Cuộc sống của nữ diễn viên Việt đầu tiên bỏ nghề để trở thành phi công: Từng cay đắng ôm trái tim tan vỡ về nước, nay viên mãn bên chồng doanh nhân kín tiếng

Diệu Thúy tên đầy đủ là Nguyễn Trần Diệu Thuý. Cô còn được biết đến với biệt danh là Tyra Diệu Thuý. Nữ diễn viên sinh năm sinh năm 1989, từng là người mẫu ảnh và diễn viên được khán giả yêu thích vào đầu thập niên 2010. Cô gây ấn tượng qua các vai diễn trong "Dốc sương mù", "Huyền thoại 1C", "Những mảnh đời giông bão", "Người giúp việc", "Đồng tiền đen"…

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Diệu Thúy bất ngờ bỏ showbiz. Cô rẽ hướng sang làm ngành hàng không. Hơn 2 năm đầu tư cho con đường học tập để chinh phục bầu trời, cô thi tuyển phi công tại Việt Nam rồi sang Mỹ học thực hành. Diệu Thúy về nước và trở thành một trong những nữ phi công đầu tiên của hãng bay nổi tiếng.

Cô trở thành 1 trong những nữ phi công đầu tiên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Dù ở vai trò là diễn viên hay cơ trưởng, Diệu Thúy đều khiến CĐM nể phục bởi những nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Thành công trên don đường sự nghiệp như vậy nhưng chuyện tình cảm của nữ diễn viên lại lận đận. Cô đã có cuộc hôn nhân với chồng Pháp sau 3 năm hẹn hò. Nữ diễn viên từng cho biết ban đầu cuộc hôn nhân của cô tại Pháp rất hạnh phúc. Nhưng, chồng cô thừa nhận đã có người phụ nữ khác. Sau nhiều lần cứu vãn cuộc hôn nhân bất thành, Diệu Thúy quyết định chia tay và trở về Việt Nam.

Diệu Thúy kết hôn với một doanh nhân người Pháp hồi tháng 8/2018

Thời điểm đưa ra quyết định ly hôn, doanh nhân người Pháp níu kéo vì hối hận nhưng Diệu Thúy từ chối vì không muốn mình chỉ là người thay thế. Cô nói: "Tôi cũng có lúc chua xót vì nghĩ mình chỉ lấp chỗ trống. Nhưng trong đoạn tình ngắn ngủi ấy, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi nhờ anh gửi toàn bộ đồ đạc của mình cho một quỹ từ thiện rồi trở về Việt Nam mà không mang theo gì ngoài trái tim tan vỡ".

Sau đổ vỡ, Diệu Thúy tập trung vào sự nghiệp, mãi đến mới đây, cô mới tìm được bến đỗ bình yên mới. Khác với cuộc hôn nhân trước đó, lần kết hôn thứ 2, nữ diễn viên chỉ thông báo tin vui và đăng tải ảnh chụp cô dâu, riêng về danh tính và diện mạo chú rể, tới nay người đẹp vẫn giữ kín. Theo tiết lộ của Diệu Thúy, chồng thứ 2 là doanh nhân người Việt Nam, sinh ra trong gia đình nhà giáo và cùng quê với Diệu Thúy.

Diệu Thúy tìm được bến đỗ bình yên, song cô không hé lộ danh tính ông xã

Hiện cả hai chọn TP.HCM để sinh sống. Có cuộc hôn nhân viên mãn, công việc phi công nhiều người ao ước, Diệu Thúy là hình mẫu phụ nữ thành đạt được nhiều người muốn hướng đến.