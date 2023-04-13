Khung cảnh giản dị, yên bình của một đám cưới tại Tây Ninh mới đây khiến nhiều người bất ngờ.

Đám cưới là dịp vô cùng quan trọng không chỉ đối với cô dâu chú rể mà còn cả gia đình hai bên nên luôn được chuẩn bị tươm tất, chu đáo nhất. Nhiều gia đình còn muốn tổ chức thật rình rang để ghi lại dấu ấn. Thậm chí những nhà có điều kiện còn chi cả tiền tỷ cho váy cưới, tiệc đãi khách, hoành tráng với dàn nhạc... Còn với đám cưới của gia đình dưới đây, mặc dù khá bình dân nhưng chiếc 'view' quá ấn tượng. Mới đây, một cảnh tượng hôn lễ đặc biệt ấn tượng của một gia đình ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang khiến ai xem xong cũng không biết nên vui hay buồn. Đoạn video được khách mời ghi lại cảnh đón dâu trong đám cưới ở một vùng quê. Trong khoảnh khắc gia đình chú rể đứng ở một bên đường để chuẩn bị hàng ngũ di chuyển sang nhà cô dâu đã gây sốt cõi mạng.

Cụ thể, đoàn rước dâu đã đứng trước một cửa hàng chuyên bán hòm và kinh doanh dịch vụ mai táng. Phía trước cửa hàng còn có rất nhiều hòm được bày bán sẵn. Đây cũng chính là vị trí đối diện rạp đám cưới màu hồng. Nhiều người không khỏi bật cười trước tình huống oái oăm độc lạ này. Theo thông tin người đăng clip chia sẻ, đây là hôn lễ của con trai chủ trại hòm. Đám cưới có chiếc view độc lạ hướng thẳng sang một tiệm kinh doanh dịch vụ mai táng - Ảnh: Internet Nhiều người không khỏi bật cười trước tình huống oái oăm độc lạ này. Theo thông tin người đăng clip chia sẻ, đây là hôn lễ của con trai chủ trại hòm - Ảnh: Internet Một số người sau khi xem xong phải tự hỏi, không biết cảm nhận của khách ăn cưới thế nào khi có chiếc "view" xịn xò thế này- Ảnh: Internet Một số người sau khi xem xong phải tự hỏi, không biết cảm nhận của khách ăn cưới thế nào khi có chiếc "view" xịn xò thế này. Nhiều người thì cho rằng đây là một trải nghiệm hiếm có khó tìm đối với khách đi dự đám cưới.

Trước đó vào năm 2022, tài khoản TikTok H.T.Q đã chia sẻ lại khoảnh khắc tại đám cưới có 1-0-2 kèm dòng trạng thái: “Chỉ có đám cưới con gái cưng của chủ trại hòm mới làm được điều này”. Câu chuyện có thật mà như đùa này đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo người xem. Theo thông tin từ chủ clip, đám cưới trên được tổ chức tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Cô chính là bạn thân của cô dâu trong lễ cưới. Vì nàng dâu là con gái của “chủ trại hòm” nên người cha đã nhờ cả đội trống kèn thân thuộc của mình đến dạo mấy khúc nhạc mừng ngày vui của con. Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu tình cảm của người cha dành cho con gái nồng ấm nhường nào. Đội kèn trống được cha cô dâu bê nguyên đến đám cưới để biểu diễn âm nhạc -Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.T.Q Dàn nhạc của người cha khiến nhiều người xem thích thú - Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.T.Q Nhìn qua cũng có thể thấy, đội nhạc gồm 9 thành viên, có nhiệm vụ biểu diễn nhạc xuyên suốt lễ cưới, chơi nhạc từ ngoài cổng đón tiếp khách mời cho đến khi hôn lễ được diễn ra. Trước quy mô hoành tráng, cô dâu tỏ ra hạnh phúc, lúc nào cũng cười thật tươi. Còn chú rể cũng không khỏi hồi hộp và lo lắng trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của dân tình. Không ít người tỏ ra vô cùng phấn khích khi nghe những giai điệu âm nhạc đầu tiên. Đến khi biết được gia thế của cô dâu thì ai nấy đều hiểu ra mọi chuyện. Nhiều người xem để lại bình luận hồi hộp không kém khi sợ các anh quen với công việc thường ngày mà nhầm sang thể loại nhạc hàng ngày hay chơi thì thật sự “dở khóc dở cười”.

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