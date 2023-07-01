Ngọc Huyền bất ngờ làm một việc đặc biệt cho cố NSƯT Vũ Linh trong tiệc sinh nhật của mình

Hậu trường 01/07/2023 13:27

Mới đây, trong ngày sinh nhật đón tuổi 53, nghệ sĩ Ngọc Huyền bất ngờ làm một việc đặc biệt cho cố NSƯT Vũ Linh khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền và cố NSƯT Vũ Linh và từng là đôi tình nhân sân khấu nhận được sự ngưỡng mộ của hàng triệu khán giả. Cô thường gọi nam nghệ sĩ là anh Năm vô cùng trìu mến. Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ của cố NSƯT Vũ Linh, Ngọc Huyền cùng nhiều nghệ sĩ đã chung tay lo toan chu đáo. Cô đã xúc động đến mức ngất xỉu trong đêm nhạc tưởng nhớ đàn anh.

Ngọc Huyền bất ngờ làm một việc đặc biệt cho cố NSƯT Vũ Linh trong tiệc sinh nhật của mình - Ảnh 1
Nghệ sĩ Ngọc Huyền và cố NSƯT Vũ Linh và từng là đôi tình nhân sân khấu nhận được sự ngưỡng mộ của hàng triệu khán giả

 

Mới đây, trong ngày sinh nhật đón tuổi 53, nghệ sĩ Ngọc Huyền tổ chức một buổi tiệc hoành tráng với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp thân thiết. Khi đứng trên sân khấu phát biểu, cô xúc động khi nhắc đến cố NSƯT Vũ Linh. Cụ thể, cô đã chiếu ảnh cố nghệ sĩ trong sự kiện quan trọng, bật khóc nức nở khi nhắc về người anh quá cố. Cô cùng dàn nghệ sĩ nghẹn ngào: "Sở dĩ gia đình của chúng tôi lên đây đông như vậy là vì trên màn hình đã chiếu những hình ảnh người anh của chúng ta, người cha quá cố của NSƯT Vũ Luân, đó là cố NSƯT Vũ Linh.

Chúng tôi phải hát trọn vẹn để tưởng nhớ về người anh của chúng tôi. Trên màn hình sinh nhật của Ngọc Huyền có những người thân của Ngọc Huyền. Những người còn vẫn mang lời ca tiếng hát cho đời và cũng còn đó những người cũng máu lửa với nghề nhưng duyên phận đã hết phải về quê, về với cõi an lạc quốc. Một phút hát chung với nhau là những gì chúng tôi có thể làm cho người đã khuất".

Ngọc Huyền bất ngờ làm một việc đặc biệt cho cố NSƯT Vũ Linh trong tiệc sinh nhật của mình - Ảnh 2
Trong tiệc sinh nhật đón tuổi 53, NSƯT Ngọc Huyền đã chiếu ảnh cố NSƯT Vũ Linh, bật khóc nức nở khi nhắc về người anh quá cố

 

Trước đó, Ngọc Huyền từng khẳng định cô và NSƯT Vũ Linh sinh thời có tình cảm sâu nặng. Hai người gắn bó từ sân khấu đến ngoài đời, đóng chung nhiều đến mức có những bộ cải lương khi nhìn lại, cô không nhớ họ cùng quay với nhau. Khi cô gặp trục trặc trong tình cảm, Vũ Linh cũng là người an ủi.

Ngọc Huyền bất ngờ làm một việc đặc biệt cho cố NSƯT Vũ Linh trong tiệc sinh nhật của mình - Ảnh 3
Hai người gắn bó từ sân khấu đến ngoài đời, đóng chung nhiều đến mức có những bộ cải lương khi nhìn lại, Ngọc Huyền không nhớ họ cùng quay với nhau

 

Ngọc Huyền bất ngờ làm một việc đặc biệt cho cố NSƯT Vũ Linh trong tiệc sinh nhật của mình - Ảnh 4
Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ của Vũ Linh, Ngọc Huyền cùng nhiều nghệ sỹ đã chung tay lo toan chu đáo

Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ của Vũ Linh, Ngọc Huyền cùng nhiều nghệ sỹ đã chung tay lo toan chu đáo. Xuất hiện tại đêm cuối trong tang lễ của người anh thân thiết, Ngọc Huyền xúc động chia sẻ: "Từ hôm anh mất, tôi luôn ngồi bên anh khi có thể. Khi biết tin, trái tim tôi thắt lại và cố kìm nước mắt. Khi về nhà, tôi khóc như đứa trẻ. Anh sẽ mãi trong lòng mọi người".

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