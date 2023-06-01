Thực hư chuyện show diễn của Hồ Văn Cường chỉ lưa thưa khán giả, bán không hết vé?

Mới đây, sự kiện về show diễn của Hồ Văn Cường khiến công chúng chú ý bởi trước đó có tin đồn bán không hết vé, khán giả lưa thưa.

Từ khi Hồ Văn Cường tự lập, ca sĩ Ngọc Sơn là người đứng ra nhận hỗ trợ giọng ca này phát triển sự nghiệp. Ngọc Sơn đánh giá Hồ Văn Cường là "viên ngọc sáng" trong tương lai. Thỉnh thoảng, Ngọc Sơn gặp Hồ Văn Cường để dạy về âm nhạc hoặc bồi dưỡng thêm giọng hát. Ngọc Sơn hiện đang là người thầy dẫn dắt Hồ Văn Cường. Nhờ có sự dẫn dắt của nam danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường nhận được nhiều show diễn trên khắp tỉnh thành. Những show diễn của Hồ Văn Cường thu hút không chỉ đối với những người yêu làn điệu dân ca mà còn những người yêu mến sự chất phác của nam ca sĩ 10X.

Hồ Văn Cường thường xuyên đi hát cùng thầy là danh ca Ngọc Sơn Mới đây, một fanpage FC của Hồ Văn Cường đã đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc xoay quanh vấn đề anti-fan đăng tải những bài viết nhằm hạ bệ liveshow của Hồ Văn Cường. Theo thông tin chia sẻ, antifan cho rằng đêm diễn của Hồ Văn Cường ế vé và vắng khách. Một fanpage FC của Hồ Văn Cường đã đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc xoay quanh vấn đề anti-fan đăng tải những bài viết nhằm hạ bệ liveshow của Hồ Văn Cường Thế nhưng, mới đây, nhiều hình ảnh trong đêm liveshow của Hồ Văn Cường đã được chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội. Trong loạt ảnh, có thể thấy được không khí vô cùng náo nhiệt từ FC Xanh đọt chuối của Hồ Văn Cường. Khán giả vẫn ngồi khít chỗ chứ không hề "ế" vé như lời đồn đoán.

FC Hồ Văn Cường đăng tải hình ảnh sho diễn của nam ca sĩ? Show diễn của ''cậu bé dân ca'' đông nghẹt và kín hết chỗ ngồi Trải qua nhiều ồn ào, Hồ Văn Cường vẫn có sức hút nhất định với truyền thông, khán giả. Bước ra với danh hiệu quán quân từ một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc uy tín, nam diễn viên dù gặp nhiều truân chuyên trong nghề, trong cuộc sống nhưng vẫn mạnh mẽ vươn đến nhiều thành công. Tình cảm từ khán giả giúp nam ca sĩ thuận lợi hơn trong sự nghiệp, cát-xê tăng đáng kể. Theo như chia sẻ, người hâm mộ của nam ca sĩ không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nơi như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong các buổi họp "fan", những khán giả ở xa không dự được nhưng đều gửi tặng nam ca sĩ những món quà có giá trị cao như vàng, tiền,… Hồ Văn Cường có lượng "fan" đông đảo Hồ Văn Cường được fan tặng rất nhiều quà có giá trị lớn Sau gần 1 năm kể từ khi ồn ào giữa Hồ Văn Cường và công ty quản lý cũ, nam ca sĩ nhận được hậu thuẫn rất nhiều từ danh ca Ngọc Sơn, mở đường cho sự nghiệp ca hát. Với tài năng của giọng ca sinh năm 2003 và lòng tin yêu của người hâm mộ, mỗi sự kiện có nam ca sĩ tham gia đều bán "sạch" vé, đông nghẹt người cổ vũ. Show diễn của nam ca sĩ 10X rất nhiều người cổ vũ và thường bán ''hết sạch'' vé Hiện tại Hồ Văn Cường không dưới sự quản lý của công ty nào. Mỗi hành trình, show diễn của anh đều có ba mẹ đồng hành. Đây là nguồn động lực lớn giúp giọng ca Tiền Giang tự tin hơn khi hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ thoải mái hoạt động, được ba mẹ tháp tùng đi diễn mọi nơi

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