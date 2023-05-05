Hồ Văn Cường đã 'đổi đời' như thế nào sau khi nhận được giúp đỡ từ bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn?

Hồ Văn Cường thay đổi sự nghiệp cũng như trong cuộc sống nhờ sự giúp đỡ đến từ danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy.

Sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường vướng vào không ít ồn ào khiến người hâm mộ lo lắng cho sự nghiệp của nam ca sĩ trẻ. Rất may mắn ở thời điểm đó, sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy đã giúp cho Hồ Văn Cường vực dậy và ngày một phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bầu Thụy và Ngọc Sơn Sau 2 năm nhận được sự giúp đỡ của Ngọc Sơn và bầu Thụy, Hồ Văn Cường đã được đứng trên các sân khấu lớn, lượng người hâm mộ nam ca sĩ trẻ ngày một gia tăng. Mỗi lần xuất hiện, anh đều nhận nhiều quà cáp, trong đó có cả tiền và vàng từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, số tiền cát-xê kiếm được từ việc chạy show tấp nập của nam ca sĩ là không hề nhỏ.

Danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường Chưa dừng lại ở đó, tài sản và cũng là "cần câu cơm" mà bầu Thụy trao cho Hồ Văn Cường chính là kênh Youtube dưới tên anh đã đạt được lượng người theo dõi "khủng" và giúp nam ca sĩ gia tăng khối tài sản của mình. Theo thống kê từ Social Blade, trong một tháng gần nhất, kênh YouTube của Hồ Văn Cường kiếm từ 428 - 6.900 USD. Nếu cứ đà này, nam ca sĩ trẻ sẽ còn gia tăng thêm được số tài sản của mình. Trước đó, FC của Hồ Văn Cường cũng thông báo tin vui khi kênh Youtube của "chính chủ" đã chạm mốc 140 nghìn người đăng ký. Kênh Youtube của Hồ Văn Cường thu về số tiền khủng Trước đó, Ngọc Sơn còn tiết lộ rằng cát-xê của Hồ Văn Cường cao nhất lên đến là 200 triệu đồng/show, tương đương với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Toàn bộ tiền cát-xê cũng như quà tặng mà các khán giả dành cho Hồ Văn Cường đều do chính nam ca sĩ nắm giữ và có kế hoạch riêng. Phía danh ca Ngọc Sơn khẳng định không giữ bất cứ khoản tiền nào của Hồ Văn Cường và nam ca sĩ trẻ được tự mình quyết định về số tiền mà anh đã kiếm ra.

Ngọc Sơn nhận xét Hồ Văn Cường là chàng trai chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến Thời gian qua, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy. Giọng ca "Cõng mẹ" trở lại showbiz nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Ngọc Sơn nhận xét Hồ Văn Cường là chàng trai chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Ca sỹ trẻ có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả, lại có niềm đam mê mãnh liệt với nghề hát và khả năng tiếp thu nhanh.

Hồ Văn Cường thích thú bật mí món quà đặc biệt cất công chuẩn bị bấy lâu để gửi tặng người hâm mộ Hồ Văn Cường xuất hiện tại phòng thu, hé lộ món quà đặc biệt gửi tặng người hâm mộ. Chia sẻ của Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả!

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