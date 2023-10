Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng

Samuel Kim Lam, sinh ra tại New York, là người Mỹ gốc Hoa. Anh tốt nghiệp đại học Harvard, hiện đang làm Co-founder kiêm kỹ sư cho website lập trình tại Mỹ. Tuyết Nhi, sinh ra tại Long Xuyên, An Giang, trước đây cô từng đi du học University of Houston (Texas, Mỹ). Số phận đã giúp cho Sam - Nhi gặp nhau trong chuyến đi chơi cách đây 5 năm.

Nhi và Sam gặp nhau lần đầu tiên ở Boston cách đây 5 năm - Ảnh: FBNV

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu An Giang - Ảnh: FBNV

Cặp đôi chính thức ở bên nhau từ năm 2018 - Ảnh: FBNV

Cuối năm 2018, Sam đã chuẩn bị một chiếc nhẫn rồi tỏ tình Nhi trước màn pháo hoa rực rỡ. Tình yêu của họ được gia đình 2 bên ủng hộ. Thời điểm Nhi đưa Sam về An Giang, anh được trải nghiệm nhiều món ăn ngon, du lịch khắp nơi, cùng ngắm biển hay tới Hội An ngắm hoa đăng. Cuối cùng 5 năm tình yêu đó đã kết thúc bằng một hôn lễ ngọt ngào với 3 concept khác nhau: Đám cưới tại khu vườn của ba mẹ, đám cưới ở An Giang đậm chất miền quê và đám cưới tại New York.

Hôn lễ cặp đôi được tổ chức tại 3 nơi với phong cách khác nhau và tốn không ít chi phí-- Ảnh: FBNV

Tình yêu của họ được gia đình 2 bên ủng hộ - Ảnh: FBNV



Chuỗi đám cưới được tổ chức tại cả New York lẫn quê nhà - Ảnh: FBNV

Được biết, trong lễ vu quy ở An Giang, ông Nguyễn Thanh Sử - cha của cô dâu Tuyết Nhi đã trao cho con gái số của hồi môn gồm 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) và 1 căn nhà ở mặt đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Anh trai cô dâu tặng chiếc xe G63 tại New York. Ngoài ra, nhà trai cũng trao cho cô dâu một căn nhà trị giá 2 triệu USD ở New York cùng những món trang sức và séc trị giá hơn 8 tỷ đồng.