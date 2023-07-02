Không kịp về nhìn mặt con lần cuối, mẹ ca nương Tú Thanh 'đau thấu tâm can', nghẹn lòng nhắn nhủ 'ngủ ngoan con nhé!'

Thông tin ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 vì tai nạn giao thông khiến khán giả bàng hoàng thương xót. Theo thông tin cáo phó được chia sẻ, tang lễ sẽ được tổ chức trong ngày 2/7. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 sáng nay và lễ tiễn đưa cử hành vào lúc 16h05 sau đó sẽ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (TP. Hải Phòng). Rất đông người thân, bạn bè tới tiễn đưa tài năng nhí về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, cha mẹ Tú Thanh có tâm nguyện không nhận phúng điếu, vòng hoa.

Bố mẹ của Tú Thanh hiện ở Úc, không kịp về Việt Nam để tiễn biệt con gái. Trên trang cá nhân, mẹ ca nương Tú Thanh nghẹn ngào nói lời tiễn biệt con gái từ xa: "Ngủ ngoan nhé, em bé của mẹ. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Hào quang của Phật đón con ngay đầu ngõ".

Bài đăng của mẹ ca nương Tú Thanh sau khi con gái qua đời

Được biết, vì chị gái cũng đang nằm viện điều trị sau tai nạn, nên ông bà và họ hàng đã thay mặt gia đình lo hậu sự cho Tú Thanh ở Hải Phòng.

3 ngày trước khi qua đời, trên trang cá nhân, ca nương Đặng Tú Thanh chia sẻ những hình ảnh tham dự khóa tu mùa hè, kèm dòng tâm sự: "Con xin tri ân quý Thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm chùa Vẽ.Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con, để chúng con có một khóa tu học vui khỏe và bổ ích. Kết thúc một chuyến đi với bao sự nuối tiếc! Tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023".

Trước khi không may gặp tai nạn qua đời, Tú Thanh còn hào hứng chia sẻ về khoá tu mùa hè

Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều khán giả đã gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương cho một tài năng trẻ của bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ. Với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm, chầu văn... cô bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.

Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí… Ở Gương mặt thân quen nhí, Tú Thanh từng hóa thân xuất sắc thành nghệ nhân Hà Thị Cầu. Hiền Thục thậm chí chạy ra sân khấu để ôm Tú Thanh sau màn trình diễn quá xuất thần.