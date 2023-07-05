HTV xóa 'sạch sành sanh' hình ảnh Hồng Phượng trên sóng, ngỏ ý 'tôn trọng khán giả' giữa lúc tranh chấp nội bộ nhà cố NS Vũ Linh lên đến đỉnh điểm

Mới đây nhất, hôm 3/7 vừa qua, Hồng Phượng đăng tải thông báo vợ chồng cô sẽ góp mặt trong chương trình 100% được phát trên kênh truyền hình HTV 7. Tuy nhiên, điều này khiến cho bộ phận anti fan bức xúc, không hài lòng. Nhiều khán giả đã nhắn tin yêu cầu đài HTV không phát sóng chương trình có sự góp mặt của Hồng Phượng. Đồng thời, một bộ phận người xem còn đánh giá "1 sao" cho kênh HTV vì để nghệ sĩ vướng lùm xùm xuất hiện trên truyền hình.

Sau khi cố NSƯT Vũ Linh qua đời vì bạo bệnh, gia đình ông đã liên tục xảy ra cuộc khẩu chiến liên quan đến việc kêu gọi quyên góp và tranh chấp tài sản giữa các thành viên trong gia đình. Đa phần cư dân mạng hiện tại đều đứng về phía con gái của ông là Hồng Loan và làn sóng chỉ trích dữ dội đổ dồn về các em ruột và cháu ruột ông như: Hồng Nhung, Tiểu Linh, Hồng Phượng,... Trong đó nữ NS Hồng Phượng vướng phải không ít chỉ trích, thậm chí bị khán giả đòi tẩy chay vô cùng dữ dội.

Nguyên văn chia sẻ của đài truyền hình HTV: "Chúng tôi ủng hộ lối sống trọng đạo lý, tình nghĩa và luôn cố gắng tạo ra những chương trình, nội dung phù hợp với giá trị văn hóa, nhân văn và đáp ứng được nhu cầu khán giả một cách an toàn và tích cực.

Trước làn sóng chỉ trích của khán giả, trong số phát sóng mới, hình ảnh của NS Hồng Phượng đã hoàn toàn "bốc hơi" khởi chương trình. Đồng thời, fanpage chính thức của đài truyền hình cũng đăng tải thư ngỏ gửi khán giả. Trong thư, đài truyền hình HTV không đề cập trực tiếp đến cá nhân nào mà chỉ nhấn mạnh luôn tôn trọng ý kiến đóng góp từ khán giả.

Đồng thời, HTV cũng luôn tôn trọng và tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến hoạt động, gồm cả việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Chúng tôi mong muốn được đồng hành và ủng hộ của khán giả để cùng phát triển và mang những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

Thư ngỏ của HTV liên quan đến việc tiếp nhận ý kiến của khán giả

Dẫn tin từ Dân Trí, ngay sau sự việc, Hồng Phượng cho biết cuộc sống của cô vẫn chưa ổn định. Công việc hoạt động hiện vẫn bị đóng băng và chưa có dấu hiệu khởi sắc.

"Công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Họ xúc phạm danh dự, nhân phẩm và "triệt" con đường sống của gia đình tôi. Họ đánh giá đạo đức của tôi nhưng đã biết hết về ngọn ngành của câu chuyện chưa?

Những điều tôi đã nói ra đều có bằng chứng, còn việc họ tin hay không thì tùy. Hiện tại, số lượng anti fan cố tình công kích rất lớn và đây là điều tôi không thể kiểm soát được", cô nói.

Nữ NS trong buổi họp báo hôm 16/6

Cũng trong thời gian qua, chia sẻ trên trang cá nhân, Hồng Phượng cũng cho biết bản thân bị sụt ký kể từ ngày cậu 5 của mình là cố NSƯT Vũ Linh qua đời.

Trước đó, ngày 16/6, Hồng Phượng đã có buổi gặp gỡ truyền thông để nói rõ về ồn ào và sao kê các khoản thu - chi trong đám tang của cậu. Cháu gái cố NS Vũ Linh cho biết cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp xử lý đối với các cá nhân cố tình vu khống và hạ bệ danh dự của gia đình mình.

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết từ khi xảy ra vụ lùm xùm với chị họ Hồng Loan, cô chịu nhiều thiệt hại về cả tinh thần lẫn vật chất.

"Tôi bị hủy nhiều show diễn và bản thân cũng chủ động hủy một số show vì lo trong đám đông khán giả có người hiểu sai vấn đề sẽ phản ứng quá khích, gây tổn hại cho tôi. Hôm nay tôi lên tiếng nói rõ mọi việc lùm xùm thời gian qua với mong muốn mọi người sẽ hiểu đúng sự việc, để tôi có cơ hội trở lại, tiếp tục hoạt động nghệ thuật với danh xưng ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh. Vì vụ lùm xùm này mà chỉ trong vài ngày, danh tiếng, nỗ lực tôi gầy dựng bao lâu nay đều tan thành mây khói cả" - Hồng Phượng chia sẻ.