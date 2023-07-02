Không kịp về nhìn mặt con lần cuối, mẹ ca nương Tú Thanh 'đau thấu tâm can', nghẹn lòng nhắn nhủ 'ngủ ngoan con nhé!'

Hậu trường 02/07/2023 21:20

Bố mẹ của ca nương nhí Tú Thanh hiện ở Úc, không kịp về Việt Nam để tiễn biệt con gái. Trên trang cá nhân, mẹ ca nương Tú Thanh nghẹn ngào nói lời tiễn biệt con gái từ xa.

Thông tin ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 vì tai nạn giao thông khiến khán giả bàng hoàng thương xót. Theo thông tin cáo phó được chia sẻ, tang lễ sẽ được tổ chức trong ngày 2/7. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 sáng nay và lễ tiễn đưa cử hành vào lúc 16h05 sau đó sẽ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (TP. Hải Phòng). Rất đông người thân, bạn bè tới tiễn đưa tài năng nhí về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, cha mẹ Tú Thanh có tâm nguyện không nhận phúng điếu, vòng hoa.

Không kịp về nhìn mặt con lần cuối, mẹ ca nương Tú Thanh 'đau thấu tâm can', nghẹn lòng nhắn nhủ 'ngủ ngoan con nhé!' - Ảnh 1Không kịp về nhìn mặt con lần cuối, mẹ ca nương Tú Thanh 'đau thấu tâm can', nghẹn lòng nhắn nhủ 'ngủ ngoan con nhé!' - Ảnh 2

Không kịp về nhìn mặt con lần cuối, mẹ ca nương Tú Thanh 'đau thấu tâm can', nghẹn lòng nhắn nhủ 'ngủ ngoan con nhé!' - Ảnh 3
Tang lễ ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Bố mẹ của Tú Thanh hiện ở Úc, không kịp về Việt Nam để tiễn biệt con gái. Trên trang cá nhân, mẹ ca nương Tú Thanh nghẹn ngào nói lời tiễn biệt con gái từ xa: "Ngủ ngoan nhé, em bé của mẹ. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Hào quang của Phật đón con ngay đầu ngõ".

Không kịp về nhìn mặt con lần cuối, mẹ ca nương Tú Thanh 'đau thấu tâm can', nghẹn lòng nhắn nhủ 'ngủ ngoan con nhé!' - Ảnh 4

Không kịp về nhìn mặt con lần cuối, mẹ ca nương Tú Thanh 'đau thấu tâm can', nghẹn lòng nhắn nhủ 'ngủ ngoan con nhé!' - Ảnh 5
 Bài đăng của mẹ ca nương Tú Thanh sau khi con gái qua đời 

Được biết, vì chị gái cũng đang nằm viện điều trị sau tai nạn, nên ông bà và họ hàng đã thay mặt gia đình lo hậu sự cho Tú Thanh ở Hải Phòng. 

3 ngày trước khi qua đời, trên trang cá nhân, ca nương Đặng Tú Thanh chia sẻ những hình ảnh tham dự khóa tu mùa hè, kèm dòng tâm sự: "Con xin tri ân quý Thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm chùa Vẽ.Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con, để chúng con có một khóa tu học vui khỏe và bổ ích. Kết thúc một chuyến đi với bao sự nuối tiếc! Tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023".

Không kịp về nhìn mặt con lần cuối, mẹ ca nương Tú Thanh 'đau thấu tâm can', nghẹn lòng nhắn nhủ 'ngủ ngoan con nhé!' - Ảnh 6
Trước khi không may gặp tai nạn qua đời, Tú Thanh còn hào hứng chia sẻ về khoá tu mùa hè

Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều khán giả đã gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương cho một tài năng trẻ của bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ. Với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm, chầu văn... cô bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.

Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí… Ở Gương mặt thân quen nhí, Tú Thanh từng hóa thân xuất sắc thành nghệ nhân Hà Thị Cầu. Hiền Thục thậm chí chạy ra sân khấu để ôm Tú Thanh sau màn trình diễn quá xuất thần.

Vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, tại khu vực đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình (đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con và xe máy.

Vụ tai nạn khiến ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh (trú phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) qua đời vì đa chấn thương. Người chị gái bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu.

Cập nhật tình hình sức khoẻ của chị gái ca nương Tú Thanh sau tai nạn thảm khốc: Vẫn chưa hay tin dữ!

Cập nhật tình hình sức khoẻ của chị gái ca nương Tú Thanh sau tai nạn thảm khốc: Vẫn chưa hay tin dữ!

Lễ tang của ca nương Tú Thanh diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng. Người thân, họ hàng và bạn bè nghẹn ngào nước mắt, thắp hương tiễn biệt cô bé tài năng nhưng vắn số.

Xem thêm
Từ khóa:   Tú Thanh Ca nương Tú Thanh Ca nương Tú Thanh qua đời ca nương Đặng Tú Thanh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 12 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 12 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi