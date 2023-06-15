Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh nhập viện cấp cứu, vợ lo lắng vì gánh nặng tiền viện phí

Hiện tại, nghệ sĩ Hùng Minh sống cùng vợ Hoa Lan hơn 20 năm qua. Xuất phát từ tình đồng nghiệp, cả hai đến với nhau vì tìm thấy sự đồng cảm. Nhiều năm qua, vợ chồng ông chi tiêu dè sẻn từ thu nhập nghề diễn.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng ngày 15/6, NS cải lương Hùng Minh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 175. Nghệ sĩ Hoa Lan - vợ Hùng Minh cho biết vài ngày qua, ông không ăn uống được gì, dẫn đến hạ huyết áp, cơ thể suy nhược, tiểu ra máu. Theo gia đình, nhiều năm qua ông bị tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp gối, nay bệnh tình trở nặng, có khả năng suy thận. "Tôi đang chờ chẩn đoán chính xác từ bác sĩ để có hướng điều trị tiếp theo" - bà Lan nói. Nghệ sĩ cho biết chịu gánh nặng viện phí do bảo hiểm chỉ chi trả một phần.

Ở tuổi ngoài 80, nam nghệ sĩ và vợ sinh sống trong căn nhà trọ ở Gò Vấp (TP.HCM). Cuộc sống của họ nhờ vào mức trợ cấp khoảng 3 triệu đồng từ phía hội sân khấu và đồng lương ít ỏi từ công việc đi đóng phim, nhắc thoại sân khấu của nghệ sĩ Hoa Lan.

Nghệ sĩ Hùng Minh nổi tiếng với những vai kép độc. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song ông chưa bao giờ hối hận khi theo nghề hát

Nghệ sĩ Hùng Minh là gương mặt nổi tiếng của sân khấu cải lương. Ông ghi dấu ấn với khán giả bởi các vai kép độc. Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ Hùng Minh có thể kể đến như Bóng tối và ánh sáng, Tiếng trống Mê Linh, Tâm sự Ngọc Hân, Bên cầu dệt lụa…



Vợ chồng nghệ sĩ Hùng Minh tại căn nhà trọ ở quận Gò Vấp

Hồi đầu năm 2023, khi chia sẻ về cuộc sống của mình, nghệ sĩ Hùng Minh nói dù không còn đình đám như thời hoàng kim song ông tự hào vì được mọi người nhớ đến. Kép độc của sân khấu cải lương cho hay: “Tôi đi hát đến nay cũng đã được 67 năm. Người nuôi tôi từ xưa đến giờ là khán giả. Đó là từ lúc chập chững đi hát đến lúc tôi thành danh, đóng từ vai chính diện tới phản diện".

Hùng Minh tên thật là Nguyễn Ngọc Minh, 86 tuổi. Ông vào nghề từ năm 16 tuổi, tham gia đoàn Thái Bình của bầu Thới hát tại đình Lý Nhơn (Cần Giờ). Không lâu sau, đoàn rã gánh, ông lang thang mưu sinh. Thấy hoàn cảnh của ông, nghệ sĩ Nam Sơn nhận làm con nuôi, dạy hát, đặt nghệ danh là Hoàng Bé.

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ cải lương Hùng Minh được vợ là nghệ sĩ Hoa Lan chăm sóc. Trước đó, bà Hoa Lan từng không nghĩ sẽ có ngày nên duyên vợ chồng với giọng ca Bên cầu dệt lụa

17 tuổi, ông có vai kép lão đầu tiên ở gánh Tiếng Chuông, sau khi một nghệ sĩ chuyên đóng lão đột ngột rời đoàn. Từ đó, nghề học nghề, ông dần trau dồi kinh nghiệm để nhận các vai lớn, lấy tên là Hùng Minh.

Bước ngoặt của đời ông là lần đầu được giao vai kép chánh - Kiều Mộng Long trong vở Người vợ không bao giờ cưới của soạn giả Kiên Giang. Vóc dáng cao to, điển trai, nghệ sĩ trở thành kép đẹp nổi tiếng của cải lương thời vàng son.

Sau khi vợ đầu qua đời, ông kết hôn cùng Hoa Lan - con gái của cố soạn giả Nguyễn Huỳnh (Tướng cướp Bạch Hải Đường). Bà khởi đầu ở mảng cải lương rồi rẽ sang điện ảnh, từ đó cả hai có nhiều dịp gặp gỡ. Hàng chục năm qua, khi sức khỏe ông xuống dốc, bà lái xe máy chở chồng đến các điểm diễn, phim trường.