Phùng Ngọc Huy tiết lộ kế hoạch đưa con gái sang Mỹ định cư: 'Tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau'

Hậu trường 02/08/2023 14:34

Phùng Ngọc Huy gây chú ý khi tiết lộ anh sẽ về Việt Nam vào tháng 8. Nam ca sĩ mong đợi ngày về thăm quê hương và con gái Lavie sau nhiều năm xa cách.

Trong chương trình trò chuyện với nghệ sĩ Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy xác nhận sẽ về Việt Nam để đoàn tụ với con gái Lavie sau 8 năm xa cách. Nam ca sĩ cho biết trong suốt những năm qua, anh luôn dành thời gian trò chuyện với con gái qua điện thoại, video call đồng thời anh còn gửi chi phí cho hai cô bảo mẫu để chăm sóc cho bé.

Tâm sự với Thúy Nga về cảm xúc khi sắp được gặp con gái, Phùng Ngọc Huy bộc bạch: "Trước một tháng khi về Việt Nam, tôi cảm giác nôn nao lắm nên chắc lên máy bay tôi không ngủ được. Vì khi ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng, mình lúc nào cũng mong chờ đáp xuống sân bay ở TP.HCM để được gặp con và gia đình. Cảm xúc đó tôi không thể diễn tả được". Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang thực hiện giấy tờ để bảo lãnh con gái sang Mỹ sống với mình.

 

Tuy nhiên, khi chuẩn bị đoàn tụ với con gái nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn có những nỗi lo. "Tôi cũng có những sự lo sợ. Vì mình là đàn ông còn bé Lavie lại là con gái đang trong tuổi phát triển nên không biết chăm sóc thế nào. Nhưng may mắn tôi có chị gái ở tiểu bang Dallas. Tuy nhiên, chắc chắn thời gian đầu tôi và con gái chưa hiểu nhau lắm. Dù vậy, tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau", nam diễn viên sinh năm 1985 tâm sự.

Đồng thời, Thúy Nga còn khuyên Phùng Ngọc Huy rằng anh nên ở bên cạnh, tâm sự với con gái nhiều hơn sau khi cả hai cha con đoàn tụ tại Mỹ để bé không cảm thấy cô đơn.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ kế hoạch đưa con gái sang Mỹ định cư: 'Tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau' - Ảnh 1
Phùng Ngọc Huy lo lắng trước ngày gặp lại con gái

Bên cạnh đó, nam diễn viên thừa nhận anh thay đổi rất nhiều sau khi sang Mỹ, trưởng thành và biết tự chăm sóc cho bản thân nhiều hơn so với khi ở Việt Nam. "Trong một năm đầu mới qua Mỹ, tôi vẫn còn tính ngông như ở Việt Nam. Tôi không làm gì hết, chỉ chờ ba mẹ lo cho mình nên đi làm bao nhiêu cũng ăn xài hết chứ không nghĩ đến tương lai, nói chung tôi rất mê chơi. Còn bây giờ thì không, mỗi ngày thức dậy tôi luôn nghĩ làm gì để có tiền và làm sao để giữ được số tiền đó và làm sao để lo cho con mình", anh nói.

Nói về những dự định khi về Việt Nam, Phùng Ngọc Huy bộc bạch: "Lần này, tôi về Việt Nam 3 tuần nên chỉ muốn ở với gia đình và bé Lavie. Còn nếu tôi sắp xếp được thời gian, có ai mời chương trình thì tôi đi nhưng chỉ ở các địa điểm trong Sài Gòn".

Phùng Ngọc Huy tiết lộ kế hoạch đưa con gái sang Mỹ định cư: 'Tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau' - Ảnh 2
Phùng Ngọc Huy gây chú ý khi tiết lộ anh sẽ về Việt Nam vào tháng 8 này

Trước đó, vào ngày 17/6, Phùng Ngọc Huy chia sẻ anh sẽ về Việt Nam vào tháng 8. Nam ca sĩ mong đợi ngày về thăm quê hương và con gái Lavie sau nhiều năm xa cách.

Theo ca sĩ Đan Kim, bạn thân của Phùng Ngọc Huy cho biết anh hoàn tất thủ tục trở thành công dân Mỹ vào tháng 6. "Hai cha con Ngọc Huy sắp đoàn tụ rồi. Sau bao nhiêu năm nhiều sóng gió, cuối cùng ông trời cũng thương", cô chia sẻ.

Phùng Ngọc Huy qua Mỹ từ năm 2015. Những năm ở xứ cờ hoa, anh chủ yếu bán hàng online, thỉnh thoảng đi hát khi được mời. Nam ca sĩ bán gần 200 món đồ ăn vặt. Anh tâm sự lần đầu tiên bán hàng cảm thấy ngại ngùng. Sau đó, nam ca sĩ thấy đó là công việc thú vị khi được vừa bán hàng vừa hát cho khán giả nghe.

Ngoài ra, nam ca sĩ cho biết hiện tại việc ca hát không thuận lợi. Nhưng anh cảm thấy bản thân vẫn may mắn khi có thu nhập ổn định, giúp trang trải cuộc sống và lo cho người thân.

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Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy con gái Mai Phương sao Việt bé Lavie

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