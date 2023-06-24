Ồn ào gia đình NSƯT Vũ Linh: Bình Tinh đáp trả khi bị nói 'gió chiều nào theo chiều đó'

Hậu trường 24/06/2023 12:36

Những dòng chia sẻ ẩn ý của con nuôi NSƯT Vũ Linh giữa thời điểm gia đình đang có xung đột về tài sản thừa kế tiếp tục khiến khán giả chú ý.

 

 Mới đây, trên trang cá nhân, Bình Tinh - con nuôi nghệ sỹ Vũ Linh - viết: "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Không phải là không hiểu mà là không muốn hiểu". Dù cô không trực tiếp nhắc tới ai nhưng nhiều khán giả cho rằng nữ nghệ sỹ cải lương đang muốn nhắc đến chuyện ồn ào của gia đình cha nuôi.

Ở phần bình luận, một khán giả cho rằng Bình Tinh "gió chiều nào theo chiều đó" khi không chịu nói thẳng như Vũ Luân. Người này viết: "Một là phe Hồng Loan, hai là phe Hồng Phượng. Cứ đăng Facebook nói chung chung, gió chiều nào theo chiều đó rồi khẳng định phe Vũ Linh. Này ba phải y chang Kim Tử Long chứ khác gì".

Ồn ào gia đình NSƯT Vũ Linh: Bình Tinh đáp trả khi bị nói 'gió chiều nào theo chiều đó' - Ảnh 1
Bình Tinh làm lễ 100 ngày cho ba nuôi tại Pháp

Bình Tinh nhanh chóng đáp lời rằng đây là trang cá nhân nên muốn nói gì là chuyện của cô: "Chị không thích có quyền lướt qua nha chị. Dạ mà em và chị cũng không có kết bạn với nhau, nên chắc chắn em không có làm phiền chị ạ". Nhiều khán giả bày tỏ thái độ ủng hộ dòng chia sẻ của Bình Tinh.

Thời gian qua, Bình Tinh hạn chế nhắc về những lùm xùm xung quanh gia đình của cha nuôi. Cô từng chia sẻ bức ảnh của NSƯT Vũ Linh kèm dòng nhắn nhủ: "Ba lúc nào cũng đẹp nha, mãi mãi lúc nào cũng đẹp trong lòng quý khán giả, ân nhân. Và chỉ ba thôi, không vì bất cứ lý do nào mà có thể xấu được".

Sau khi về nước, Bình Tinh cũng tranh thủ thời gian tới nhà để động viên tinh thần Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh.

Thời điểm NSƯT Vũ linh mất, mạng xã hội từng xuất hiện không ít tin đồn cho rằng Bình Tinh là người được cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại hết tài sản. Sự việc trên gây ra không ít phiền toái cho gia đình.

Ồn ào gia đình NSƯT Vũ Linh: Bình Tinh đáp trả khi bị nói 'gió chiều nào theo chiều đó' - Ảnh 2
Bình Tinh tới động viên Hồng Loan.

Bình Tinh được biết đến là con gái nuôi của "ông hoàng cải lương", được ông chỉ dạy và che chở nhiều năm qua. Ngày nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Bình Tinh viết dòng chia sẻ đầy xúc động trong sổ tang: "Cha ơi, kiếp sau vẫn quánh vô đít (hành động đánh vào mông - PV) con nha cha"...

Theo chia sẻ của NSƯT Hữu Quốc, trong những ngày diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Bình Tinh vừa tất bật lo hậu sự cho cha nuôi vừa phải hoàn thành nhiệm vụ với đoàn hát. Sau khi kết thúc suất diễn, cô vội vàng quay về tang lễ của cha nuôi để quỳ lạy đáp lễ...

Ồn ào gia đình NSƯT Vũ Linh: Bình Tinh đáp trả khi bị nói 'gió chiều nào theo chiều đó' - Ảnh 3
Bình Tinh trong lễ cúng thất cho cha nuôi 

Đối diện với biến cố mất người thân liên tục, Bình Tinh cho biết sức khỏe và tinh thần của cô hiện tại vô cùng sa sút. "Từ lúc mẹ mất, tâm lý của tôi bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều đêm ở một mình tôi khóc như đứa trẻ vì tủi thân. Thời điểm cha nuôi qua đời, tôi bị lao lực khi vừa lo hậu sự cho cha, vừa đi diễn phục vụ bà con", nữ nghệ sĩ nói.

Suốt những tháng qua, kể từ khi NSƯT Vũ Linh qua lời, mối quan hệ giữa con gái Hồng Loan và phía em gái Hồng Nhung - cháu gái Hồng Phượng vẫn trong tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt".

Ồn ào gia đình NSƯT Vũ Linh: Bình Tinh đáp trả khi bị nói 'gió chiều nào theo chiều đó' - Ảnh 4
Kể từ khi NSƯT Vũ Linh qua đời, lục đục giữa những người thân trong gia đình liên tục xảy ra

Trước đó, Hồng Nhung đã gửi đơn lên Toà án Nhân dân quận Phú Nhuận yêu cầu huỷ văn bản khai nhận di sản thừa kế từ cố NSƯT Vũ Linh. Đồng thời, cô cũng yêu cầu toà án chia di sản thừa kế xoay quanh thửa đất số 87 - 88 và tờ bản đồ số 8 phường Linh Đông. Ước tính số tiền mà Hồng Nhung mong muốn được nhận khoảng 1.5 tỷ đồng trừ phần giá trị mà cố NSƯT Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Hồng Phượng.

 

Sau Hồng Loan, NS Bình Tinh cũng bức xúc khi bị Hồng Phượng réo tên vào ồn ào 'ăn tiền' từ đám tang, tố bị kẻ xấu hack điện thoại

Sau Hồng Loan, NS Bình Tinh cũng bức xúc khi bị Hồng Phượng réo tên vào ồn ào 'ăn tiền' từ đám tang, tố bị kẻ xấu hack điện thoại

Sau cuộc họp báo, Hồng Phượng cho biết, việc liên kết với một công ty truyền thông khai thác hình ảnh tang lễ của cố NSƯT Vũ Linh đã trao đổi trước với nghệ sĩ Bình Tinh.

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Từ khóa:   Bình Tinh Vũ Luân Hồng Phượng

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