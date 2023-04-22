Ngọc Sơn: 'Tôi từng có thời gian không dám xuất hiện trên truyền hình'

Theo đó, các vòng thi sẽ được tổ chức tại Cố đô Huế vào tháng 6 sắp tới, đêm chung kết diễn ra tại Nhà hát Sông Hương và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8.

Danh ca Ngọc Sơn –Trưởng Ban giám khảo cho hay: “Như các mùa trước đây, Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thành đạt, bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ Việt thời đại mới.

Danh ca Ngọc Sơn là gương mặt quen thuộc gắn bó với cuộc thi từ những mùa giải đầu tiên. Năm nay, anh giữ vai trò trưởng BGK cuộc thi. Nam danh ca cho biết anh dựa vào tiêu chí ‘Đức – Tâm – Tài’ để chấm điểm các thí sinh.

Giọng ca Tình cha kể anh từng có khoảng thời gian không dám xuất hiện trên truyền hình vì lo ngại những chia sẻ của mình ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ anh lúc sinh thời luôn dặn dò phải cẩn trọng trong phát ngôn, hành động của mình. Do đó khi nhận lời chấm thi, nam danh ca ý thức phải phát biểu từng câu từng chữ phải chuẩn xác, xuất phát từ sự góp ý chân tình.

“Khi đến với các cuộc thi hoa hậu, tôi ý thức rõ vai trò của mình. Nếu ban tổ chức các cuộc thi tôi tham gia có những chiêu trò tạo drama, tiêu cực gây sốc tôi chắc chắn sẽ ngăn lại từ đầu.

Ngọc Sơn thay mặt BTC phát biểu trong sự kiện - Ảnh: Internet

Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu - Ảnh: internet

Ngọc Sơn, Jennifer Phạm chấm thi nhan sắc - Ảnh: Internet

Theo đó, các vòng thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu được tổ chức tại Cố đô Huế vào tháng 6 sắp tới - Ảnh: Internet

Mục tiêu chung của chúng ta là tìm kiếm một người hoa hậu có cả Tâm – Tài và đức. Ngoài công việc cá nhân còn phải đóng góp trọn vẹn cho cộng đồng”, anh nói.

Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu được Bộ VHTTDL cấp phép tổ chức. Cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thành đạt, bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ Việt thời đại mới. Đối tượng dự thi là các nữ doanh nhân thành đạt sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tuổi từ 25-55.

Là khách mời của chương trình Chân dung cuộc tình (dự kiến lên sóng ngày 12/4 trên THVL1), danh ca Ngọc Sơn thể hiện ca khúc Nhớ về em do chính ông sáng tác. Nam ca sĩ cho biết bài hát ra đời vào thời điểm ông mới biết yêu. Khi đó, mặc dù đem lòng thương nhớ đối phương nhưng Ngọc Sơn lại không dám thổ lộ.

Ngọc Sơn thú nhận đã yêu rất nhiều cô gái - Ảnh: Internet

“Năm 16 - 17 tuổi, tôi thầm yêu trộm nhớ, đặt mình vào vị trí của một người xa quê và nhớ về người em gái. Tôi ở ngoài ít nói và trầm tính nhưng lên sân khấu thì lại nhảy nhót hoạt náo cho mọi người vui. Do đó khi yêu cũng vậy, thầm lặng và không biết cách thổ lộ nên tôi đã dùng ngòi bút nói lên tâm tư tình cảm của mình”, Ngọc Sơn bày tỏ.

Nam danh ca thường sáng tác những bài hát để thổ lộ nỗi lòng với người mình yêu - Ảnh: Internet

Ngọc Sơn chưa bao giờ dám đi quá xa trong tình cảm lứa đôi - Ảnh: Internet

Danh ca Ngọc Sơn thú nhận đã yêu rất nhiều cô gái. Ông nói: “Đang thấy thích mà nhìn cô này có gì đó không ổn rồi, ngó trong trường thấy cô khác dễ thương là mình lại phải lòng”. Không những vậy, nam nghệ sĩ cho hay mỗi sáng tác của mình có ít nhất một cô gái xuất hiện. “Đó là chất xúc tác, tác động vào trái tim, tâm hồn tôi để có thể viết ra bài hát. Khi viết xong tôi cảm thấy đắc ý vô cùng, chắc nàng nghe nàng hiểu mình và sẽ thương mình thêm”, Ngọc Sơn hài hước nói.

Ngọc Sơn kể thêm giai đoạn 1987-1997, khi những đĩa nhạc của ông được phát hành khắp nơi thì có nhiều cô gái ái mộ. Tuy nhiên, nam ca sĩ chọn cách “phanh lại ngay". Ông suy nghĩ về gia đình đối phương, sợ mình làm điều gì không phải thì mang tội với người ta. Nam danh ca cũng cho rằng do bản thân ông suy nghĩ quá xa nên mọi lời nói, hành động đều giữ chừng mực trong khuôn khổ cho phép.