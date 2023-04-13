Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng

Nhịp sống trẻ 13/04/2023 12:41

Đằng sau đám cưới của hồi môn cả trăm tỷ chính là câu chuyện tình yêu vô cùng dễ thương của cô dâu Tuyết Nhi và chú rể Samuel Lam.

Samuel Kim Lam, sinh ra tại New York, là người Mỹ gốc Hoa. Anh tốt nghiệp đại học Harvard, hiện đang làm Co-founder kiêm kỹ sư cho website lập trình tại Mỹ. Tuyết Nhi, sinh ra tại Long Xuyên, An Giang, trước đây cô từng đi du học University of Houston (Texas, Mỹ). Số phận đã giúp cho Sam - Nhi gặp nhau trong chuyến đi chơi cách đây 5 năm.

Trong một lần Sam được bạn mời về Boston chơi, anh đã gặp Nhi 2 lần. Khi bạn thân Sam tới bắt chuyện với Nhi, anh khá ngại ngùng rồi xin số điện thoại để tiện liên lạc. Khoảnh khắc xin số của người đẹp, Sam cực kỳ lúng túng, thậm chí còn sợ Nhi sẽ đưa số điện thoại giả. Để cẩn thận hơn, anh mạnh dạn hỏi các kênh thông tin khác như Instagram, Facebook. Sau ngày hôm đó, cặp đôi bắt chuyện, đi ăn trưa rồi dần thân thiết.

Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 1
Nhi và Sam gặp nhau lần đầu tiên ở Boston cách đây 5 năm - Ảnh: FBNV
Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu An Giang - Ảnh: FBNV
Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 3
Cặp đôi chính thức ở bên nhau từ năm 2018 - Ảnh: FBNV

Cuối năm 2018, Sam đã chuẩn bị một chiếc nhẫn rồi tỏ tình Nhi trước màn pháo hoa rực rỡ. Tình yêu của họ được gia đình 2 bên ủng hộ. Thời điểm Nhi đưa Sam về An Giang, anh được trải nghiệm nhiều món ăn ngon, du lịch khắp nơi, cùng ngắm biển hay tới Hội An ngắm hoa đăng. Cuối cùng 5 năm tình yêu đó đã kết thúc bằng một hôn lễ ngọt ngào với 3 concept khác nhau: Đám cưới tại khu vườn của ba mẹ, đám cưới ở An Giang đậm chất miền quê và đám cưới tại New York.

Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 4
Hôn lễ cặp đôi được tổ chức tại 3 nơi với phong cách khác nhau và tốn không ít chi phí-- Ảnh: FBNV
Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 5
Tình yêu của họ được gia đình 2 bên ủng hộ - Ảnh: FBNV
Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 6
Chuỗi đám cưới được tổ chức tại cả New York lẫn quê nhà - Ảnh: FBNV

Được biết, trong lễ vu quy ở An Giang, ông Nguyễn Thanh Sử - cha của cô dâu Tuyết Nhi đã trao cho con gái số của hồi môn gồm 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) và 1 căn nhà ở mặt đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Anh trai cô dâu tặng chiếc xe G63 tại New York. Ngoài ra, nhà trai cũng trao cho cô dâu một căn nhà trị giá 2 triệu USD ở New York cùng những món trang sức và séc trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Nhận được số của hồi môn khủng như vậy, cô dâu Tuyết Nhi cũng khá bất ngờ. Tuyết Nhi chia sẽ: “Mình không nghĩ được nhiều người biết tới vì số quà hồi môn này. Theo truyền thống Ceremony ở Việt Nam, gia đình phải đọc rõ ràng chi tiết trước mặt 2 họ. Mình sợ mọi người hiểu lầm là “show up” (khoe của), tuy nhiên mình và gia đình không có ý này. Hai đứa rất may mắn nhưng cảm thấy cần cố gắng gấp nhiều lần để xứng đáng với tình yêu thương của ba mẹ”.

Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 7
Riêng váy cưới của cô cũng đắt đỏ chẳng kém khi là sản phẩm của những nhà thiết kế nổi tiếng - Ảnh: FBNV
Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 8
Cô đã chuẩn bị tỉ mỉ cho hôn lễ của mình, nhất là đám cưới được tổ chức tại quê nhà theo phong cách truyền thống - Ảnh: FBNV
Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 9
Gia đình Tuyết Nhi sở hữu công ty kinh doanh xe gắn máy có tiếng tại An Gaing - Ảnh: FBNV
Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng của hồi môn 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh 10
Cô dâu chú rể nhận 'sương sương' gần cả trăm tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Hiện Tuyết Nhi và Sam đang sinh sống ở New York, có thời gian vẫn bay về Việt Nam thăm gia đình thường xuyên. Nói về kế hoạch sử dụng số quà hồi môn, Nhi cho biết: “Hiện 2 đứa đã sử dụng căn nhà ở New York và chiếc xe G63 từ 2 bên gia đình. Số quà còn lại mình và anh vẫn chưa biết sử dụng như thế nào cho hợp lý nên vẫn còn đang suy tính kỹ càng”

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, video đã thu hút hàng triệu lượt xem, rất đông cư dân mạng không khỏi loá mắt với món quà hồi môn cực "khủng". Không ít bạn trẻ nhanh chóng vào bình luận "xin vía", mong sau này có cuộc hôn nhân và quà sung túc như cô dâu chú rể trong đám cưới trên.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm kích, tri ân tới nghĩa cử thiện nguyện cao đẹp của gia đình cô dâu quê An Giang.

- Thật sự ngưỡng mộ, cha mẹ chắt chiu thì con sinh ra đã ở vạch đích!

- Bố mẹ có tâm thì dạy con cái sẽ tốt. Mong là cặp đôi các em sẽ lâu bền và làm nhiều việc tốt.

- Vừa giàu vừa có tâm làm việc thiện. Nhìn cô dâu chú rể thật giản dị, hạnh phúc.

Khi con chủ trại hòm đám cười, người bê nguyên đội kèn tây lên biểu diễn, người dựng rạp với chiếc "view" khiến hai họ sốc nặng

Khi con chủ trại hòm đám cười, người bê nguyên đội kèn tây lên biểu diễn, người dựng rạp với chiếc "view" khiến hai họ sốc nặng

Khung cảnh giản dị, yên bình của một đám cưới tại Tây Ninh mới đây khiến nhiều người bất ngờ.

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Từ khóa:   Cô dâu An Giang đám cưới Harvard

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