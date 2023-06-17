Sau cuộc họp báo, Hồng Phượng cho biết, việc liên kết với một công ty truyền thông khai thác hình ảnh tang lễ của cố NSƯT Vũ Linh đã trao đổi trước với nghệ sĩ Bình Tinh.

Ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng bất ngờ tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để làm rõ những ồn ào xoay quanh gia đình suốt thời gian qua. Đáng chú ý là thông tin Hồng Phượng phủ nhận việc "ăn tiền trên xác cậu mình" khi ký kết với đơn vị truyền thông đến livestream đám tang. Cụ thể, cháu gái Vũ Linh nói rằng: "Lúc đầu, tôi không có nhận lời qua 2 người nhưng sau đó họ thuyết phục tôi bên BH Media có 1 kênh Cải lương Việt Nam. Kênh đó chuyên về cải lương và có rất nhiều bản quyền cải lương mà cậu tôi từng tham gia. Họ nói trong đám tang này cần bảo vệ truyền thông để giữ hình ảnh tốt nhất để truyền ra ngoài cho khán giả từ trong nước đến nước ngoài để người ra xem rõ ràng hơn về quá trình xảy ra đám tang. Tôi cảm thấy bên ngoài có nhiều máy quay, Youtuber nên việc đó chính đáng. Tôi có gọi điện thoại cho chị Bình Tinh để thông báo vấn đề này. Chị Bình Tinh nói nếu tôi cảm thấy điều tôi làm tốt cho đám tang của cậu thì cứ bàn với gia đình và quyết định. Sau đó tôi có nói chuyện với chị Nga và chị ấy cũng nói như vậy, tôi thấy đó là việc tôi bảo vệ truyền thông cho đám tang của cậu là đúng nên tôi mới quyết định ký với BH Media".

Hồng Phượng mở buổi gặp gỡ báo chí để làm rõ những ồn ào vừa qua của gia đình Đồng thời, sau cuộc họp báo, Hồng Phượng cho biết, việc liên kết với một công ty truyền thông khai thác hình ảnh tang lễ của cố NSƯT Vũ Linh đã trao đổi trước với nghệ sĩ Bình Tinh. Liên quan đến lời nhắc này, mới đây, trao đổi với báo Người Lao động, Bình Tinh đã tỏ rõ bức xúc: "Hoàn toàn tôi không biết vụ việc gì khi trong thời gian tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, cha nuôi của tôi, Hồng Phượng đã ký hợp đồng rồi mới nói với tôi, chứ hoàn toàn không có ý kiến gì của tôi về vấn đề này. Bởi, đó là thời khắc tôi đau buồn trước sự ra đi của cha mình, các việc khác tôi không quan tâm. Mà trên thực tế nếu gọi là trao đổi với tôi sau khi đã ký hợp đồng, thì tôi có không đồng ý cũng chẳng thay đổi được gì. Bây giờ Hồng Phượng lôi tôi vào cuộc đã khiến tôi rất sốc. Vì nhiều ngày qua trước dư luận dậy sóng chung quanh chuyện tranh chấp gia tài của ba tôi, tôi không lên tiếng. Có cả những lời ác ý cho rằng tôi toàn quyền nắm giữ gia sản đó, thật là đau lòng".

Bình Tinh đã tỏ rõ bức xúc khi bị réo tên vào ồn ào 'ăn tiền' từ đám tang của NS Vũ Linh Đồng thời, trên trang cá nhân, tối ngày 16/6, dân tình cũng bất ngờ và tỏ ra lo lắng khi nghệ sĩ Bình Tinh cho biết, điện thoại của cô đã bị kẻ xấu thâm nhập vào đọc tin nhắn. Đồng thời, cô cùng mong Hồng Phượng giải thích rõ ràng việc cô không liên quan đến hợp đồng truyền thông trong đám tang của ba nuôi. Bình Tinh cho biết bị kẻ xấu hack điện thoại đọc trộm tin nhắn Trước Bình Tinh, Vũ Luân cũng từng bức xúc lên tiếng phủ nhận việc "ăn tiền trên xác ba nuôi". Nam nghệ sĩ cũng khẳng định không hề biết về hợp đồng truyền thông và Hồng Phượng là người đứng ra ký hợp đồng việc này. Vũ Luân từng phải lên tiếng phủ nhận vì tin đồn ăn tiền từ đám tang của ba nuôi Sau buổi họp báo của Hồng Phượng được lan truyền rầm rộ, phía Hồng Loan và các con nuôi của NS Vũ Linh đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, Vũ Luân chỉ ngắn gọn chia sẻ một chữ "NHẠT". Động thái này của nam nghệ sĩ nhanh chóng khiến khán giả bàn tán. Về phía Hồng Loan, cô thẳng thắn viết: "Sao kê rõ là được, những chuyện khác không cần thiết". Hồng Loan tỏ thái độ quyết liệt yêu cầu Hồng Phượng sao kê rõ ràng tất cả các khoản thu - chi trong đám tang của ba Về phần Bình Tinh, cô chia sẻ bức ảnh của ba nuôi kèm dòng nhắn nhủ: "Ba lúc nào cũng đẹp nha, mãi mãi lúc nào cũng đẹp trong lòng quý khán giả ân nhân. Và chỉ ba thôi, không vì bất cứ lý do nào mà có thể xấu được". Hiện vụ lục đục gia đình Vũ Linh vẫn đang là đề tán bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Phản ứng của con gái Vũ Linh sau khi bị Hồng Phượng tố 'cạn tàu ráo máng', netizen ủng hộ: 'Phải chơi tới bến'! Mới đây, phía Hồng Loan đã có động thái ẩn ý đáp trả Hồng Phượng trên mạng xã hội. Động thái này của Hồng Loan tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

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