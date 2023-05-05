Hành động 'lạ' đáng chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy hậu tin đồn hẹn hò đại gia

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đang có quan hệ tình cảm với ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy vừa chính thức lên tiếng trên trang cá nhân: "Những thông tin vô căn cứ tưởng chừng như chỉ để câu tương tác như thế lại gây ra những hệ quả vô cùng lớn. Tiểu Vy mong quý khán giả hãy thật sự cẩn trọng và chọn lọc với các nguồn thông tin tràn lan trên mạng xã hội. Và mong những người làm nội dung hãy thật sự sáng tạo, làm ra những nội dung sạch để đóng góp có ích cho cộng đồng. Hãy bảo vệ sự thật, bảo vệ những người đang bị bôi nhọ danh dự như Vy, cùng nhau đấu tranh với hiện tượng tin giả, cùng đưa thông tin một cách rõ ràng, không lấp lửng để khán giả có nơi đáng tin cậy khi tìm hiểu thông tin. Sự việc này, không chỉ ảnh hưởng danh dự, uy tín của nghệ sĩ, tinh thần gia đình họ mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh của thương hiệu dốc lòng xây dựng".

Trần Tiểu Vy vừa chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp đã đăng tải một số hình ảnh mới trên trang cá nhân khi đang đi du lịch cùng gia đình tại Quy Nhơn (Bình Định) với dòng trạng thái: "Đi uống rượu giải sầu liền chớ. 2 3 dzô!"