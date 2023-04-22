Không phải Huyền Lizzie, Đình Tú bất ngờ tung ảnh cưới cùng cô gái trẻ, hứa hẹn chuyện vui vào cuối năm nay?

Hậu trường 22/04/2023 13:38

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên lại lần nữa khiến dân tình xôn xao khi 'đánh úp' ảnh diện áo dài đỏ bên cạnh một nữ diễn viên trẻ như ảnh cưới.

Kể từ khi công bố chia tay Hương Giang, chuyện tình cảm của diễn viên Đình Tú đã gây ra không ít ồn ào, bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Cho đến mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên lại lần nữa khiến dân tình xôn xao khi "đánh úp" ảnh diện áo dài đỏ bên cạnh một nữ diễn viên trẻ như ảnh cưới.

Không phải Huyền Lizzie, Đình Tú bất ngờ tung ảnh cưới cùng cô gái trẻ, hứa hẹn chuyện vui vào cuối năm nay? - Ảnh 1
Kể từ khi công bố chia tay Hương Giang, chuyện tình cảm của diễn viên Đình Tú đã gây ra không ít ồn ào, bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn kèm theo dòng trạng thái hứa hẹn một chuyện trong dịp cuối năm năm nay nay. Cụ thể, Đình Tú viết: "Hẹn mọi người cuối năm nha". Trong hình ảnh đăng tải, dễ dàng nhận thấy cô gái bên cạnh anh chính là diễn viên Ngọc Huyền. Cả hai tình tứ tay trong tay nhau, nở nụ cười rạng rỡ.

Không phải Huyền Lizzie, Đình Tú bất ngờ tung ảnh cưới cùng cô gái trẻ, hứa hẹn chuyện vui vào cuối năm nay? - Ảnh 2
Đình Tú đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Hẹn mọi người cuối năm nha" - Ảnh: FBNV

Hình ảnh ngay khi đăng tải đã thu hút nhiều sự tò mò của người hâm mộ. Dưới phần bình luận, MC Thái Dũng cũng bày tỏ sự bất ngờ mà thốt lên rằng: "Ủa? Như nào phải nói?". Ngay lập tức, Đình Tú vui vẻ trả lời: "Thì đấy, bác xem thế nào bảo mấy cô chú dưới quê hộ tôi cái". Sau đó, cô dâu trong ảnh cũng không ngần ngại để lại bình luận: "Mặt em hạnh phúc nhỉ?", nam diễn viên còn hào hứng hứa hẹn rằng: "Mai đi xem ngày nhé".

Không phải Huyền Lizzie, Đình Tú bất ngờ tung ảnh cưới cùng cô gái trẻ, hứa hẹn chuyện vui vào cuối năm nay? - Ảnh 3
Hình ảnh ngay khi đăng tải đã thu hút nhiều sự tò mò của người hâm mộ - Ảnh: chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng khán giả cũng dành lời khen "đẹp đôi" cho Đình Tú và Ngọc Huyền. Một số ý kiến cũng cho rằng đây có thể chỉ là một cảnh trong dự án phim vào cuối năm nay của cả 2. 

Không phải Huyền Lizzie, Đình Tú bất ngờ tung ảnh cưới cùng cô gái trẻ, hứa hẹn chuyện vui vào cuối năm nay? - Ảnh 4
Thời gian qua, Đình Tú không ít lần vướng vào nghi vấn "phim giả tình thật" với Huyền Lizzie (bìa phải) - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Đình Tú không ít lần vướng vào nghi vấn "phim giả tình thật" với Huyền Lizzie. Thậm chí, nhiều người cho rằng, nguyên nhân Đình Tú và Hương Giang "đường ai nấy đi" có liên quan đến người thứ 3 là Huyền Lizzie. Tuy nhiên, sau đó, nữ diễn viên Huyền Lizzie đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định "cả 2 hiện tại chỉ là bạn bè".

Phủ nhận 'phim giả tình thật' nhưng Huyền Lizzie và Đình Tú lại bị 'bắt gặp' diện đồ tông xuyệt tông, 'dính như sam' trong tiệc sinh nhật bạn thân?

Phủ nhận 'phim giả tình thật' nhưng Huyền Lizzie và Đình Tú lại bị 'bắt gặp' diện đồ tông xuyệt tông, 'dính như sam' trong tiệc sinh nhật bạn thân?

Mới đây, tại buổi sinh nhật của đồng nghiệp thân thiết, cặp đôi bất ngờ thoải mái đứng cạnh nhau trong cùng một khung hình.

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Từ khóa:   Đình Tú - Huyền Lizzie ảnh cưới Đình Tú Đình Tú - Hương Giang

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