Xôn xao clip bốc thăm trúng xe SH, người phụ nữ lại nhận được... khăn mặt, nước rửa tay vì lý do "ngớ người"

Một người phụ nữ may mắn đã quay trúng quả bóng với giải thưởng là chiếc xe SH đắt tiền. Tuy nhiên, vui sướng chưa bao lâu thì nam nhân viên tại thẩm mỹ viện cho rằng quả bóng trên tay người phụ nữ là số 7 chứ không phải số 1.

'Cái này em không có làm sai quy tắc. Cũng có thể đây là số 7 không phải số 1', nhân viên siêu thị giải thích. Đến đây, người phụ nữ và những vị khách xung quanh đều "ngớ" người trước lý do từ chối của nam nhân viên. Thậm chí, các nhân viên tại thẩm mỹ viện liên tục giải thích với người phụ nữ.

Sau đó, không chỉ người phụ nữ hoang mang mà những vị khách xung quanh cũng cảm thấy bối rối. Họ quay clip để hỏi rõ nguyên nhân vì sao có tình huống kỳ lạ như vậy.

Nhân viên giải thích cho người phụ nữ về tình huống này- Ảnh cắt từ clip

Bảng kết quả bốc thăm - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, nam nhân viên cho rằng người phụ nữ quay lại lần 2 nên kết quả này không được công nhận. Thế nhưng người phụ nữ khẳng định rõ ràng là nam nhân viên cho phép thì bà mới quay lần 2 chứ nếu ban đầu không đồng ý thì bà đã không quay lại. Ngoài ra, một nhân viên còn đưa ra giả thuyết đây là quả số 10, nhưng đã bị...rơi mất số 0.

Sau khi clip đăng tải, các cư dân mạng đưa ra quan điểm trong tình huống này.

Cộng đồng mạng thi nhau thi nhau đưa ra ý kiến về tình huống này - Ảnh: cắt từ màn hình

Cuối cùng, người phụ nữ nhận phần thương là khăn lông, bông tắm. Được biết, sự việc xảy ra từ năm 2020 tại Thẩm mỹ viện N.D (N.D là tên viết tắt) chi nhánh Vũng Tàu. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, sự việc bỗng bị "đào mộ" và gây sốt trên mạng xã hội.