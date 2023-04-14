Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ

Nhịp sống trẻ 14/04/2023 14:42

Ngọc Hải được khán giả biết đến là em trai ruột của ca sĩ Ngọc Sơn. Sau khi từ bỏ ca hát, anh trở thành một tỷ phú có học vị Tiến sĩ và hiện vừa nhận chức trưởng khoa ở một trường đại học.

 

Ngọc Hải: Ca sĩ nổi tiếng thập niên 90 và cuộc rẽ ngang gây ngỡ ngàng

Ngọc Hải là một trong những nghệ sĩ nổi bật của các sản phẩm âm nhạc mang tên "Mưa bụi" và của cả dòng nhạc trữ tình này. Ngoài ra, anh còn gây chú ý vì là em trai ruột của danh ca Ngọc Sơn.

Ngọc Hải đến với "Mưa bụi" một cách rất tình cờ như sự sắp đặt của duyên phận. Khi đó, anh và nghệ sĩ Tài Linh tới phòng thu Kim Lợi của nhạc sĩ Hữu Minh thu bài "Mưa bụi". Thấy hay quá, Hữu Minh liền rủ hai nghệ sĩ đi quay video. Sản phẩm đầu tay thành công nên họ liên tiếp cho ra các video ca nhạc khác như: Làm dâu xứ người, Hoa mười giờ, Giã từ...

Sau hàng loạt sản phẩm hút khán giả, Ngọc Hải vươn lên trở thành ngôi sao. Nam ca sĩ từng chia sẻ, thời kỳ đỉnh cao, cát-sê mỗi show diễn của anh vào khoảng 250 USD/bài, quay video là khoảng 500-700 USD.

Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 1
Cùng với Ngọc Sơn, Đình Văn, Tài Linh và Thạch Thảo, Ngọc Hải từng là giọng ca đình đám trong thập niên 90 - Ảnh: Internet
Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 2
Cùng với Ngọc Sơn, Đình Văn, Tài Linh và Thạch Thảo, Ngọc Hải từng là giọng ca đình đám trong thập niên 90- Ảnh: Internet
Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 3
Ngọc Hải thời "Mưa bụi" - Ảnh: Internet
Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 4
Hình ảnh cựu ca sĩ đóng MV những thập niên 90 - Ảnh: Internet

Nổi đình nổi đám nhưng vẫn quyết định bỏ nghề ca hát, trở thành tỷ phú

Tuy nhiên giữa lúc đang nổi tiếng, Ngọc Hải bất ngờ rút khỏi showbiz vì cảm thấy bản thân không phù hợp với đám đông. Từ ca sĩ, anh chuyển hướng sang làm kinh doanh. Anh mở studio dịch phim; mở công ty giải trí, làm tổng giám đốc; sau đó là mở nhà máy xuất khẩu trái cây...

Giọng ca Mưa Bụi chia sẻ: "Tôi trở thành ca sĩ nhờ cái duyên, nhưng lại không có phận. Trong khi đó, ở lĩnh vực kinh doanh, tôi có cả duyên lẫn phận.

Từ năm 1993, tôi đã bắt đầu lấn sân sang sản xuất âm nhạc nhờ quen một số anh em bầu show. Năm 1997, tôi đứng ra thành lập công ty riêng, làm giám đốc doanh nghiệp, kinh doanh tới ngày hôm nay".

Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 5

Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 6

Anh em Ngọc Sơn và Ngọc Hải -Ảnh: Internet

Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 7
Em trai Ngọc Sơn nay đã là ông chủ lớn sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh: Internet
Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 8

Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 9

Ngọc Hải có cuộc sống viên mãn, giàu có bên vợ con - Ảnh: internet

 Tuy vậy, Ngọc Hải vẫn vừa kinh doanh, vừa đi hát. Phải đến năm 2003, anh mới dừng hẳn ca hát vì không thể ôm đồm mãi. "Giải nghệ là điều vô cùng khó khăn, tôi tự đấu tranh kinh khủng! Nói ngắn gọn thì nghệ thuật là tâm hồn nhưng đam mê phải là kinh doanh", em trai Ngọc Sơn tâm sự.

Chuyên tâm làm kinh doanh, Ngọc Hải cũng không ngừng học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân. Năm 2007, anh theo học Đại học Quản trị Paris lấy bằng thạc sĩ, rồi tiếp tục học lên tiến sĩ và trở thành tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Bổ nhiệm Trưởng Khoa Du lịch - Sức khỏe, Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu công bố quyết định bổ nhiệm TS. Phạm Ngọc Hải (tức ca sĩ Ngọc Hải) làm Trưởng Khoa Du lịch – Sức khỏe.

"Việc bổ nhiệm trưởng khoa là doanh nhân có trình độ chuyên môn cao, có uy tín, kinh nghiệm thực tế thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến sinh viên, đến chất lượng đầu ra", website trường thông tin.

Thân thế em trai tỷ phú kín tiếng của Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, học vị Tiến sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 10
TS. Phạm Ngọc Hải (ca sĩ Ngọc Hải, thứ 2 từ phải sang) trong lễ bổ nhiệm - Ảnh: Internet

Ngọc Sơn hãnh diện về vai trò mới của em trai Ngọc Hải. Nghệ sĩ luôn tự hào về cha mẹ là nhà giáo. Cha anh là nguyên hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam tại Hà Nội. Mẹ anh là nguyên hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Bạc Liêu.

Đến nay, sau 20 năm giải nghệ, Ngọc Hải là doanh nhân thành đạt, đang điều hành một doanh nghiệp lớn ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh còn là đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch CLB Du lịch Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nhiều năm liền.

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