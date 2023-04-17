Rầm rộ bài đăng Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp từ thiện, thực hư ra sao?

Sau nhiều ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung lắng xuống, Hồ Văn Cường tích cực trở lại hoạt động nghệ thuật dưới sự dìu dắt của danh ca Ngọc Sơn. Mới đây nhất, trong một hội nhóm FC của Hồ Văn Cường bất ngờ đăng cảnh báo về việc nam ca sĩ bị lập 1 tài khoản Facebook giả mạo với mục đích kêu gọi từ nguyện. Người hâm mộ của Hồ Văn Cường nhanh chóng thông báo việc này đến khán giả gần xa để tránh trường hợp "mất tiền" oan uổng.

Người hâm mộ của Hồ Văn Cường nhanh chóng thông báo việc này đến khán giả gần xa để tránh trường hợp "mất tiền" oan uổng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, nhóm đối tượng lừa đảo này đã thành lập 1 trang Fanpage với tên và hình ảnh của Hồ Văn Cường. Không những thế, lượng người theo dõi tài khoản này lên đến hơn 1 triệu lượt follow. Chính con số người theo dõi "khủng" như thế nên không ít người đã lầm tưởng đây chính là trang fanpage "chính chủ" của Hồ Văn Cường.