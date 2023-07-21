Con gái cố NS Vũ Linh kiệt quệ kinh tế, có tài sản trong tay nhưng chẳng thể bán, được bạn thân cổ vũ 'không nhân nhượng với mẹ con Hồng Phượng'

Mới đây, 1 người bạn thân của cô đã livestream tiết lộ tình trạng đáng lo ngại của con gái ông hoàng Hồ Quảng khiến khán giả đặc biệt quan tâm.

Gần 4 tháng kể từ khi cha mất, Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh mệt mỏi, kiệt sức vì áp lực dư luận và vụ kiện từ chính những người thân trong gia đình.

"Mọi người nghĩ đi, mọi người là nó mọi người chịu đựng được không? Tài sản bây giờ là của nó đó nhưng tài sản đó không được bán, chỉ ở thôi. Ngay cả lô đất ở trên Thủ Đức cũng vậy, đang quy hoạch đâu thể bán được. Kinh tế nó đang kiệt quệ, nó phải ra buôn bán mà nhiều người phá dữ lắm. Họ cứ lập nhóm này nhóm kia phá con nhỏ kinh khủng luôn. Mọi người biết vì sao Loan phải ăn mì tôm không? Vì hết tiền, không còn đồng nào. Đi lên công an, đi lên toà thì lấy gì làm ăn? Thêm nữa là sợ không biết mình có chuyện gì nên chồng của Loan mới túc trực bên Loan, bảo vệ Loan dẫn đến công việc cũng trì hoãn luôn và đồng hành với vợ, chở vợ đi. Mọi người cũng biết, hồi đó livestream, mỗi lần lên Hoa viên Bình Dương là đi 1,5 triệu tiền xe. Không có xe cũng phải đổ 300-400 ngàn tiền xăng cũng không có, đến mức như vậy. Loan hiền, nói cái gì cũng im, nó thật đến mức không biết một cái gì để phản đối hết. Nó trong tình thế, ai đánh là nó đỡ, kiện nó là nó đỡ".

Theo đó, người này cho biết, mặc dù Hồng Loan mang tiếng được cha để lại cho nhiều tài sản, song đất đai, nhà cửa chỉ có thể ở, không quy đổi hay bán lấy tiền được. Chưa kể, vụ kiện ồn ào với mẹ con Hồng Nhưng - Hồng Phượng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Hồng Loan.

Hồng Loan buôn bán đồ ăn vặt kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống

Ngoài ra, người này cũng tiết lộ từ sau khi nổ ra kiện tụng, cô luôn là người động viên Hồng Loan không được nhân nhượng, quyết kiện tụng đòi công bằng tới cùng.

Được biết, thời gian gần đây, con gái cố NS Vũ Linh đã bắt đầu công việc buôn bán. Cô livestream bán đồ ăn vặt và nhận được khá nhiều sự ủng hộ của CĐM.

Trước đó, sau khi nhận thông tin khởi kiện từ phía cô Sáu Hồng Nhung, Hồng Loan cũng từng lên tiếng tiết lộ bản thân mệt mỏi, bất ổn sau khi cha qua đời.

"Từ đám tang cha đến nay, tôi sụt 5-6kg vì ăn uống ít, không đêm nào ngủ ngon giấc. Tôi kiệt sức, tinh thần cũng đi xuống vì phải lo nghĩ nhiều.

Tôi cũng thất nghiệp suốt 3 tháng qua. Trước đây tôi buôn bán nhỏ nên kinh tế cũng không dư dả. Tôi không dám kể với ai vì sợ mọi người hiểu lầm mình than thở.

Giờ tôi vẫn mượn nợ lo trang trải phí sinh hoạt gia đình và lo cho các con. May mắn xung quanh có một số anh chị, khán giả thân tình giúp đỡ, động viên nên đỡ phần nào.

Có một cô là fan của cha còn kho gà, nấu canh mang sang vì sợ tôi không có ăn. Khi tôi ngại từ chối, cô bảo: “Coi như cô thay cha lo cho con”. Anh Vũ Luân cũng hỗ trợ tôi thỉnh bàn thờ làm nơi thờ phụng cha đàng hoàng. Những tình cảm ấy khiến tôi xúc động", Hồng Loan chia sẻ với báo chí.

Sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời, mẹ con Hồng Phượng đã xảy ra tranh chấp với phía Hồng Loan

Như đã đưa tin trước đó, theo đơn khởi kiện, bà Hồng Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận này cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.