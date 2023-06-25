Nghẹn ngào trước lời chia sẻ của con gái NSƯT Vũ Linh khi lần đầu đón sinh nhật vắng bóng ba

Rất nhiều khán giả, bạn bè đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh.

Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh đã khiến cho gia đình, bạn bè cùng khán giả vô cùng thương xót. Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh hiện vẫn chưa nguôi ngoai trước nỗi đau này. Năm nay cũng là năm đầu tiên cô đón sinh nhật thiếu vắng bóng cha ở bên. Vì thế, Hồng Loan không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào, hụt hẫng. Năm nay cũng là năm đầu tiên Hồng Loan đón sinh nhật thiếu vắng bóng cha ở bên Cô viết: 'Sinh nhật năm nay em không còn ba bên cạnh, đó là một mất mát lớn đối với em và gia đình. Nhưng bên cạnh đó, em đã nhận được rất nhiều tình thương ấm áp từ các cô chú bác, anh chị đã trao cho em và gia đình nhỏ của em. Em thật lòng cảm ơn tất cả những điều mọi người đã dành tặng em. Những món quà, những lời động viên, những lời chúc đã tạo thêm động lực cho em rất nhiều trong thời gian qua. Một lần nữa em xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến cả nhà ạ'.

NSƯT Vũ Linh và Hồng Loan khi còn nhỏ Những dòng chia sẻ của Hồng Loan khiến khán giả rưng rưng, đông đảo mọi người gửi lời chúc sinh nhật và lời động viên tới con gái NSƯT Vũ Linh. khiến cô không khỏi xúc động. Như thông tin trước, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh mất trưa 5/3 tại nhà riêng (quận Phú Nhuận, TP.HCM), hưởng thọ 65 tuổi.

Hồng Loan bên linh cữu của cha Tại tang lễ NSƯT Vũ Linh hôm ấy, chị Võ Thị Hồng Loan - con gái ông - lần đầu xuất hiện. Nhiều năm qua, nghệ sĩ được cho là 'tuổi già không vợ con, sống neo đơn trong căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận'. Chị Loan (sinh năm 1987) chia sẻ rằng mọi người không biết chuyện cha cô có con gái. Cô không phải người trong giới nghệ sĩ nên cố nghệ sĩ muốn con gái có cuộc sống bình thường, yên ổn. Chị Loan hiện sống ở quận 7, TP.HCM, đã kết hôn Chị Loan hiện sống ở quận 7, TP.HCM, đã kết hôn. Chị vẫn thường xuyên liên lạc và qua lại thăm hỏi cha. Nghệ sĩ Vũ Linh cũng luôn quan tâm, giúp đỡ con gái. Liên quan đến thân phận của chị Loan, đại diện gia đình NSƯT Vũ Linh nói: 'Loan từ khi lọt lòng đã mất mẹ. Mẹ Loan và Vũ Linh không có mối quan hệ gì với nhau. Chị Loan (phải) là con gái của NSƯT Vũ Linh Khi bà nội (mẹ NSƯT Vũ Linh) đưa Loan về nhà, Vũ Linh đã ẵm Loan đi làm giấy khai sinh, điền tên mình vào ô "Cha", để trống ô "Mẹ". Vì vậy, Hồng Loan là con gái của Vũ Linh'.

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