'Sóng gió gia tộc' phân chia gia sản nhà cố NSƯT Vũ Linh: Tấn bi hài chẳng kém 'Hạnh Phúc Của Một Tang Gia'

Điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được ngay đó chính là tiêu đề của tác phẩm "Hạnh phúc của một tang gia". Đây chính là mâu thuẫn và nực cười của câu chuyện. Trong nhà có tang, đám đang luôn gắn liền với sự mất mát, đau thương nhưng trong đoạn trích này sự đau thương đã được thay thế bằng niềm hạnh phúc, cảm giác như đây là điều mà họ mong chờ, khao khát từ lâu và nay đã trở thành hiện thực.

Không thực sự tương đồng toàn bộ, song để nói về "sóng gió" gia đình nhà NS Vũ Linh, cũng ồn ào và "bi hài" không kém. Mọi cớ sự phải bắt đầu từ sự phủ nhận mối quan hệ huyết thống cha con của Hồng Loan và cố nghệ sĩ Vũ Linh từ phía gia đình. Tang lễ - thay vì chu toàn cho người đã khuất, thay vì đau thương tiếc nuối thì gia đình cố NS Vũ Linh đem chuyện huyết thống, con nuôi - con đẻ để nói với báo giới. Mầm mống "phân chia tài sản" có lẽ cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây.

Cái đáng suy ngẫm ở đám tang hot nhất nhì tháng 3 cũng không thể bỏ qua "hợp đồng truyền thông", những lời kêu gọi hảo tâm từ khán giả để hỗ trợ cho việc tang ma. Trong khi ngoài xã hội, nhiều gia đình vẫn thông báo "miễn chấp điếu" vì không muốn thân nhân của mình còn vướng lại nợ nần gì cõi trần này thì một số người thân của ông hoàng Hồ Quảng lại sử dụng tên tuổi ông cho một lần "lĩnh cát sê cuối cùng".

Tiếp theo, Hồng Loan cho rằng Hồng Phượng, cô Hồng Nhung và chú Tiểu Linh đã tự ý kêu gọi quyên góp trục lợi sau khi ba chị qua đời. Hồng Loan cũng cho biết thêm, những vấn đề liên quan đến ngôi mộ của cố nghệ sĩ, tất cả đều do cô và em họ chị quyết định, chị không hề được bất cứ một thông tin nào.

Tuy nhiên, sau đó, Hồng Loan đã quyết liệt sẽ trả lại các nhà hảo tâm những gì mà họ chuyển tới gia quyến để hỗ trợ tổ chức đám ma, đồng thời khẳng định sẽ làm đến cùng để người cha đã khuất không vướng chút "bụi trần" méo mó nào.

Tấn bi hài bị đẩy lên đỉnh điểm khi người thân trong gia đình Vũ Linh đưa nhau ra tòa chỉ với mục đích "chia lại" khối tài sản mà cố nghệ sĩ để lại.

Ngày 7/6, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Theo thông tin từ toà, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh). Những người có quyền lợi liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai Vũ Linh).

Theo đơn kiện, bà Nhung đề nghị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Trong đơn kiện, bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên nói trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài ra, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung cũng yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.