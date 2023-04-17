Rầm rộ bài đăng Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp từ thiện, thực hư ra sao?

Hậu trường 17/04/2023 08:43

Bài đăng kêu gọi quyên góp từ thiện của trang Hồ Văn Cường đã thu hút nhiều sự chú ý.

Sau nhiều ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung lắng xuống, Hồ Văn Cường tích cực trở lại hoạt động nghệ thuật dưới sự dìu dắt của danh ca Ngọc Sơn. Mới đây nhất, trong một hội nhóm FC của Hồ Văn Cường bất ngờ đăng cảnh báo về việc nam ca sĩ bị lập 1 tài khoản Facebook giả mạo với mục đích kêu gọi từ nguyện. Người hâm mộ của Hồ Văn Cường nhanh chóng thông báo việc này đến khán giả gần xa để tránh trường hợp "mất tiền" oan uổng. 

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Người hâm mộ của Hồ Văn Cường nhanh chóng thông báo việc này đến khán giả gần xa để tránh trường hợp "mất tiền" oan uổng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, nhóm đối tượng lừa đảo này đã thành lập 1 trang Fanpage với tên và hình ảnh của Hồ Văn Cường. Không những thế, lượng người theo dõi tài khoản này lên đến hơn 1 triệu lượt follow. Chính con số người theo dõi "khủng" như thế nên không ít người đã lầm tưởng đây chính là trang fanpage "chính chủ" của Hồ Văn Cường. 

Rầm rộ bài đăng Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Nhóm đối tượng lừa đảo này đã thành lập 1 trang Fanpage với tên và hình ảnh của Hồ Văn Cường để kêu gọi quyên góp từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài đăng thông báo về việc Hồ Văn Cường bị giả mạo trang fanpage, người hâm mộ của nam ca sĩ cũng bày tỏ sự bất ngờ và đồng loạt đã lên tiếng lan tỏa thông tin này đến đông đảo khán giả để tránh những trường hợp "sập bẫy" đáng tiếc. 

Rầm rộ bài đăng Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Rầm rộ bài đăng Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Đông đảo fan của Hồ Văn Cường đều cho rằng nam ca sĩ không hề kêu gọi bất cứ điều gì trên mạng xã hội, thế nên tài khoản này chắc chắn là giả mạo - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Hồ Văn Cường chỉ quản lý một trang youtube do được bầu Thụy còn lại, ca sĩ nhí không quản lý bất kì trang mạng xã hội nào. Những trang fanpage khác được FC của nam ca sĩ thành lập với mục đích cập nhật hình ảnh, các hoạt động biểu diễn của Hồ Văn Cường đến khán giả. 

Rầm rộ bài đăng Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Hồ Văn Cường thay đổi tích cực sau khi được danh ca Ngọc Sơn dìu dắt - Ảnh: Internet
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