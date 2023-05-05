Hành động 'lạ' đáng chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy hậu tin đồn hẹn hò đại gia

Sao Việt 05/05/2023 17:12

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục có những thông tin Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đang bí mật hẹn hò với ông chủ cà phê Trung Nguyên.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đang có quan hệ tình cảm với ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy vừa chính thức lên tiếng trên trang cá nhân: "Những thông tin vô căn cứ tưởng chừng như chỉ để câu tương tác như thế lại gây ra những hệ quả vô cùng lớn. Tiểu Vy mong quý khán giả hãy thật sự cẩn trọng và chọn lọc với các nguồn thông tin tràn lan trên mạng xã hội. Và mong những người làm nội dung hãy thật sự sáng tạo, làm ra những nội dung sạch để đóng góp có ích cho cộng đồng. Hãy bảo vệ sự thật, bảo vệ những người đang bị bôi nhọ danh dự như Vy, cùng nhau đấu tranh với hiện tượng tin giả, cùng đưa thông tin một cách rõ ràng, không lấp lửng để khán giả có nơi đáng tin cậy khi tìm hiểu thông tin. Sự việc này, không chỉ ảnh hưởng danh dự, uy tín của nghệ sĩ, tinh thần gia đình họ mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh của thương hiệu dốc lòng xây dựng".

Hành động 'lạ' đáng chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy hậu tin đồn hẹn hò đại gia - Ảnh 1
Trần Tiểu Vy vừa chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp đã đăng tải một số hình ảnh mới trên trang cá nhân khi đang đi du lịch cùng gia đình tại Quy Nhơn (Bình Định) với dòng trạng thái: "Đi uống rượu giải sầu liền chớ. 2 3 dzô!"

Hành động 'lạ' đáng chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy hậu tin đồn hẹn hò đại gia - Ảnh 2
Hoa hậu Việt Nam 2018 tạo dáng trầm tư trước ống kính với ly rượu khiến nhiều người phải bình luận bình dưới bài viết: "Việc gì phải sầu, antifan tươi à", “Cây ngay không sợ chết đứng, tin bé, cố lên bé nhá" - Ảnh: Internet

Trước đó, Hoa hậu Tiểu Vy gây xôn xao vì tin đồn hẹn hò. Trước đó, người đẹp sinh năm 2000 từng bị đồn cặp kè với thiếu gia tài phiệt hay ca sĩ Quân A.P. Trước các tin đồn, ‘mỹ nhân’ đều lên tiếng phủ nhận.

Hành động 'lạ' đáng chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy hậu tin đồn hẹn hò đại gia - Ảnh 3
Từng bị đồn cặp kè với ca sĩ Quân A.P - Ảnh: Internet

Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000, quê ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), cô giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, sau đó đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World.  Sau hơn 4 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Hoa hậu Tiểu Vy đến nay vẫn giữ được sức hút và trở thành khuôn mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn đồng hành. Những năm qua, Trần Tiểu Vy rất kín tiếng trong chuyện đời tư.

Hành động 'lạ' đáng chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy hậu tin đồn hẹn hò đại gia - Ảnh 4
Cô giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet
Sau tin đồn cặp kè với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, hoa hậu Trần Tiểu Vy bất ngờ hé lộ tiêu chí chọn bạn trai!

Sau tin đồn cặp kè với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, hoa hậu Trần Tiểu Vy bất ngờ hé lộ tiêu chí chọn bạn trai!

Mới đây, hoa hậu Trần Tiểu Vy đã lên tiếng đính chính về tin đồn cặp kè ông Đặng Lê Nguyên Vũ và hé lộ gu người yêu gây sự chú ý.

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