Xót lòng tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Gửi lại trần thế nhiều ước mơ hoài bão, bố mẹ và chị gái chẳng thể tiễn đưa lần cuối

Tang lễ của ca nương trẻ tuổi nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh diễn ra trong ngày 2/7 tại nhà riêng ở TP. Hải Phòng.
- Nhiều nghệ sĩ đau xót khi nghe tin 'ca nương trẻ nhất Việt Nam' Tú Thanh qua đời ở tuổi 14: 'Mất mát không thể bù đắp được với gia đình'
- Xót xa: Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 14
Thông tin ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 vì tai nạn giao thông khiến khán giả bàng hoàng thương xót. Theo thông tin cáo phó được chia sẻ, tang lễ sẽ được tổ chức trong ngày 2/7. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 sáng nay và lễ tiễn đưa cử hành vào lúc 16h05 sau đó sẽ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (TP. Hải Phòng). Rất đông người thân, bạn bè tới tiễn đưa tài năng nhí về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, cha mẹ Tú Thanh có tâm nguyện không nhận phúng điếu, vòng hoa.
Không khí trầm buồn bao trùm tư gia, nhiều người không nén nổi xót xa khi em ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ. Càng đau lòng hơn khi bố mẹ em không thể về nhìn mặt con lần cuối, chị gái lại đang điều trị trong bệnh viện, chưa hay tin em gái nhỏ qua đời.
Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, tại khu vực đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình (đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con và xe máy.
Vụ tai nạn khiến ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh (trú phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) qua đời vì đa chấn thương. Người chị gái bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu.
Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ. Với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm, chầu văn... cô bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.
Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí… Ở Gương mặt thân quen nhí, Tú Thanh từng hóa thân xuất sắc thành nghệ nhân Hà Thị Cầu. Hiền Thục thậm chí chạy ra sân khấu để ôm Tú Thanh sau màn trình diễn quá xuất thần.