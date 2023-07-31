Sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, Phương Oanh đáp trả tinh tế khi được hỏi 'Ai đồn chị mang bầu'

Hậu trường 31/07/2023 16:35

Gần đây, Phương Oanh liên tục vướng vào tin đồn đang mang thai con đầu lòng với Shark Bình khi nữ diễn viên để lộ vòng to bất thường.

Lễ ăn hỏi của Shark Bình và Phương Oanh diễn ra vào ngày 26/7 tại nhà gái Phủ Lý, Hà Nam đã nhận được sự chú ý quan tâm của khán giả. Đặc biệt, người hâm mộ còn rộ nghi vấn nữ diễn viên 8x mang thai con đầu lòng vì để lộ 2 chi tiết đáng ngờ trong ngày vui. Ở một vài khoảnh khắc, Phương Oanh để lộ vòng 2 lùm lùm, ngoài ra cô còn lựa chọn đi giày bệt trong lễ ăn hỏi.

Sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, Phương Oanh đáp trả tinh tế khi được hỏi 'Ai đồn chị mang bầu' - Ảnh 1
Nữ diễn viên vướng nghi vấn mang bầu vì để lộ vòng 2 lùm lùm trong lễ ăn hỏi

Trước tin đồn này, cô liền đăng tải khoảnh khắc sexy khéo léo khoe vòng eo con kiến săn chắc ẩn ý phủ nhận tin đồn mang thai. Khán giả chú ý vào nhan sắc rạng rỡ và vòng eo gọn gàng của nữ diễn viên. Động thái khoe vòng 2 của Phương Oanh được cho là ngầm phủ nhận chuyện đang mang thai.

Ngoài ra khi được hỏi: "Ai đồn chị mang bầu". Phương Oanh thẳng thắn đáp: "Hay đồn quá, ước gì đồn thành thật bạn nhỉ". Qua đó, có thể thấy Phương Oanh đã sẵn sàng làm mẹ và đang háo hức đón chờ tin vui đến.

Sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, Phương Oanh đáp trả tinh tế khi được hỏi 'Ai đồn chị mang bầu' - Ảnh 2
Phương Oanh xuất hiện rạng rỡ, khoe vòng eo gọn gàng tại Mỹ

Sau khi làm lễ ăn hỏi, Phương Oanh và Shark Bình đang tận hưởng chuyến du lịch tại Mỹ. Nam doanh nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ đi chơi trên mạng xã hội. Hiện tại, cặp đôi vẫn đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô duy trì sự nghiệp với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp.

Phương Oanh khoe eo thon dáng gọn, đánh tan tin đồn bầu bí sau lễ ăn hỏi, khen ông xã 'mát tay' chụp ảnh

Phương Oanh khoe eo thon dáng gọn, đánh tan tin đồn bầu bí sau lễ ăn hỏi, khen ông xã 'mát tay' chụp ảnh

Sau khi chính thức về chung một nhà và tổ chức lễ ăn hỏi đình đám ở quê nhà cô dâu, vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh đã "dắt tay nhau" đi "hưởng tuần trăng mật" ở Mỹ.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình sao Việt

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