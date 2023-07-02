Xót lòng tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Gửi lại trần thế nhiều ước mơ hoài bão, bố mẹ và chị gái chẳng thể tiễn đưa lần cuối

Thông tin ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 vì tai nạn giao thông khiến khán giả bàng hoàng thương xót. Theo thông tin cáo phó được chia sẻ, tang lễ sẽ được tổ chức trong ngày 2/7. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 sáng nay và lễ tiễn đưa cử hành vào lúc 16h05 sau đó sẽ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (TP. Hải Phòng). Rất đông người thân, bạn bè tới tiễn đưa tài năng nhí về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, cha mẹ Tú Thanh có tâm nguyện không nhận phúng điếu, vòng hoa.

Cáo phó trong lễ tang của em Đặng Tú Thanh

Không khí trầm buồn bao trùm tư gia, nhiều người không nén nổi xót xa khi em ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ. Càng đau lòng hơn khi bố mẹ em không thể về nhìn mặt con lần cuối, chị gái lại đang điều trị trong bệnh viện, chưa hay tin em gái nhỏ qua đời.