhanh chóng lên tiếng lảm rõ. Cô cho biết những thông tin trên fanpage là "hoàn toàn sai sự thật". "Tôi muốn đính chính lại, những chuyện đăng trên fanpage hoàn toàn là sai sự thật, do anh và chị ruột của tôi viết. Tôi đã bị "xóa" khỏi fanpage Thiện Nhân hơn một năm rưỡi nay" - cô nói. 

Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2014" cho biết cô chỉ mới cắt đứt liên lạc với gia đình cách đây hơn một tuần. Trước đó, cô cũng có nói với mẹ của mình nhờ anh chị trả fanpage lại, nếu không thì từ ngày 5/7, cô sẽ không liên lạc nữa: "Tôi đã thông báo trước, không phải đùng đùng "mất tích". Gia đình tôi đã nói sai sự thật".

Trước khi 'mất liên lạc' với gia đình, Thiện Nhân từng công khai loạt khoảnh khắc 'tình tứ' bên người yêu! - Ảnh 3
Trước khi 'mất liên lạc' với gia đình, Thiện Nhân từng công khai loạt khoảnh khắc 'tình tứ' bên người yêu! - Ảnh 4
Thiện Nhân cho biết đã dẫn Ngân Trác về ra mắt gia đình nhưng bị phản đối gay gắt - Ảnh: FBNV

Theo Thiện Nhân, vì có những mâu thuẫn chưa giải quyết được nên thời gian này, cô muốn được yên tĩnh để nhìn nhận lại mọi chuyện. Từ khi đoạt giải Quán quân tại "The Voice Kids 2014", cô đã hết mực chăm lo cho gia đình.

Giọng ca sinh năm 2002 cũng xác nhận, gần nửa năm trước, cô có dắt bạn của mình (tên N.) về ra mắt gia đình. Cô cho rằng vì tôn trọng gia đình nên muốn công khai chuyện tình cảm và không hề giấu giếm. Tuy nhiên, gia đình đã phản ứng dữ dội.

"Họ phản ứng quyết liệt, gay gắt. Tôi và bạn tôi phải nói là suy sụp. Chúng tôi đều tôn trọng gia đình, không hề lén lút. Tôi cũng đã hơn 18 tuổi, biết mình đang làm gì" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Trước khi 'mất liên lạc' với gia đình, Thiện Nhân từng công khai loạt khoảnh khắc 'tình tứ' bên người yêu! - Ảnh 5
Thiện Nhân còn đang là giám đốc công ty du lịch mà Ngân Trác giữ vị trí tổng giám đốc - Ảnh: FBNV

Thiện Nhân cũng nói thêm: "Tôi nghĩ mình cứ bình yên mà sống, tạm ngừng con đường ca hát. Sau khi hoàn thiện bản thân, tôi sẽ quay trở lại với âm nhạc. Thế nhưng, gia đình đang hủy hoại con đường của tôi".

Quán quân "The Voice Kids 2014" cho biết, hiện cô đang sống với bạn, khi nào cảm thấy thích hợp sẽ cung cấp địa chỉ cho gia đình.

Về vấn đề fanpage, cô chưa từng nhờ ai can thiệp để lấy lại vì muốn chính mình sẽ lấy lại "thứ thuộc về mình".

Thiện Nhân bất ngờ lên tiếng làm rõ sự thật việc gia đình "cầu cứu" vì mất liên lạc: 'Gia đình tôi đã nói sai sự thât!'

Thiện Nhân bất ngờ lên tiếng làm rõ sự thật việc gia đình "cầu cứu" vì mất liên lạc: 'Gia đình tôi đã nói sai sự thât!'

Ngay sau khi gia đình thông báo "mất liên lạc", Thiện Nhân đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ lý do vì sao cô không liên lạc với gia đình suốt nhiều ngày qua.

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