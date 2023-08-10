Phùng Ngọc Huy hội ngộ bé Lavie sau 8 năm xa cách, tiết lộ lý do chưa thể đưa con gái qua Mỹ sớm

Phùng Ngọc Huy đã có mặt tại Việt Nam sau hành trình từ Mỹ trở về vào ngày 10/8.

Trước đó, bé Lavie cùng ông bà nội ra phi trường Tân Sơn Nhất đón Phùng Ngọc Huy bay từ Mỹ về Việt Nam, hôm 9/8. Phùng Ngọc Huy cho biết đáp xuống TP HCM lúc nửa đêm nhưng không thấy mệt mỏi vì con gái và người thân đã chờ sẵn. Sau đó, Lavie cùng ba về nhà ông bà nội ở quận Gò Vấp. Mới đây, Phùng Ngọc Huy chia sẻ khoảnh khắc nắm bàn tay bé nhỏ của gái Lavie vào ngày 10/8. Nam diễn viên bày tỏ trên trang cá nhân: "Đặt bàn tay nắm ngón tay".

Theo Phùng Ngọc Huy, lần này anh về Việt Nam thăm con chứ chưa đưa bé đi vì còn chờ thủ tục bảo lãnh. Anh cho biết sẽ ở Việt Nam khoảng ba tuần sau đó quay về Mỹ, sắp xếp công việc để tháng 10 trở lại TP.HCM. Phùng Ngọc Huy khoe khoảnh khắc bên con gái Lavie Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều sao Việt như Xuân Lan, Ngọc Lan, Phương Thanh,... đồng loạt gửi lời chúc mừng và vỡ oà hạnh phúc vì màn gặp gỡ đặc biệt này. Cụ thể, Xuân Lan chia sẻ: "Cuối cùng sự chờ đợi đã được đền đáp xứng đáng. Hai ba con hạnh phúc bình yên", Ngọc Lan - Phương Thanh cũng mong sự bình an và thuận lợi đến với Phùng Ngọc Huy trong hành trình sắp tới.

Bé Lavie cùng ông bà nội ra phi trường Tân Sơn Nhất đón Phùng Ngọc Huy bay từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 9/8 Một tháng trước, Phùng Ngọc Huy thông báo nhận quốc tịch Mỹ và nộp giấy tờ xin đón bé Lavie qua định cư. Anh nói không tránh được căng thẳng khi sắp thành "gà trống nuôi con" nhưng sẽ nhờ chị gái (hiện sống ở Dallas) và bạn bè giúp đỡ. Trước ngày về Việt Nam, anh căng thẳng đến mất ăn, mất ngủ và thường tưởng tượng khoảnh khắc được ôm ghì con gái. Anh cũng tranh thủ học nấu nướng, làm bánh để trổ tài làm những món ăn ngon cho Lavie. Nam ca sĩ trở về Việt Nam lần này là để sắp xếp đón bé Lavie sang Mỹ chăm sóc và nuôi dưỡng Phùng Ngọc Huy sang Mỹ sinh sống bằng việc ca hát và bán hàng online từ năm 2015. Hiện tại khi mọi thứ đã ổn định, và sau biến cố Mai Phương qua đời, anh muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên con gái. Trong lúc chờ hoàn thiện các thủ tục, bé Lavie được bảo mẫu chăm sóc tại Việt Nam. Thời gian qua, Phùng Ngọc Huy và con gái thường xuyên gọi điện thoại để trò chuyện cùng nhau.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ kế hoạch đưa con gái sang Mỹ định cư: 'Tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau' Phùng Ngọc Huy gây chú ý khi tiết lộ anh sẽ về Việt Nam vào tháng 8. Nam ca sĩ mong đợi ngày về thăm quê hương và con gái Lavie sau nhiều năm xa cách.

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