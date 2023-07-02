Xót lòng tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Gửi lại trần thế nhiều ước mơ hoài bão, bố mẹ và chị gái chẳng thể tiễn đưa lần cuối

Hậu trường 02/07/2023 13:38

Tang lễ của ca nương trẻ tuổi nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh diễn ra trong ngày 2/7 tại nhà riêng ở TP. Hải Phòng.

Thông tin ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 vì tai nạn giao thông khiến khán giả bàng hoàng thương xót. Theo thông tin cáo phó được chia sẻ, tang lễ sẽ được tổ chức trong ngày 2/7. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 sáng nay và lễ tiễn đưa cử hành vào lúc 16h05 sau đó sẽ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (TP. Hải Phòng). Rất đông người thân, bạn bè tới tiễn đưa tài năng nhí về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, cha mẹ Tú Thanh có tâm nguyện không nhận phúng điếu, vòng hoa.

Xót lòng tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Gửi lại trần thế nhiều ước mơ hoài bão, bố mẹ và chị gái chẳng thể tiễn đưa lần cuối - Ảnh 1
Cáo phó trong lễ tang của em Đặng Tú Thanh

Không khí trầm buồn bao trùm tư gia, nhiều người không nén nổi xót xa khi em ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ. Càng đau lòng hơn khi bố mẹ em không thể về nhìn mặt con lần cuối, chị gái lại đang điều trị trong bệnh viện, chưa hay tin em gái nhỏ qua đời.

Xót lòng tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Gửi lại trần thế nhiều ước mơ hoài bão, bố mẹ và chị gái chẳng thể tiễn đưa lần cuối - Ảnh 2
 Tang lễ của ca nương trẻ tuổi nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh diễn ra trong ngày 2/7 tại nhà riêng ở TP. Hải Phòng

Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, tại khu vực đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình (đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con và xe máy.

Xót lòng tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Gửi lại trần thế nhiều ước mơ hoài bão, bố mẹ và chị gái chẳng thể tiễn đưa lần cuối - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến Tú Thanh ra đi ở tuổi 15

Vụ tai nạn khiến ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh (trú phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) qua đời vì đa chấn thương. Người chị gái bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu.

Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ. Với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm, chầu văn... cô bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.

Xót lòng tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Gửi lại trần thế nhiều ước mơ hoài bão, bố mẹ và chị gái chẳng thể tiễn đưa lần cuối - Ảnh 4Xót lòng tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Gửi lại trần thế nhiều ước mơ hoài bão, bố mẹ và chị gái chẳng thể tiễn đưa lần cuối - Ảnh 5

Xót lòng tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Gửi lại trần thế nhiều ước mơ hoài bão, bố mẹ và chị gái chẳng thể tiễn đưa lần cuối - Ảnh 6
 Cô bé ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ khiến nhiều người xót xa

Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí… Ở Gương mặt thân quen nhí, Tú Thanh từng hóa thân xuất sắc thành nghệ nhân Hà Thị Cầu. Hiền Thục thậm chí chạy ra sân khấu để ôm Tú Thanh sau màn trình diễn quá xuất thần.

Chị ruột của ca nương Tú Thanh vẫn chưa biết tin em gái qua đời: Gia đình cử người chăm sóc, giấu kín điện thoại

Chị ruột của ca nương Tú Thanh vẫn chưa biết tin em gái qua đời: Gia đình cử người chăm sóc, giấu kín điện thoại

Người đi cùng với nạn nhân là chị ruột của ca nương Tú Thanh cũng bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị.

Xem thêm
Từ khóa:   ca nương Đặng Tú Thanh Tang lễ Đặng Tú Thanh Đặng Tú Thanh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 18 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 18 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi