Theo đó, trên trang cá nhân, cô cho biết bản thân bị sụt ký kể từ ngày cậu 5 của mình là cố NSƯT Vũ Linh qua đời. Đáng chú ý, cô cũng nhắc lại về thời điểm dịch bệnh người ta chỉ cầu mong bình an nhưng họ đã quên. Điều này khiến nhiều khán giả phẫn nộ cho rằng cô đang ám chỉ cư dân mạng đã chỉ trích cô thời gian qua. Tuy nhiên, cô cũng đã khóa phần bình luận khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Sau những ngày trở thành tâm điểm bị chỉ trích trong lùm xùm tranh chấp tài sản của gia đình cố NSƯT Vũ Linh , Hồng Phượng đã bất ngờ tiết lộ trên trang cá nhân về tình hình sức khỏe của mình.

Vừa qua, Hồng Phượng cũng xác nhận đã dọn ra khỏi nhà riêng của cố nghệ sĩ Vũ Linh sau 2 năm sinh sống tại đây. Đồng thời, cô cho biết những thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự nghiệp của cô.

Hồng Phượng cũng xác nhận đã dọn ra khỏi nhà riêng của cố nghệ sĩ Vũ Linh sau 2 năm sinh sống tại đây

Sau lễ 100 ngày của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý những người tung tin đồn ác ý về gia đình. Hồng Phượng thổ lộ: "Việc của gia đình sẽ được giải quyết theo phạm vi gia đình, còn việc của những ai đã xúc phạm, vu khống, triệt hạ danh dự của tôi sẽ được pháp luật xử lý. Hiện nay tôi và gia đình đang bị mạng xã hội tấn công dữ dội, cố tình nói những câu ác ý và không có thật".

Hồng Phượng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý những người tung tin đồn ác ý về gia đình

Chiều ngày 16/6, Hồng Phượng cũng tổ chức buổi họp báo ‘sao kê’ các khoản thu – chi trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết từ khi xảy ra vụ lùm xùm với chị họ Hồng Loan, cô chịu nhiều thiệt hại về cả tinh thần lẫn vật chất.

Tại buổi họp báo, Hồng Phượng cho biết từ khi xảy ra vụ lùm xùm với chị họ Hồng Loan, cô chịu nhiều thiệt hại về cả tinh thần lẫn vật chất

"Tôi bị hủy nhiều show diễn và bản thân cũng chủ động hủy một số show vì lo trong đám đông khán giả có người hiểu sai vấn đề sẽ phản ứng quá khích, gây tổn hại cho tôi. Hôm nay tôi lên tiếng nói rõ mọi việc lùm xùm thời gian qua với mong muốn mọi người sẽ hiểu đúng sự việc, để tôi có cơ hội trở lại, tiếp tục hoạt động nghệ thuật với danh xưng ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh. Vì vụ lùm xùm này mà chỉ trong vài ngày, danh tiếng, nỗ lực tôi gầy dựng bao lâu nay đều tan thành mây khói cả" - Hồng Phượng chia sẻ.