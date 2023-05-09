Tròn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hiện tại trầm cảm, vô định?

Hậu trường 09/05/2023 08:49

Từng là cặp đôi 'phim giả tình thật' được khán giả yêu thích nhưng tháng 5/2022, Hương Giang xác nhận chia tay Đình Tú. Tròn 1 năm chia tay, mới đây, trên trang nhân, Hương Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống trầm cảm, vô định ở hiện tại khiến netizen hoang mang.

Hương Giang và Đình Tú từng có chuyện tình yêu đẹp, vượt qua bao sóng gió của dư luận để đến được với nhau nhưng cuối cùng cặp đôi thông báo chia tay khiến khán giả không khỏi hụt hẫng. Sau khi thông báo đường ai nấy đi, cả hai thoải mái cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Tròn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hiện tại trầm cảm, vô định? - Ảnh 1
Hương Giang và Đình Tú từng có chuyện tình yêu đẹp nhưng cuối cùng tuyên bố chia tay khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang nhân, diễn viên Hương Giang đã ‘mượn thơ’ để giải tỏa tâm trạng về cuộc sống mông lung, hoang mang, vô định. Cụ thể, cô viết: "Có những ngày mở mắt ra thấy cuộc sống mông lung. Có những ngày trầm cảm không muốn làm gì. Có những ngày tâm trạng hoang mang, vô định. Có những ngày không biết đi đâu về đâu. Có những ngày không biết mình cần gì, muốn gì. Có những ngày như vậy, những ngày ngồi nhặt và ghép lại những mảnh vỡ trong tim...nhưng không thể hàn gắn lại".

Tròn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hiện tại trầm cảm, vô định? - Ảnh 2
Hương Giang đã ‘mượn thơ’ để giải tỏa tâm trạng về cuộc sống mông lung, hoang mang, vô định - Ảnh: Internet

 

Dù nữ diễn viên không đề cập cụ thể đến chuyện khó khăn mà cô đang gặp phải nhưng có thể thấy, tâm trạng của Hương Giang không được tốt. Khán giả mong rằng cô luôn giữ được tâm trạng thoải mái, năng lượng tích cực, lạc quan và tiếp tục cống hiến nhiều vai diễn ấn tượng gửi tới khán giả.

Từng là cặp đôi 'phim giả tình thật' được khán giả yêu thích nhưng tháng 5/2022, Hương Giang xác nhận chia tay Đình Tú. Dù không còn gắn bó nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Thời điểm công khai 'đường ai nấy đi', có nhiều nghi vấn về nguyên nhân chia tay và trước ý kiến không có căn cứ, Hương Giang sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ bạn trai cũ.

Tròn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hiện tại trầm cảm, vô định? - Ảnh 3
 Dù không còn gắn bó nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, Hương Giang ngày càng thăng hạng về nhan sắc, có trong tay sự nghiệp viên mãn, tài sản ‘kếch xù’. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những bộ ảnh khoe sắc vóc rạng ngời. Thêm vào đó, người hâm mộ nhận ra Hương Giang dần thay đổi phong cách, trở thành quý cô sexy, quyến rũ. Ở tuổi 33, nữ diễn viên sở hữu body chuẩn chỉnh khiến hội chị em không khỏi ngưỡng mộ.

Tròn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hiện tại trầm cảm, vô định? - Ảnh 4Tròn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hiện tại trầm cảm, vô định? - Ảnh 5

Tròn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hiện tại trầm cảm, vô định? - Ảnh 6
Hương Giang của hiện tại ngày càng thăng hạng về nhan sắc, có trong tay sự nghiệp viên mãn, tài sản ‘kếch xù’ - Ảnh: Internet

 

Tận hưởng thời gian độc thân, Hương Giang chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Nữ diễn viên tụ hội bạn bè, làm phong phú cuộc sống bằng những chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh. Về khía cạnh công việc, Hương Giang đánh dấu thành công mới với giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục ‘Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất’ qua vai diễn trong phim Mùa Hoa Tìm Lại. Ngoài ra, Hương Giang còn lấn sân sang lĩnh vực MC khi dẫn dắt một vài bản tin ở đài truyền hình.

 

 

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