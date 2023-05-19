Sau biến cố với mẹ nuôi, Hồ Văn Cường được khán giả yêu thương tặng tiền, vàng vì lý do này!

Mới đây, trong một nhóm FC Hồ Văn Cường vừa chia sẻ hình ảnh về những món quà chuẩn bị dành tặng nam ca sĩ. Đáng chú ý, trong số đó có những món quà giá trị như những bó hoa được đính đầy tiền.

Nói về lý do tặng thần tượng món quà giá trị, phía FC Hồ Văn Cường đã có chia sẻ rằng fan rất thương nam ca sĩ, xem như con cháu trong nhà và muốn dành hết những tình cảm và những món quà giá trị nhất cho cậu bé. Một đại diện khác còn cho biết người yêu có thể bỏ được nhưng Hồ Văn Cường thì không.

Người này nói thêm: "Giọng hát của Cường nghe tình cảm và da diết. Tuy nhiên đa số khán giả của Cường chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là đã cảm thấy hạnh phúc, khỏi cần nghe hát".

Hồ Văn Cường được khán giả dành nhiều tình cảm

Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Văn Cường được khán giả dành nhiều tình cảm như vậy. Trong những show diễn trước đây, thậm chí có khán giả lên sân khấu tặng vàng cho nam ca sĩ. Thậm chí, người hâm mộ này còn dí dỏm: "Kiếp trước cô thiếu nợ thiếu nần con nên giờ cô trả". Nam ca sĩ cũng đáp lại: "Kiếp trước con giàu quá nên kiếp này con nghèo. Không có nổi 1 cây vàng luôn. Từ ngày đi hát mấy cô mấy chú tặng vàng con hoài chắc mai mốt con thành đại gia quá".

Hồ Văn Cường từng được biết đến là con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Chàng trai được nhiều khán giả yêu mến bởi chất giọng sâu lắng và truyền cảm khi thể hiện các bài hát dân ca, bolero và có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Sau khi mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường phải đối mặt với nhiều búa rìu và áp lực từ dư luận. Song sau đó nhờ sự giúp đỡ tận tình của danh ca Ngọc Sơn mà giọng ca nhí ngày càng phát triển trong con đường ca hát.

Hồ Văn Cường

Hồ Văn Cường và bố mẹ cậu bé phải lên fanpage giải thích rõ về ồn ào và xin lỗi cố ca sĩ Phi Nhung

Từ khi có sự thay đổi về ngoại tình, phong cách lẫn giọng hát, Hồ Văn Cường ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy

Những hình ảnh của nam ca sĩ gần đây luôn xuất hiện với trạng thái vui tươi, rạng rỡ, tràn đầy năng khiến người hâm mộ vững tâm hơn nhiều.