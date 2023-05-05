Hành động 'lạ' đáng chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy hậu tin đồn hẹn hò đại gia

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục có những thông tin Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đang bí mật hẹn hò với ông chủ cà phê Trung Nguyên.
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Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đang có quan hệ tình cảm với ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy vừa chính thức lên tiếng trên trang cá nhân: "Những thông tin vô căn cứ tưởng chừng như chỉ để câu tương tác như thế lại gây ra những hệ quả vô cùng lớn. Tiểu Vy mong quý khán giả hãy thật sự cẩn trọng và chọn lọc với các nguồn thông tin tràn lan trên mạng xã hội. Và mong những người làm nội dung hãy thật sự sáng tạo, làm ra những nội dung sạch để đóng góp có ích cho cộng đồng. Hãy bảo vệ sự thật, bảo vệ những người đang bị bôi nhọ danh dự như Vy, cùng nhau đấu tranh với hiện tượng tin giả, cùng đưa thông tin một cách rõ ràng, không lấp lửng để khán giả có nơi đáng tin cậy khi tìm hiểu thông tin. Sự việc này, không chỉ ảnh hưởng danh dự, uy tín của nghệ sĩ, tinh thần gia đình họ mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh của thương hiệu dốc lòng xây dựng".
Mới đây, người đẹp đã đăng tải một số hình ảnh mới trên trang cá nhân khi đang đi du lịch cùng gia đình tại Quy Nhơn (Bình Định) với dòng trạng thái: "Đi uống rượu giải sầu liền chớ. 2 3 dzô!"
Trước đó, Hoa hậu Tiểu Vy gây xôn xao vì tin đồn hẹn hò. Trước đó, người đẹp sinh năm 2000 từng bị đồn cặp kè với thiếu gia tài phiệt hay ca sĩ Quân A.P. Trước các tin đồn, ‘mỹ nhân’ đều lên tiếng phủ nhận.
Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000, quê ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), cô giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, sau đó đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World. Sau hơn 4 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Hoa hậu Tiểu Vy đến nay vẫn giữ được sức hút và trở thành khuôn mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn đồng hành. Những năm qua, Trần Tiểu Vy rất kín tiếng trong chuyện đời tư.