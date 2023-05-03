Hoa hậu Tiểu Vy 'gay gắt' bác bỏ tin đồn hẹn hò cùng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ

Sao Việt 03/05/2023 17:50

Hoa hậu Tiểu Vy chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin hẹn hò cùng với doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nghi vấn Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang có quan hệ tình cảm với một vị doanh nhân. Giữa lúc thông tin này gây xôn xao, Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức lên tiếng. 

Trên fanpage của mình, hoa hậu Tiểu Vy cho biết tin đồn tình cảm đang gây xôn xao dư luận giữa mình với "ông chủ Trung Nguyên" - doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ là hoàn toàn sai sự thật, gây ra hệ quả lớn. Cô mong khán giả cẩn trọng và chọn lọc thông tin khi tiếp nhận.

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Tiểu Vy cho biết những tin đồn liên quan đến doanh nhân Đặng Lệ Nguyên Vũ gây ra hệ lụy không nhỏ nên mong mọi người tỉnh táo khi đón nhận - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ thêm: “Những hình ảnh mà mọi người đang bàn tán đều là những hình ảnh Vy đang làm việc trong vai trò người mẫu quảng cáo, khách mời quảng bá cho các event của tập đoàn. Việc xuyên tạc những hình ảnh làm việc văn minh để thêu dệt nên những câu chuyện sai sự thật là hành vi vô đạo đức”.

Hoa hậu Tiểu Vy 'gay gắt' bác bỏ tin đồn hẹn hò cùng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 2

Dòng chia sẻ của Hoa hậu Tiểu Vy trên Fanpage -Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Tiểu Vy mong những nhà sáng tạo nội dung tạo ra những nội dung sạch để đóng góp cho cộng đồng thay vì đăng tải tin sai sự thật. Người đẹp viết: “Sự việc này không chỉ ảnh hưởng danh dự, uy tín của nghệ sĩ, tinh thần gia đình họ mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh của thương hiệu dốc lòng xây dựng”.

Tiểu Vy chia sẻ cô luôn trân trọng các cơ hội được hợp tác với những nhãn hàng. Với thương hiệu Trung Nguyên, người đẹp được tham gia các dự án hướng về cộng đồng, mang giá trị lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định: “Những hình và giá trị tốt đẹp như thế xứng đáng được lan tỏa nhiều hơn là các tin đồn vô căn cứ, sai sự thật".

Đây không phải lần đầu tiên Hoa hậu Tiểu Vy gây xôn xao vì tin đồn hẹn hò. Trước đó, người đẹp sinh năm 2000 từng bị đồn cặp kè với thiếu gia Thế Anh hay ca sĩ Quân A.P song cũng lên tiếng phủ nhận.

Hoa hậu Tiểu Vy 'gay gắt' bác bỏ tin đồn hẹn hò cùng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 3
Hoa hậu Trần Tiểu Vy - Ảnh: FBNV

Năm 2018, Tiểu Vy tham gia Hoa hậu Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất. Cùng năm đó, cô thi Hoa hậu Thế giới và lọt top 5 Hoa hậu Nhân ái. Tiểu Vy sở hữu vẻ đẹp hiện đại, cá tính cùng thân hình gợi cảm. Hiện, ngoài diễn thời trang, đóng phim, Tiểu Vy làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. Cô nằm trong thành phần ban giám khảo Miss World Vietnam 2023.

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