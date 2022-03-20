Giữa đồn đoán 'ca sĩ trà xanh', bà mẹ 6 con Hằng Túi bất ngờ có động thái 'LẠ' khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'

Hậu trường 20/03/2022 15:20

Mới đây, trên trang cá nhân, hot mom 6 con Hằng Túi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khiến cộng đồng mạng chú ý.

Từ đêm qua, ngày 19/3, tin đồn một ca sĩ Gen Z giật chồng đàn chị đang khiến cả cõi mạng bàn tán xôn xao. Không ít cái tên đình đám của showbiz Việt bị gọi tên khiến chính chủ phải lên tiếng đính chính. Ở một diễn biến khác, mới đây thôi, Hot mom 6 con Hằng Túi lại có dòng trạng thái khiến dân tình được phen dậy sóng. 

Theo đó, Hằng Túi tâm sự: "Gặp nhưng không... cẩn thận. Rồi của tôi cũng hóa... của em. => Có như không có".

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Bài viết của Hằng Túi - Ảnh: Chụp màn hình

Ở phần bình luận, khi mọi người cho rằng Hằng Túi bắt trend nhanh quá, cô liền nhanh chóng trả lời: "Trend gì đấy, thơ mình tự sáng tác mà quý dzị!". Thế nhưng, cô cũng khẳng định những người thả haha status của mình bắt sóng rất nhanh. Ngoài ra, khi một netizen bình luận "Caption xoắn não quá chị ơi" thì Hằng Túi lại tiếp tục ẩn ý: "Thế mà ai cũng hiểu".

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Phía Hằng Túi chưa có phản hồi chính thức nào liên quan đến những lời đồn vừa qua.

Được biết, trước đó, Hằng Túi cũng từng vướng vào lùm xùm tình ái khi có người cho rằng cô đến với chồng thứ 2 sau khi "cướp" từ bạn thân. Tuy nhiên, cả hot girl và Tiến Dũng (chồng thứ 2 của Hằng Túi) đều lên tiếng phủ nhận. Bản thân Tiến Dũng khẳng định anh chia tay người yêu cũ trước rồi mới tiến đến cùng Hằng Túi. Anh còn cho biết mối quan hệ của mình cho đến khi kết hôn hoàn toàn trong sáng và tự nhiên, không có gì khuất tất.

Hiện, dòng trạng thái của Hằng Túi vẫn khiến nhiều người quan tâm.

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Hằng Túi và ông xã - Ảnh: Internet

Hằng Túi tên thật là Nguyễn Bích Hằng. Cô là một doanh nhân xinh đẹp, tài giỏi và thành đạt. Đặc biệt hơn nữa cô thu hút đông đảo cư dân mạng theo dõi và ngưỡng mộ. Hằng Túi sinh năm 1987, hiện tại cô chỉ mới 34 tuổi nhưng đã là mẹ của 6 người con.

Hằng Túi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Khi mới bắt đầu tập tành kinh doanh, cô đã tìm hiểu rất kĩ càng về những chiến lược kinh doanh, chiến dịch quảng bá thương hiệu. Cuối cùng cô hướng đến đối tượng khách hàng là những bà mẹ. Điều này khiến cho sự nghiệp của cô đạt một tầm cao mới và ngày càng được đà phát triển.

Trong khi ngoài kia còn rất nhiều người lo toan về công việc, tiền bạc thì Hằng Túi đã sở hữu cuộc sống “vạn người mê”. Cô có khối tài sản khổng lồ, thậm chí là đã tự lập thương hiệu kinh doanh riêng và sở hữu xế hộp tiền tỷ

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