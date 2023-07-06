Giữa lúc Hồng Phượng 'gặp biến', bị khán giả 'tẩy chay', con gái cố NS Vũ Linh 'yên phận' mưu sinh kiếm tiền nuôi con, nhắn gửi 1 câu vô cùng xúc động

Hậu trường 06/07/2023 09:28

Con gái cố NS Vũ Linh - Hồng Loan gần đây đã bắt đầu kinh doanh buôn bán. Cô livestream và bày biện khá nhiều túi đồ ăn vặt trong gian phòng ngủ thân quen của ba mình để bán hàng online kiếm thêm thu nhập lo trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3/2023 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Đến nay, đã hơn 3 tháng kể từ khi nam NS từ giã cõi tạm, nội bộ gia đình đã nảy sinh những mâu thuẫn. Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ thể hiện sự bức xúc khi nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết, không được tham gia. Trong các clip chia sẻ trên mạng xã hội, Hồng Loan luôn khẳng định, tiền phúng điếu sau đám tang cô cũng không nắm rõ. 

Giữa lúc Hồng Phượng 'gặp biến', bị khán giả 'tẩy chay', con gái cố NS Vũ Linh 'yên phận' mưu sinh kiếm tiền nuôi con, nhắn gửi 1 câu vô cùng xúc động - Ảnh 1
Sau tang lễ của NS Vũ Linh, nội chiến gia tốc xoay quanh vấn đề thừa kế khiến khán giả vô cùng quan tâm chú ý

Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của NSƯT Vũ Linh trên giấy tờ. Đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi nhất phải kể đến ồn ào phân chia gia sản đến mức đem nhau ra toà" của gia đình ông hoàng Hồ Quảng.

Cụ thể, ngày 7/6, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Theo thông tin từ toà, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh). Những người có quyền lợi liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai Vũ Linh).

Theo đơn kiện, bà Nhung đề nghị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Trong đơn kiện, bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên nói trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài ra, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung cũng yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

Giữa lúc vụ kiện tụng chưa được giải quyết, mọi động thái của người trong cuộc nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, Hồng Loan bất ngờ gặp biến lớn, khi đứng trước làn sóng tẩy chay vô cùng mạnh mẽ của dư luận. Chương trình có cô tham gia trên sóng HTV nhận về vô số phản hồi chẳng mấy tích cực từ khán giả. 

Giữa lúc Hồng Phượng 'gặp biến', bị khán giả 'tẩy chay', con gái cố NS Vũ Linh 'yên phận' mưu sinh kiếm tiền nuôi con, nhắn gửi 1 câu vô cùng xúc động - Ảnh 2
Cháu gái cố NS Vũ Linh - Hồng Phượng bị khán giả chỉ trích khi xuất hiện trên sóng giữa lúc ồn ào gia đình chưa được giải quyết

Về phía Hồng Loan, cuộc sống của con gái ông hoàng Hồ Quảng đã dần đi vào quỹ đạo. Nhớ thương cha, quyết đòi lại danh dự cho cha, song cô cũng đã bắt đầu tập tành kinh doanh, buôn bán để có tiền trang trải cuộc sống. 

Vào chiều ngày 5/7, Hồng Loan đã livestream trên trang cá nhân của mình. Cô bày biện khá nhiều túi đồ ăn vặt trong gian phòng ngủ thân quen của ba để bán hàng online. 

Giữa lúc Hồng Phượng 'gặp biến', bị khán giả 'tẩy chay', con gái cố NS Vũ Linh 'yên phận' mưu sinh kiếm tiền nuôi con, nhắn gửi 1 câu vô cùng xúc động - Ảnh 3

Giữa lúc Hồng Phượng 'gặp biến', bị khán giả 'tẩy chay', con gái cố NS Vũ Linh 'yên phận' mưu sinh kiếm tiền nuôi con, nhắn gửi 1 câu vô cùng xúc động - Ảnh 4
 Hồng Loan lần đầu bán hàng livestream 

Vì lần đầu bán hàng nên Hồng Loan chưa quen. Cô nói chuyện không quá lưu loát và hay bật cười khi bị mọi người trêu ghẹo. 

Kết thúc buổi livestream, con gái cố NS còn nhắn nhủ đến mọi người một câu vừa hài vừa xúc động rằng: "Chị nào ủng hộ em có chuyển khoản thì mua bao nhiêu chuyển bấy nhiêu thôi, chứ đừng ghi quyên góp gì nha, em bán hàng thôi. Ví dụ mua 1kg khô gà thì trả 1kg khô gà. Mọi người có chuyển dư vài chục em cũng gửi trả lại. Em không muốn mắc nợ mọi người. Em mong mọi người ủng hộ em để kiếm chút cơm qua ngày. Anh chị ủng hộ em mừng, em cảm ơn lắm. Buổi livestream đầu bất ổn quá mọi người ạ".

Trước đó, Hồng Loan cũng nhiều lần lên tiếng từ chối sự giúp đỡ, ủng hộ của khán giả. Con gái của cố NS Vũ Linh khẳng định hoàn toàn không lợi dụng tình thương của khán giả và danh tiếng của ba mình để kêu gọi quyên góp nhằm trục lợi riêng cho bản thân.

HOT: Cháu gái NSƯT Vũ Linh giãi bày 'oan khuất' sau ồn ào 'cắt hình', khẳng định bị 'vùi dập', nhắn nhủ Hồng Loan 'chưa rõ điều gì thì liên hệ'

HOT: Cháu gái NSƯT Vũ Linh giãi bày 'oan khuất' sau ồn ào 'cắt hình', khẳng định bị 'vùi dập', nhắn nhủ Hồng Loan 'chưa rõ điều gì thì liên hệ'

Cháu của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Hồng Phượng chính thức lên tiếng về lùm xùm quanh game show có cô tham gia, phát sóng trên HTV7 mới đây.

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