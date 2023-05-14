Nữ diễn viên Vbiz bất ngờ bị chào mời 'đi khách' với giá 25 nghìn USD, phản ứng ra sao?

Mới đây, một nữ diễn viên trong làng giải trí Việt đã chia sẻ câu chuyện bản thân gặp phải người có ý định mời cô "đi khách".

Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Thảo đã có động thái cực gay gắt khi gặp phải người có ý định mời cô "đi khách". Cụ thể, người này đã hết lời khen ngợi vóc dáng quyến rũ, nóng bỏng của nữ diễn viên và đưa ra đề nghị đầy hấp dẫn với Ngọc Thảo: "Khách chị muốn đặt em đi khách kèo kín qua đêm á em yêu, cát-sê 25 nghìn USD. Em xem làm được không em yêu?". Khi nhận về tin nhắn này, người đẹp bày tỏ sự "bất lực", gắn thẻ nữ diễn viên Băng Di và nói thêm: "Cùng chung cảnh ngộ".

Lời mời của người này khiến nữ diễn viên không khỏi bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình Được biết đến là một trong những hot girl Sài Thành đình đám, Ngọc Thảo gây ấn tượng với công chúng qua nhiều vai trò như người mẫu ảnh, diễn viên. Hiện tại, tuy người đẹp sinh năm 1990 không còn hoạt động quá dày đặc trong showbiz như xưa, nhưng sức hút của cô với khán giả vẫn được duy trì trọn vẹn. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Thảo vẫn chưa hề có động thái về việc sẽ đi đóng phim trong thời gian sắp tới. Thay vào đó nữ diễn viên thường xuyên tham dự nhiều sự kiện, show thời trang đình đám cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Những năm đầu sự nghiệp, cô trở thành hiện tượng giới trẻ, nổi danh với series Thích Ăn Phở - Ảnh: FBNV Nói thêm về sự nghiệp của Ngọc Thảo, trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật của bản thân, cô luôn từng ngày nỗ lực để thoát mác hot girl, ghi dấu ấn qua loạt phim như: Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Vua Bánh Mì, Mùa Oải Hương Năm Ấy, Yêu Em Bất Chấp, Bạn Gái Tôi Là Sếp, Vua Bánh Mì,... mới đây nhất là Rồi 30 Năm Sau. Bên cạnh việc đóng phim, nữ diễn viên còn kinh doanh thêm cửa hàng thời trang, bất động sản và quảng cáo cho các nhãn hàng. Cô cũng sớm sở hữu nhà riêng ở độ tuổi 25. Chính vì thế, Ngọc Thảo được các fan bông đùa gọi là “đại gia ngầm của showbiz Việt”.

Ở tuổi U40, Ngọc Thảo đang sở hữu trong tay mọi thứ từ nhan sắc, sự nghiệp đến tài sản. Nữ diễn viên vẫn luôn xinh đẹp, trẻ trung và rạng rỡ như thuở mới gia nhập làng giải trí. Thời gian đã giúp người đẹp 9X trở nên mặn mà, quyến rũ và thần thái cũng cuốn hút người nhìn hơn. Nhiều khán giả đã nhận xét rằng, họ yêu thích sắc vóc và khí chất của Ngọc Thảo ở thời điểm hiện tại hơn so với quá khứ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng mỹ nhân 9X sẽ sớm tìm được nửa kia của mình.

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