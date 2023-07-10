Tin buồn: NS Trọng Thanh qua đời đột ngột, trước đó ít hôm vẫn còn mạnh khoẻ đi thăm mộ NSƯT Vũ Linh

Hậu trường 10/07/2023 08:46

Nghệ sĩ Trọng Thanh tên thật là Mai Hữu Phước, sinh ngày 5/2/1957 tại Bến Tre. Ông trút hơi thở cuối cùng lúc 1 giờ ngày 10/7 tại nhà riêng do đột quỵ, thọ 67 tuổi.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 10/7, nghệ sĩ cải lương Trọng Thanh ra đi bất ngờ do cơn đột quỵ. 

Người thân của nam nghệ sĩ cho biết: "Hôm qua, chúng tôi vừa đến viếng mộ nghệ sĩ Thanh Tú, nghệ sĩ Vũ Linh. Anh Trọng Thanh còn rất khỏe, nhưng không ngờ anh ấy lại ra đi do cơn đột quỵ. Đúng ra sáng nay gia đình chúng tôi sẽ đi Đà Nẵng để trao quà từ thiện cho những hộ dân nghèo. Anh Trọng Thanh đã rời xa chúng tôi vĩnh viễn rồi".

Tin buồn: NS Trọng Thanh qua đời đột ngột, trước đó ít hôm vẫn còn mạnh khoẻ đi thăm mộ NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1
NS Trọng Thanh 

Lúc sinh thời, nghệ sĩ Trọng Thanh là học trò của cố NS Thanh Tú. Ông là người được nghệ sĩ Thanh Tú truyền đạt nhiều kinh nghiệm, hướng dẫn theo nghề với giọng ca mùi mẫn, chuyên đóng những vai hiền lành, chân chất

Trong sự nghiệp nghệ thuật, nghệ sĩ Trọng Thanh đã diễn nhiều thể loại vai, ông được khán giả yêu mến qua nhiều vở: "Mái tóc người vợ trẻ", "Giọt máu oan cừu", "Bạch Viên – Tôn Cát", "Tình sử Dương Quí Phi", "Xử án Phi Giao", "Huyền Trân công chúa", "Qua cầu Thiên Mã"… 

 "Anh ấy sống chân thành, hiền lành, không bao giờ làm phiền ai. Anh ấy cũng không có vợ con, hiện có 3 người em ở Đức Hòa, Long An, mà chúng tôi không liên lạc được. Vì từ khi rời gia đình theo nghề hát, khi ba má anh qua đời, anh chọn sân khấu là nhà, nghệ sĩ là người thân. Ít có dịp liên lạc với các em. Tôi mong qua tâm sự này, các em của anh sẽ đến thắp hương tiễn biệt người anh đã trót trao trái tim và niềm đam mê cho sân khấu" – người thân của nam nghệ sĩ khóc nghẹn khi ông ra đi đột ngôt.

Tin buồn: NS Trọng Thanh qua đời đột ngột, trước đó ít hôm vẫn còn mạnh khoẻ đi thăm mộ NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2
Trước khi qua đời, nam NS từng đến viếng mộ NS Thanh Tú và NS Vũ Linh

Tang lễ của nghệ sĩ Trọng Thanh được tiến hành tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, 336 Trần Phú, phường 7, quận 5, TP HCM.

 

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Từ khóa:   Trọng Thanh NS Trọng Thanh sao Việt NS Thanh Tú

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