NSƯT Hùng Minh: Chiến thắng Covid-19 ở tuổi 83, sống chật vật cùng vợ trong căn nhà thuê có 30m2

Hậu trường 20/03/2022 15:54

Ngoài 80 tuổi, NSƯT Hùng Minh hiện giờ đang sống cùng vợ tại một ngôi nhà thuê rộng 30 mét vuông, vô cùng chật vật với số tiền trợ cấp ít ỏi mỗi tháng.

Trong lần xuất hiện mới đây trên kênh YouTube của nhóm Ngũ Long Du Ký, NSƯT Hùng Minh đã chia sẻ về tình cảnh hiện tại của mình. Theo đó, ông đã cùng vợ là nghệ sĩ Hoa Lan chuyển ra sống tại một căn nhà rộng 30 mét vuông vì nhà cũ đã được chủ lấy lại để bán.

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Phi Phụng và Phương Dung đến thăm gia đình NSƯT Hùng Minh - Ảnh: Chụp màn hình

"Vợ chồng tôi cao tuổi rồi, mỗi lần dọn nhà mệt lắm nhưng người ta cần lấy lại nhà để bán nên cũng không làm gì được. Vợ chồng tôi thuê căn nhà mới này giá 5 triệu, khá cao. Hiện tại, mỗi tháng tôi được lĩnh 2 triệu 6 tiền trợ cấp từ Hội sân khấu nên phải ăn tiêu chắt bóp lắm.

Tiền thuốc của tôi được bảo hiểm chi trả nên không mất nhiều. Tuy nhiên, nếu tiền thuốc vượt quá 700 ngàn thì phải tự trả thêm." - NSƯT Hùng Minh chia sẻ.

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NSƯT Hùng Minh thời trẻ - ảnh: Internet

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 cao điểm vừa rồi, NSƯT Hùng Minh cũng đã không may bị nhiễm bệnh nhưng sau thời gian chạy chữa cũng đã qua khỏi. Tuy vậy, di chứng của cơn bạo bệnh đã khiến sức khỏe ông suy yếu nhiều, trí nhớ giảm sút nặng nề.

"Ông ấy bị Covid, phải nằm viện mất 10 ngày. Trong đó, 2 ngày phải thở máy vì không thở được, trong người lại co giật. Cũng may, bác sĩ biết ông ấy là nghệ sĩ lớn tuổi nên thương, cho uống ngay thuốc trị Covid trong 5 ngày liên tiếp, tích cực điều trị. Sau 8 ngày nằm viện thì ông ấy tỉnh và được về.

Thấy ông ấy về nhà, tôi mừng quá trời quá đất, phải vội cúng một mâm cơm cảm tạ trời đất. Chồng tôi đã lớn tuổi rồi, trong hẻm nhà tôi khi ấy lại có mấy người chết vì Covid, nên tôi sợ lắm. Cũng may, trước lúc mắc Covid ông ấy đã tiêm 3 mũi rồi nên đỡ đi được nhiều." - Nghệ sĩ Hoa Lan kể lại.

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NSƯT Hùng Minh xúc động khi nhận được số tiền hỗ trợ từ người đồng nghiệp quá cố - Ảnh: Chụp màn hình

Ở tuổi xế chiều, đôi vợ chồng già vẫn phải đau đầu lo tính chuyện cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Nghệ sĩ Hoa Lan cho biết, mỗi tháng NSƯT Hùng Minh nhận được 2,6 triệu đồng tiền trợ cấp từ Hội sân khấu và 380.000 đồng từ Hội Người cao tuổi, thuốc men mỗi tháng thì có bảo hiểm lo nhưng vẫn phải phụ thêm nếu vượt mức cho phép.

Trước khi ra về, nghệ sĩ Phi Phụng đã đại diện nhóm gửi tặng 5 triệu đồng cho vợ chồng NSƯT Hùng Minh để đỡ đần họ. Nhận số tiền này, Hùng Minh bật khóc, gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Hoàng Lan vì số tiền này vốn được nhiều nhà hảo tâm quyên góp cho bà nhưng trước khi qua đời bà đã trao lại cho nhóm Ngũ Long Du Ký.

NSƯT Hùng Minh: 83 tuổi vẫn ở nhà thuê, cơm rau qua ngày, trầm cảm vì không có việc

NSƯT Hùng Minh: 83 tuổi vẫn ở nhà thuê, cơm rau qua ngày, trầm cảm vì không có việc

Ở tuổi 83, cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ Hùng Minh rất khó khăn, cơm rau ngày hai bữa, nặng gánh nhất là tiền thuê nhà.

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